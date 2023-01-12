https://ukraina.ru/20230112/1042579823.html

Захарова объяснила, чем обернутся поставки Францией военной техники Украине

Захарова объяснила, чем обернутся поставки Францией военной техники Украине - 12.01.2023 Украина.ру

Захарова объяснила, чем обернутся поставки Францией военной техники Украине

Планы Франции о поставках военной техники Украине будут способствовать дальнейшей эскалации ситуации. Об этом заявила 12 января на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-01-12T14:48

2023-01-12T14:48

2023-01-12T14:48

россия

франция

оружие

захарова

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103206/62/1032066228_0:104:2758:1655_1920x0_80_0_0_0b6800f1a1aa321739bebcae03db6eb1.jpg

"Мы квалифицируем это как необдуманные, безответственные шаги французских властей в контексте украинского кризиса. Решение о новых военных поставках Украине - это очередной жест, который провоцирует дальнейшую эскалацию и как следствие - новые жертвы конфликта", - сказала Захарова.Она вновь подтвердила, что Россия будет рассматривать иностранные вооружения на территории Украины в качестве законных целей."Нашу позицию о недопустимости поставок любых видов вооружений в зону проведения специальной военной операции со стороны Запада мы регулярно доводим на профильных площадках в ООН и так далее", - заверила она.Захарова также подчеркнула, что поставки ударных наступательных вооружений на смогут помешать России достичь своих целей.Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна подтвердила планы Парижа поставить Украине танки в рамках военной помощи.

https://ukraina.ru/20230112/1042558066.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, франция, оружие, захарова, новости