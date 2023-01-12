https://ukraina.ru/20230112/1042591167.html

Президент Литвы рассказал, когда нужно начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Президент Литвы рассказал, когда нужно начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС - 12.01.2023 Украина.ру

Президент Литвы рассказал, когда нужно начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский союз должны стартовать в нынешнем году, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

2023-01-12T18:02

2023-01-12T18:02

2023-01-12T18:02

украина

евросоюз

литва

вступление

новости

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"Украинские власти и президент в высокой степени мотивированы на скорейшее принятие решения о членстве в ЕС и рассчитывают на то, что переговоры о приеме в евросообщество начнутся в этом году", - сказал он.По его словам, Европе и Украине важно не терять время зря и выразил надежду на то, что «на внеочередной встрече ЕС в верхах 9-10 февраля мы сможем уделить этому вопросу должное внимание».28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на прием в сообщество. Для начала переговоров о членстве Киеву и Кишиневу необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в Евросоюз.

https://ukraina.ru/20230112/1042587604.html

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украина, евросоюз, литва, вступление, новости