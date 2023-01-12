https://ukraina.ru/20230112/1042581012.html
Мобилизация, "армия одноногих" и изменение ядерной доктрины России: Ищенко отвечает на вопросы. Видео
Мобилизация, "армия одноногих" и изменение ядерной доктрины России: Ищенко отвечает на вопросы. Видео - 12.01.2023 Украина.ру
Мобилизация, "армия одноногих" и изменение ядерной доктрины России: Ищенко отвечает на вопросы. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 12.01.2023
2023-01-12T14:45
2023-01-12T14:45
2023-01-12T14:45
видео
ростислав ищенко
россия
украина
сво
соледар
чвк
чвк "вагнер"
пригожин
беженцы
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 0:58 – Чем вызвана истерия уехавших от российской мобилизации; 15:25 – Режим тишины на Рождество; 18:30 – Конкурент Путина на выборах; 19:05 – Перспективы развития ВПК России; 20:14 – Возвращение людей после восстановления городов и промышленности; 30:15 – Отправка мигрантов из Украины в ЕС и США на войну; 42:39 – Что происходит в Армении? Избрание Пашиняна и ситуация в Нагорном Карабахе;56:01 – Изменение доктрины применения ядерного оружия; 58:19 – Экскурс в историю: войны Диадохов;ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, россия, украина, сво, соледар, чвк, чвк "вагнер", пригожин, беженцы, мигранты, армения, впк, перемирие, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Россия, Украина, СВО, Соледар, ЧВК, ЧВК "Вагнер", Пригожин, беженцы, мигранты, Армения, ВПК, перемирие
Мобилизация, "армия одноногих" и изменение ядерной доктрины России: Ищенко отвечает на вопросы. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
0:58 – Чем вызвана истерия уехавших от российской мобилизации;
15:25 – Режим тишины на Рождество;
18:30 – Конкурент Путина на выборах;
19:05 – Перспективы развития ВПК России;
20:14 – Возвращение людей после восстановления городов и промышленности;
30:15 – Отправка мигрантов из Украины в ЕС и США на войну;
42:39 – Что происходит в Армении? Избрание Пашиняна и ситуация в Нагорном Карабахе;
56:01 – Изменение доктрины применения ядерного оружия;
58:19 – Экскурс в историю: войны Диадохов;