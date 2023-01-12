https://ukraina.ru/20230112/1042572821.html

Москалькова назвала условие, без которого обмен пленными между Россией и Украиной невозможен

Москалькова назвала условие, без которого обмен пленными между Россией и Украиной невозможен - 12.01.2023 Украина.ру

Москалькова назвала условие, без которого обмен пленными между Россией и Украиной невозможен

Без решений высшего руководства государств никакие инициативы по взаимному обмену ранеными или пленными невозможны, заявила 12 января на Международной конференции омбудсменов в Анкаре уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

2023-01-12T13:36

2023-01-12T13:36

2023-01-12T13:36

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обмен пленными

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11 января президент Турции Тайип Эрдоган выразил поддержку инициативе турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча об организации гуманитарных коридоров для вывоза раненых из зоны боев на Украине и в других регионах. Однако уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец эту тему в ходе переговоров не обсуждали, сообщила российский омбудсмен.По словам Москальковой, она будет ожидать публикации турецкой стороной дорожной карты по инициативе о гуманитарных коридорах, нужно понять, что под ней имеется в виду.

https://ukraina.ru/20230112/1042569324.html

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новости, москалькова, президент, обмен, обмен пленными