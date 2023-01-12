Пять разведгрупп ВСУ уничтожены в Харьковской области – Минобороны - 12.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230112/1042581668.html
Пять разведгрупп ВСУ уничтожены в Харьковской области – Минобороны
Пять разведгрупп ВСУ уничтожены в Харьковской области – Минобороны - 12.01.2023 Украина.ру
Пять разведгрупп ВСУ уничтожены в Харьковской области – Минобороны
За сутки российские военные уничтожили 5 диверсионно-разведывательных групп ВСУ на территории Харьковской области, сообщает 12 января Минобороны РФ
2023-01-12T15:17
2023-01-12T15:17
новости
минобороны
диверсанты
всу
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/08/1040595585_0:71:1740:1049_1920x0_80_0_0_593841a3a406427b1a39182538d2d672.jpg
Потери украинской армии на этом направлении, по сведениям Минобороны РФ, составили 30 погибших, две боевые бронированные машины и три пикапа.Накануне о ликвидации четырех ДРГ сообщили в ЛНР.Украина активизировала деятельность диверсионно-разведывательных групп на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются, заявил ранее официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
https://ukraina.ru/20230111/1042551369.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/08/1040595585_0:0:1400:1049_1920x0_80_0_0_2c2f46f0a7af37df517e66f311fbdc76.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, минобороны, диверсанты, всу, харьковская область
Новости, Минобороны, диверсанты, ВСУ, Харьковская область

Пять разведгрупп ВСУ уничтожены в Харьковской области – Минобороны

15:17 12.01.2023
 
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность ДРГ СБУ на территории Херсонской области
ФСБ России пресекла деятельность ДРГ СБУ на территории Херсонской области
© Пресс-служба ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
За сутки российские военные уничтожили 5 диверсионно-разведывательных групп ВСУ на территории Харьковской области, сообщает 12 января Минобороны РФ
На Купянском направлении российскими войсками наносились удары артиллерией и армейской авиацией по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника.
Потери украинской армии на этом направлении, по сведениям Минобороны РФ, составили 30 погибших, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Накануне о ликвидации четырех ДРГ сообщили в ЛНР.
Украина активизировала деятельность диверсионно-разведывательных групп на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются, заявил ранее официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
Заседание коллегии Минобороны РФ, Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Вчера, 19:02
Расширение задач СВО. В Минобороны назначили нового командующего объединенной группировкойМинистр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск специальной военной операции начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Об этом 11 января сообщает пресс-служба ведомства
 
НовостиМинобороныдиверсантыВСУХарьковская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43МИД Украины опровергает информацию о том, что Киев просил не включать Белоруссию в санкционный список
17:42Алексей Фененко: кто он
17:42"Тысячи!": украинский посол рассказал, сколько танков нужно Киеву
17:37Готовится новое наступление. Эксперты о назначении Герасимова главнокомандующим СВО
17:35В Госдуме предложили создать "стоп-лист" нежелательных артистов
17:35Президент Литвы Науседа объявил о поставке Украине зенитных орудий L-70 и антидронов
17:34СМИ: на Украине сообщили о дефиците лекарств в аптеках
17:28Очень символично: стало известно, где и когда Зеленский планирует провести "мирный саммит"
17:17Захарова прокомментировала позицию Турции, поддержавшей украинский "мирный план"
17:09Дмитрий Евстафьев: ВСУ медленно, но системно переводят на стандарты НАТО
17:02Бывший помощник Рейгана рассказал, как оказался в "списке ненависти" киевского режима
17:00Отвлечь и уничтожить. Военный эксперт том, как Россия наконец стала разбираться с украинской ПВО
16:55Песков: Обстановка на Запорожской АЭС тревожная
16:52Заместитель нового главкома СВО Салюков прибыл в Белоруссию
16:32Ракетные удары России устроили ВСУ логистический коллапс - американский подполковник
16:29Военный эксперт рассказал, когда Россия окончательно оставит ВСУ без танков и бронетехники
16:18Еврокомиссия высказалась в поддержку планов Эстонии относительно конфискации российских активов
16:16Соледар, Сувалкский коридор и "мультики" Путина - Трухан о главных задачах вооружённых сил России. Видео
16:12Угроза Десятинной церкви, предложение Эстонии. Главное на Украине на 16:00 12 января
16:12Венгрия объяснила, почему не будет поставлять оружие Украине
Лента новостейМолния