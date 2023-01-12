Пять разведгрупп ВСУ уничтожены в Харьковской области – Минобороны
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность ДРГ СБУ на территории Херсонской области
© Пресс-служба ФСБ РФ
За сутки российские военные уничтожили 5 диверсионно-разведывательных групп ВСУ на территории Харьковской области, сообщает 12 января Минобороны РФ
На Купянском направлении российскими войсками наносились удары артиллерией и армейской авиацией по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника.
Потери украинской армии на этом направлении, по сведениям Минобороны РФ, составили 30 погибших, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Накануне о ликвидации четырех ДРГ сообщили в ЛНР.
Украина активизировала деятельность диверсионно-разведывательных групп на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются, заявил ранее официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
Вчера, 19:02Расширение задач СВО. В Минобороны назначили нового командующего объединенной группировкойМинистр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск специальной военной операции начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Об этом 11 января сообщает пресс-служба ведомства