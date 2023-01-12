Захарова объяснила, чем обернутся поставки Францией военной техники Украине
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Планы Франции о поставках военной техники Украине будут способствовать дальнейшей эскалации ситуации. Об этом заявила 12 января на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Мы квалифицируем это как необдуманные, безответственные шаги французских властей в контексте украинского кризиса. Решение о новых военных поставках Украине - это очередной жест, который провоцирует дальнейшую эскалацию и как следствие - новые жертвы конфликта", - сказала Захарова.
Она вновь подтвердила, что Россия будет рассматривать иностранные вооружения на территории Украины в качестве законных целей.
"Нашу позицию о недопустимости поставок любых видов вооружений в зону проведения специальной военной операции со стороны Запада мы регулярно доводим на профильных площадках в ООН и так далее", - заверила она.
Захарова также подчеркнула, что поставки ударных наступательных вооружений на смогут помешать России достичь своих целей.
Она вновь подтвердила, что Россия будет рассматривать иностранные вооружения на территории Украины в качестве законных целей.
"Нашу позицию о недопустимости поставок любых видов вооружений в зону проведения специальной военной операции со стороны Запада мы регулярно доводим на профильных площадках в ООН и так далее", - заверила она.
Захарова также подчеркнула, что поставки ударных наступательных вооружений на смогут помешать России достичь своих целей.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна подтвердила планы Парижа поставить Украине танки в рамках военной помощи.