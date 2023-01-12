https://ukraina.ru/20230112/1042581668.html

Пять разведгрупп ВСУ уничтожены в Харьковской области – Минобороны

Пять разведгрупп ВСУ уничтожены в Харьковской области – Минобороны - 12.01.2023 Украина.ру

Пять разведгрупп ВСУ уничтожены в Харьковской области – Минобороны

За сутки российские военные уничтожили 5 диверсионно-разведывательных групп ВСУ на территории Харьковской области, сообщает 12 января Минобороны РФ

2023-01-12T15:17

2023-01-12T15:17

2023-01-12T15:17

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Потери украинской армии на этом направлении, по сведениям Минобороны РФ, составили 30 погибших, две боевые бронированные машины и три пикапа.Накануне о ликвидации четырех ДРГ сообщили в ЛНР.Украина активизировала деятельность диверсионно-разведывательных групп на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются, заявил ранее официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.

https://ukraina.ru/20230111/1042551369.html

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новости, минобороны, диверсанты, всу, харьковская область