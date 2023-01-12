Президент Литвы рассказал, когда нужно начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС - 12.01.2023 Украина.ру
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Президент Литвы рассказал, когда нужно начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Президент Литвы рассказал, когда нужно начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС - 12.01.2023 Украина.ру
Президент Литвы рассказал, когда нужно начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский союз должны стартовать в нынешнем году, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
2023-01-12T18:02
2023-01-12T18:02
украина
евросоюз
литва
вступление
новости
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"Украинские власти и президент в высокой степени мотивированы на скорейшее принятие решения о членстве в ЕС и рассчитывают на то, что переговоры о приеме в евросообщество начнутся в этом году", - сказал он.По его словам, Европе и Украине важно не терять время зря и выразил надежду на то, что «на внеочередной встрече ЕС в верхах 9-10 февраля мы сможем уделить этому вопросу должное внимание».28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на прием в сообщество. Для начала переговоров о членстве Киеву и Кишиневу необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в Евросоюз.
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украина, евросоюз, литва, вступление, новости
Украина, Евросоюз, Литва, вступление, Новости

Президент Литвы рассказал, когда нужно начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС

18:02 12.01.2023
 
© president.gov.uaГитанас Науседа Владимир Зеленский
Гитанас Науседа Владимир Зеленский
© president.gov.ua
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Официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский союз должны стартовать в нынешнем году, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Украинские власти и президент в высокой степени мотивированы на скорейшее принятие решения о членстве в ЕС и рассчитывают на то, что переговоры о приеме в евросообщество начнутся в этом году", - сказал он.
По его словам, Европе и Украине важно не терять время зря и выразил надежду на то, что «на внеочередной встрече ЕС в верхах 9-10 февраля мы сможем уделить этому вопросу должное внимание».
28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на прием в сообщество. Для начала переговоров о членстве Киеву и Кишиневу необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в Евросоюз.
Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
17:35
Президент Литвы Науседа объявил о поставке Украине зенитных орудий L-70 и антидроновЛитва скоро поставит на Украину зенитные орудия ближнего действия L-70 и антидроны, заявил литовский президент Гитанас Науседа журналистам на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение)
 
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