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Отвлечь и уничтожить. Военный эксперт том, как Россия наконец стала разбираться с украинской ПВО

Отвлечь и уничтожить. Военный эксперт том, как Россия наконец стала разбираться с украинской ПВО - 12.01.2023 Украина.ру

Отвлечь и уничтожить. Военный эксперт том, как Россия наконец стала разбираться с украинской ПВО

Российские войска стали более активно работать по украинской ПВО. Это важно, потому что без ее уничтожения мы не сможем использовать пилотируемую авиацию в тылу. Сейчас она летает только на линии фронта. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2023-01-12T17:00

2023-01-12T17:00

2023-01-12T17:00

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Для уничтожения вражеской ПВО мы используем БПЛА с барражирующими боеприпасами и ложными мишенями, которые позволяют выявлять эти точки и вынуждают их зря расходовать ракеты, отметил специалист.И мы могли бы уничтожать транспортную инфраструктуру – четыре железнодорожных моста через Днепр и станции, которые серьезно поддерживают ВСУ. Это очень бы поспособствовало продвижению наших войск, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, пво, авиация, бпла