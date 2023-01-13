"Оперативный успех": Полковник Трухан прокомментировал взятие Соледара - 13.01.2023 Украина.ру
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"Оперативный успех": Полковник Трухан прокомментировал взятие Соледара
"Оперативный успех": Полковник Трухан прокомментировал взятие Соледара - 13.01.2023 Украина.ру
"Оперативный успех": Полковник Трухан прокомментировал взятие Соледара
Взятие Соледара российскими войсками представляет собой несомненный оперативный успех, достигнутый в результате "планомерной и целенаправленной" работы ВС РФ. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан
2023-01-13T04:00
2023-01-13T04:00
новости
спецоперация
соледар
полковник
вс рф
киевский режим
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Он отметил наличие там "мощных укрепрайонов", которые киевский режим создавал в течение восьми лет. С другой стороны, Россия также занималась военным строительством на границе с Украиной после 2014 года, при том, что до этого там почти не было воинских частей.Он также отметил, что нынешние 815 километров линии боевого соприкосновения спецоперации – это только одна из задач вооруженных сил РФ, главной же задачей является реформирование "ядерной триады" (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы).С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20230111/1042546656.html
соледар
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Новости
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Украина.ру
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новости, спецоперация, соледар, полковник, вс рф, киевский режим
Новости, Спецоперация, Соледар, полковник, ВС РФ, киевский режим

"Оперативный успех": Полковник Трухан прокомментировал взятие Соледара

04:00 13.01.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP / Libkos
Читать в
Взятие Соледара российскими войсками представляет собой несомненный оперативный успех, достигнутый в результате "планомерной и целенаправленной" работы ВС РФ. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан
Он отметил наличие там "мощных укрепрайонов", которые киевский режим создавал в течение восьми лет. С другой стороны, Россия также занималась военным строительством на границе с Украиной после 2014 года, при том, что до этого там почти не было воинских частей.

В 2014 году на тех украинских операционных направлениях мы почти ничего не имели. Это я вам достоверно говорю. Об этом никто сейчас не помнит, но при [министре обороны РФ Анатолии] Сердюкове даже 20-ую армию (базирующуюся в Воронежской, Курской, Белгородской, Смоленской и Брянской областях – ред.) сократили, был переход к бригадным системам

Владимир Трухан интервью
Владимир Трухан
Полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе
Он также отметил, что нынешние 815 километров линии боевого соприкосновения спецоперации – это только одна из задач вооруженных сил РФ, главной же задачей является реформирование "ядерной триады" (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы).
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 17:15
В Испании рассказали, как Россия будет использовать шахты СоледараВзятие Соледара открывает дорогу российским войскам на Славянск и Краматорск, кроме того, контроль над шахтами города также имеет военное значение. Об этом рассказала в беседе с испанским телеканалом RTVE профессор кафедры политических наук и европейских исследований Мадридского университета Комплутенсе Рут Ферреро-Туррион
 
НовостиСпецоперацияСоледарполковникВС РФкиевский режим
 
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Заголовок открываемого материала
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04:00"Оперативный успех": Полковник Трухан прокомментировал взятие Соледара
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