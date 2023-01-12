Москалькова назвала условие, без которого обмен пленными между Россией и Украиной невозможен - 12.01.2023 Украина.ру
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Москалькова назвала условие, без которого обмен пленными между Россией и Украиной невозможен
Москалькова назвала условие, без которого обмен пленными между Россией и Украиной невозможен - 12.01.2023 Украина.ру
Москалькова назвала условие, без которого обмен пленными между Россией и Украиной невозможен
Без решений высшего руководства государств никакие инициативы по взаимному обмену ранеными или пленными невозможны, заявила 12 января на Международной конференции омбудсменов в Анкаре уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
2023-01-12T13:36
2023-01-12T13:36
новости
москалькова
президент
обмен
обмен пленными
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11 января президент Турции Тайип Эрдоган выразил поддержку инициативе турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча об организации гуманитарных коридоров для вывоза раненых из зоны боев на Украине и в других регионах. Однако уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец эту тему в ходе переговоров не обсуждали, сообщила российский омбудсмен.По словам Москальковой, она будет ожидать публикации турецкой стороной дорожной карты по инициативе о гуманитарных коридорах, нужно понять, что под ней имеется в виду.
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новости, москалькова, президент, обмен, обмен пленными
Новости, Москалькова, президент, обмен, обмен пленными

Москалькова назвала условие, без которого обмен пленными между Россией и Украиной невозможен

13:36 12.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ
Президент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Без решений высшего руководства государств никакие инициативы по взаимному обмену ранеными или пленными невозможны, заявила 12 января на Международной конференции омбудсменов в Анкаре уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Никакие действия, связанные с взаимным освобождением лиц, получивших ранения, или с обменом пленными, невозможны без официальных решений специальных органов государственной власти, Министерства обороны, и, конечно, верховного главнокомандующего.

11 января президент Турции Тайип Эрдоган выразил поддержку инициативе турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча об организации гуманитарных коридоров для вывоза раненых из зоны боев на Украине и в других регионах. Однако уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец эту тему в ходе переговоров не обсуждали, сообщила российский омбудсмен.
По словам Москальковой, она будет ожидать публикации турецкой стороной дорожной карты по инициативе о гуманитарных коридорах, нужно понять, что под ней имеется в виду.
В Анкаре встретились российский, украинский и турецкий омбудсмены
12:34
Москалькова предупредила о последствиях новых поставок вооружения УкраинеУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что важно ставить вопрос о прекращении поставок дополнительного вооружения Украине, которые могут привести к очередному витку эскалации
 
НовостиМоскальковапрезидентобменобмен пленными
 
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