https://ukraina.ru/20230113/1042582323.html

"Оперативный успех": Полковник Трухан прокомментировал взятие Соледара

"Оперативный успех": Полковник Трухан прокомментировал взятие Соледара - 13.01.2023 Украина.ру

"Оперативный успех": Полковник Трухан прокомментировал взятие Соледара

Взятие Соледара российскими войсками представляет собой несомненный оперативный успех, достигнутый в результате "планомерной и целенаправленной" работы ВС РФ. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан

2023-01-13T04:00

2023-01-13T04:00

2023-01-13T04:00

новости

спецоперация

соледар

полковник

вс рф

киевский режим

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Он отметил наличие там "мощных укрепрайонов", которые киевский режим создавал в течение восьми лет. С другой стороны, Россия также занималась военным строительством на границе с Украиной после 2014 года, при том, что до этого там почти не было воинских частей.Он также отметил, что нынешние 815 километров линии боевого соприкосновения спецоперации – это только одна из задач вооруженных сил РФ, главной же задачей является реформирование "ядерной триады" (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы).С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230111/1042546656.html

соледар

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новости, спецоперация, соледар, полковник, вс рф, киевский режим