"Мы облажались": премьер Венгрии указал на ошибочность санкционной политики ЕС
Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики, а у Венгрии не хватает силы изменить позицию более крупных стран. Об этом 13 января заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
Он ответил на вопрос о дальнейших перспективах европейской санкционной политики.
"Я бы лично хотел - и, думаю, это было бы в интересах Венгрии - чтобы наконец вышел кто-нибудь достаточно смелый с крепкими бицепсами и широкими плечами и сказал бы: Люди, мы с этим облажались! Венгерский разговорный язык может выразить это ощущение. Давайте сейчас остановимся, а то будет большая беда", - сказал Орбан.
Премьер Венгрии повторил ранее высказанную им мысль, что "если бы санкции прекратились, то в считанные минуты цены на энергию бы упали, и вместе с этим общий уровень цен и инфляция сразу сократились бы вдвое".
Премьер Венгрии повторил ранее высказанную им мысль, что "если бы санкции прекратились, то в считанные минуты цены на энергию бы упали, и вместе с этим общий уровень цен и инфляция сразу сократились бы вдвое".
"Необходимо принести такое политическое решение в Брюссель. Но я не вижу человека с настолько крепкими бицепсами и широкой спиной. Смелость есть, например, у нас, венгров, и у меня, по-моему, тоже, но это не имеет значения... Я могу притормозить вредные тезисы, но не могу развернуть позицию больших государств и всего ЕС, силы Венгрии и моей для этого недостаточно", - обхяснил Орбан.
Премьер Венгрии заверил, что "пытается тормозить вредные предложения", рассказывая, что санкции "приведут к беде" и ветируя те инициативы, которые нарушают национальные интересы Будапешта.
"Я думаю, что в последующий период из-за недостатка смелости и силы продолжится это брюссельское несчастье, когда вводятся санкции, которые, оказывается, не работают", - сказал Орбан.
В конце сентября он заявлял, что страна первой в Европе запускает национальную консультацию, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
"Я думаю, что в последующий период из-за недостатка смелости и силы продолжится это брюссельское несчастье, когда вводятся санкции, которые, оказывается, не работают", - сказал Орбан.
В конце сентября он заявлял, что страна первой в Европе запускает национальную консультацию, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.