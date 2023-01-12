Мобилизация, "армия одноногих" и изменение ядерной доктрины России: Ищенко отвечает на вопросы. Видео - 12.01.2023 Украина.ру
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Мобилизация, "армия одноногих" и изменение ядерной доктрины России: Ищенко отвечает на вопросы. Видео
Мобилизация, "армия одноногих" и изменение ядерной доктрины России: Ищенко отвечает на вопросы. Видео - 12.01.2023 Украина.ру
Мобилизация, "армия одноногих" и изменение ядерной доктрины России: Ищенко отвечает на вопросы. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 12.01.2023
2023-01-12T14:45
2023-01-12T14:45
видео
ростислав ищенко
россия
украина
сво
соледар
чвк
чвк "вагнер"
пригожин
беженцы
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 0:58 – Чем вызвана истерия уехавших от российской мобилизации; 15:25 – Режим тишины на Рождество; 18:30 – Конкурент Путина на выборах; 19:05 – Перспективы развития ВПК России; 20:14 – Возвращение людей после восстановления городов и промышленности; 30:15 – Отправка мигрантов из Украины в ЕС и США на войну; 42:39 – Что происходит в Армении? Избрание Пашиняна и ситуация в Нагорном Карабахе;56:01 – Изменение доктрины применения ядерного оружия; 58:19 – Экскурс в историю: войны Диадохов;ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, ростислав ищенко, россия, украина, сво, соледар, чвк, чвк "вагнер", пригожин, беженцы, мигранты, армения, впк, перемирие, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Россия, Украина, СВО, Соледар, ЧВК, ЧВК "Вагнер", Пригожин, беженцы, мигранты, Армения, ВПК, перемирие

Мобилизация, "армия одноногих" и изменение ядерной доктрины России: Ищенко отвечает на вопросы. Видео

14:45 12.01.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
0:58 – Чем вызвана истерия уехавших от российской мобилизации;
15:25 – Режим тишины на Рождество;
18:30 – Конкурент Путина на выборах;
19:05 – Перспективы развития ВПК России;
20:14 – Возвращение людей после восстановления городов и промышленности;
30:15 – Отправка мигрантов из Украины в ЕС и США на войну;
42:39 – Что происходит в Армении? Избрание Пашиняна и ситуация в Нагорном Карабахе;
56:01 – Изменение доктрины применения ядерного оружия;
58:19 – Экскурс в историю: войны Диадохов;
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
ВидеоРостислав ИщенкоРоссияУкраинаСВОСоледарЧВКЧВК "Вагнер"ПригожинбеженцымигрантыАрменияВПКперемирие
 
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