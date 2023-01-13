Российские военные поразили позиции противника "зажигалками"
08:37 13.01.2023 (обновлено: 08:56 13.01.2023)
Первая Славянская бригада 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России показала кадры применения так называемых "зажигалок", передает 13 января РИА Новости
Так называют боеприпасы, которые детонируют над позициями врага и накрывают площадь дождем боевого зажигательного вещества.
Уточняется, что этот вид боеголовок имеет преимущество в виде морально-психологического давления на личный состав, а также возможность накрыть большую часть территорий противника, где в последствии происходит поджог горюче-смазочных материалов и боекомплекта.
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