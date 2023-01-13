Российские военные поразили позиции противника "зажигалками" - 13.01.2023 Украина.ру
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Российские военные поразили позиции противника "зажигалками"
Российские военные поразили позиции противника "зажигалками" - 13.01.2023 Украина.ру
Российские военные поразили позиции противника "зажигалками"
Первая Славянская бригада 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России показала кадры применения так называемых "зажигалок", передает 13 января РИА Новости
2023-01-13T08:37
2023-01-13T08:56
новости
россия
боеприпасы
кадры
враги
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Так называют боеприпасы, которые детонируют над позициями врага и накрывают площадь дождем боевого зажигательного вещества.Уточняется, что этот вид боеголовок имеет преимущество в виде морально-психологического давления на личный состав, а также возможность накрыть большую часть территорий противника, где в последствии происходит поджог горюче-смазочных материалов и боекомплекта.
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новости, россия, боеприпасы, кадры, враги
Новости, Россия, боеприпасы, кадры, враги

Российские военные поразили позиции противника "зажигалками"

08:37 13.01.2023 (обновлено: 08:56 13.01.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Первая Славянская бригада 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России показала кадры применения так называемых "зажигалок", передает 13 января РИА Новости
Так называют боеприпасы, которые детонируют над позициями врага и накрывают площадь дождем боевого зажигательного вещества.
Уточняется, что этот вид боеголовок имеет преимущество в виде морально-психологического давления на личный состав, а также возможность накрыть большую часть территорий противника, где в последствии происходит поджог горюче-смазочных материалов и боекомплекта.
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