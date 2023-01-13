"Оперативный успех": Полковник Трухан прокомментировал взятие Соледара
© AP / Libkos
© AP / Libkos
Взятие Соледара российскими войсками представляет собой несомненный оперативный успех, достигнутый в результате "планомерной и целенаправленной" работы ВС РФ. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан
Он отметил наличие там "мощных укрепрайонов", которые киевский режим создавал в течение восьми лет. С другой стороны, Россия также занималась военным строительством на границе с Украиной после 2014 года, при том, что до этого там почти не было воинских частей.
В 2014 году на тех украинских операционных направлениях мы почти ничего не имели. Это я вам достоверно говорю. Об этом никто сейчас не помнит, но при [министре обороны РФ Анатолии] Сердюкове даже 20-ую армию (базирующуюся в Воронежской, Курской, Белгородской, Смоленской и Брянской областях – ред.) сократили, был переход к бригадным системам
Он также отметил, что нынешние 815 километров линии боевого соприкосновения спецоперации – это только одна из задач вооруженных сил РФ, главной же задачей является реформирование "ядерной триады" (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы).
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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