https://ukraina.ru/20230113/1042604335.html

"Мы облажались": премьер Венгрии указал на ошибочность санкционной политики ЕС

"Мы облажались": премьер Венгрии указал на ошибочность санкционной политики ЕС - 13.01.2023 Украина.ру

"Мы облажались": премьер Венгрии указал на ошибочность санкционной политики ЕС

Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики, а у Венгрии не хватает силы изменить позицию более крупных стран. Об этом 13 января заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth

2023-01-13T12:01

2023-01-13T12:01

2023-01-13T12:01

виктор орбан

санкции

новости

россия

ес

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Он ответил на вопрос о дальнейших перспективах европейской санкционной политики."Я бы лично хотел - и, думаю, это было бы в интересах Венгрии - чтобы наконец вышел кто-нибудь достаточно смелый с крепкими бицепсами и широкими плечами и сказал бы: Люди, мы с этим облажались! Венгерский разговорный язык может выразить это ощущение. Давайте сейчас остановимся, а то будет большая беда", - сказал Орбан.Премьер Венгрии повторил ранее высказанную им мысль, что "если бы санкции прекратились, то в считанные минуты цены на энергию бы упали, и вместе с этим общий уровень цен и инфляция сразу сократились бы вдвое".Премьер Венгрии заверил, что "пытается тормозить вредные предложения", рассказывая, что санкции "приведут к беде" и ветируя те инициативы, которые нарушают национальные интересы Будапешта."Я думаю, что в последующий период из-за недостатка смелости и силы продолжится это брюссельское несчастье, когда вводятся санкции, которые, оказывается, не работают", - сказал Орбан.В конце сентября он заявлял, что страна первой в Европе запускает национальную консультацию, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ukraina.ru/20221224/1042112720.html

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виктор орбан, санкции, новости, россия, ес