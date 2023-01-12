https://ukraina.ru/20230112/1042581012.html

Мобилизация, "армия одноногих" и изменение ядерной доктрины России: Ищенко отвечает на вопросы. Видео

Мобилизация, "армия одноногих" и изменение ядерной доктрины России: Ищенко отвечает на вопросы. Видео - 12.01.2023 Украина.ру

Мобилизация, "армия одноногих" и изменение ядерной доктрины России: Ищенко отвечает на вопросы. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 12.01.2023

2023-01-12T14:45

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2023-01-12T14:45

видео

ростислав ищенко

россия

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 0:58 – Чем вызвана истерия уехавших от российской мобилизации; 15:25 – Режим тишины на Рождество; 18:30 – Конкурент Путина на выборах; 19:05 – Перспективы развития ВПК России; 20:14 – Возвращение людей после восстановления городов и промышленности; 30:15 – Отправка мигрантов из Украины в ЕС и США на войну; 42:39 – Что происходит в Армении? Избрание Пашиняна и ситуация в Нагорном Карабахе;56:01 – Изменение доктрины применения ядерного оружия; 58:19 – Экскурс в историю: войны Диадохов;ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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