https://ukraina.ru/20230113/1042601493.html

Захарова высмеяла "инфопомойку" Госдепа США

Захарова высмеяла "инфопомойку" Госдепа США - 13.01.2023 Украина.ру

Захарова высмеяла "инфопомойку" Госдепа США

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 13 января в своем телеграм-канале указала, что Госдеп США поручил своим информационным ресурсам работать по ее персоне в медиапространстве

2023-01-13T10:00

2023-01-13T10:00

2023-01-13T10:17

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"Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски", - написала дипломат.По ее словам, иноагентам были разосланы тезисы на отработку: "раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой".Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание, что сейчас на сайте Госдепа размещают ее фотографии, на которых пишут красными буквами слово "ложь"."Спасибо за популяризацию: "русские хакеры" не взламывали сайт и ресурсы Госдепа, а моя фотография там все равно появилась", - сыронизировала она.В этой связи Захарова предложила провести эксперимент с внешнеполитическим ведомством США. Она сделала заявление о том, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотические вещества, и решила посмотреть, станет ли это отрицать американский Госдеп.

https://ukraina.ru/20221121/1041028771.html

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захарова, сша, госдеп сша, информация, новости