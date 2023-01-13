Захарова высмеяла "инфопомойку" Госдепа США
10:00 13.01.2023 (обновлено: 10:17 13.01.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 13 января в своем телеграм-канале указала, что Госдеп США поручил своим информационным ресурсам работать по ее персоне в медиапространстве
"Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски", - написала дипломат.
По ее словам, иноагентам были разосланы тезисы на отработку: "раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой".
"Разочарую. Я всегда была не очень", - прокомментировала она.
Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание, что сейчас на сайте Госдепа размещают ее фотографии, на которых пишут красными буквами слово "ложь".
"Спасибо за популяризацию: "русские хакеры" не взламывали сайт и ресурсы Госдепа, а моя фотография там все равно появилась", - сыронизировала она.
В этой связи Захарова предложила провести эксперимент с внешнеполитическим ведомством США. Она сделала заявление о том, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотические вещества, и решила посмотреть, станет ли это отрицать американский Госдеп.
В этой связи Захарова предложила провести эксперимент с внешнеполитическим ведомством США. Она сделала заявление о том, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотические вещества, и решила посмотреть, станет ли это отрицать американский Госдеп.
21 ноября 2022, 08:44Экс-сотрудник Госдепа: США охладеют к Зеленскому из-за его нереалистичных целейВласти США охладеют к президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как осознают, что его цели невозможно претворить в жизнь. Об этом рассказал на днях бывший сотрудник госдепа США, профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж, передает журнал Newsweek