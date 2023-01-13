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Кузен соосновательницы Black Lives Matter погиб от рук полицейских

Кузен соосновательницы Black Lives Matter погиб от рук полицейских - 13.01.2023 Украина.ру

Кузен соосновательницы Black Lives Matter погиб от рук полицейских

Родственник Патриссы Куллорс, соосновательницы американского движения за права темнокожих Black Lives Matter, Кинан Дарнелл Андерсон погиб после того, как полицейский применил к нему электрошокер. Такое заключение следует из видеозаписей с нагрудных камер полиции Лос-Анджелеса, опубликованных ведомством 12 января

2023-01-13T11:57

2023-01-13T11:57

2023-01-13T12:19

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Инцидент произошел еще 3 января. Полицейские прибыли на место автоаварии, одним из участников которой был Андерсон. Он подбежал к стражу порядка, подъехавшему первым к перекрестку, и закричал, что его пытаются убить. Офицер приказал ему оставаться на месте, тот опустился на колени и начал объяснять, что произошло, а затем вскочил и, несмотря на призывы полицейского, попытался сбежать.К тому времени на место прибыли и другие полицейские, они остановили Андресона и повалили его на землю, мужчина вырывался, продолжал кричать, что его хотят убить, и просил о помощи. Один из полицейских пригрозил Андерсону электрошокером, на что он ответил, что его пытаются убить, как Джорджа Флойда. В конечном итоге Андерсон получил серию ударов электрошоком в спину. Его доставили в больницу, там он вскоре и скончался. В крови темнокожего мужчины обнаружено два наркотических вещества.Полиция опубликовала также видео с мобильного телефона одного из свидетелей. За кадром неизвестный утверждает, что Андерсон пытался украсть его машину.Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") активизировалось в мае 2020 года после гибели от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

https://ukraina.ru/20230113/1042599210.html

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новости, сша, флойд, полицейские