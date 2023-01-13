Российские военные поразили позиции противника "зажигалками"

"Стрижи" против стратегической авиации. Что показали авиадиверсии на российских аэродромах Произошедшие в декабре 2022 года удары ВСУ по базам стратегической авиации в Саратовской и Рязанской областях произвели на общественность крайне неприятное впечатление. Но речь не о впечатлениях, а о причинах и выводах