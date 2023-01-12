Отвлечь и уничтожить. Военный эксперт том, как Россия наконец стала разбираться с украинской ПВО - 12.01.2023 Украина.ру
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Отвлечь и уничтожить. Военный эксперт том, как Россия наконец стала разбираться с украинской ПВО
Отвлечь и уничтожить. Военный эксперт том, как Россия наконец стала разбираться с украинской ПВО - 12.01.2023 Украина.ру
Отвлечь и уничтожить. Военный эксперт том, как Россия наконец стала разбираться с украинской ПВО
Российские войска стали более активно работать по украинской ПВО. Это важно, потому что без ее уничтожения мы не сможем использовать пилотируемую авиацию в тылу. Сейчас она летает только на линии фронта. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-01-12T17:00
2023-01-12T17:00
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Для уничтожения вражеской ПВО мы используем БПЛА с барражирующими боеприпасами и ложными мишенями, которые позволяют выявлять эти точки и вынуждают их зря расходовать ракеты, отметил специалист.И мы могли бы уничтожать транспортную инфраструктуру – четыре железнодорожных моста через Днепр и станции, которые серьезно поддерживают ВСУ. Это очень бы поспособствовало продвижению наших войск, заключил собеседник издания.
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, пво, авиация, бпла
Новости, Россия, Украина, ПВО, авиация, БПЛА

Отвлечь и уничтожить. Военный эксперт том, как Россия наконец стала разбираться с украинской ПВО

17:00 12.01.2023
 
© HensoldtМногофункциональный радар TRML-4D компании HENSOLDT для систем ПВО
Многофункциональный радар TRML-4D компании HENSOLDT для систем ПВО
© Hensoldt
Читать в
Российские войска стали более активно работать по украинской ПВО. Это важно, потому что без ее уничтожения мы не сможем использовать пилотируемую авиацию в тылу. Сейчас она летает только на линии фронта. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Для уничтожения вражеской ПВО мы используем БПЛА с барражирующими боеприпасами и ложными мишенями, которые позволяют выявлять эти точки и вынуждают их зря расходовать ракеты, отметил специалист.
"И если мы хотя бы проделываем бреши в украинской ПВО, мы сможем использовать нашу бомбардировочную авиацию. У нее есть большое количество бомб свободного падения, которые с помощью прицелов позволяют точно наносить удары", - указал Евсеев.
И мы могли бы уничтожать транспортную инфраструктуру – четыре железнодорожных моста через Днепр и станции, которые серьезно поддерживают ВСУ. Это очень бы поспособствовало продвижению наших войск, заключил собеседник издания.
 
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