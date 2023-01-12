Москалькова предупредила о последствиях новых поставок вооружения Украине - 12.01.2023 Украина.ру
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Москалькова предупредила о последствиях новых поставок вооружения Украине
Москалькова предупредила о последствиях новых поставок вооружения Украине - 12.01.2023 Украина.ру
Москалькова предупредила о последствиях новых поставок вооружения Украине
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что важно ставить вопрос о прекращении поставок дополнительного вооружения Украине, которые могут привести к очередному витку эскалации
2023-01-12T12:34
2023-01-12T12:34
новости
украина
москалькова
вооружение
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Москалькова в Анкаре участвует в международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке", на полях которой прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. Также на этой встрече российский омбудсмен обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу, призвав прекратить поставки оружия Киеву, чтобы избежать дальнейшего обострения вооруженного конфликта.10 января журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщил, что Турция в ноябре поставила Украине кассетные боеприпасы, по имеющимся сведениям, речь идет о боеприпасах, изготовленных во время холодной войны по соглашению с США, предназначенных для уничтожения техники, а Вашингтон не может их экспортировать из-за "высокого уровня брака".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что говорить о достоверности таких публикаций сложно, но Москва следит за развитием ситуации. Россия в курсе поставок Украине турецких дронов Bayraktar, отметил Песков. Он также напомнил, что у Анкары есть обязательства перед НАТО и в рамках собственных двусторонних отношений.Источник РИА Новости в администрации президента Турции опроверг информацию о поставках Киеву кассетных боеприпасов, добавив, что рапространение подобных сообщений нацелено на подрыв мирных усилий Анкары.
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новости, украина, москалькова, вооружение
Новости, Украина, Москалькова, вооружение

Москалькова предупредила о последствиях новых поставок вооружения Украине

12:34 12.01.2023
 
© Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в фотобанкВ Анкаре встретились российский, украинский и турецкий омбудсмены
В Анкаре встретились российский, украинский и турецкий омбудсмены
© Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
Перейти в фотобанк
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что важно ставить вопрос о прекращении поставок дополнительного вооружения Украине, которые могут привести к очередному витку эскалации
Москалькова в Анкаре участвует в международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке", на полях которой прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. Также на этой встрече российский омбудсмен обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу, призвав прекратить поставки оружия Киеву, чтобы избежать дальнейшего обострения вооруженного конфликта.
"Важно ставить вопрос о том, чтобы не поступали дополнительные вооружения и ракеты максимальной дальности, которые бы приводили к очередному ветку эскалации и массовому нарушению прав человека на жизнь, здоровье и перспективу мирного урегулирования", - отметила Москалькова и добавила, что публичная реакция турецкой стороны "разъяснила ситуацию".
10 января журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщил, что Турция в ноябре поставила Украине кассетные боеприпасы, по имеющимся сведениям, речь идет о боеприпасах, изготовленных во время холодной войны по соглашению с США, предназначенных для уничтожения техники, а Вашингтон не может их экспортировать из-за "высокого уровня брака".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что говорить о достоверности таких публикаций сложно, но Москва следит за развитием ситуации. Россия в курсе поставок Украине турецких дронов Bayraktar, отметил Песков. Он также напомнил, что у Анкары есть обязательства перед НАТО и в рамках собственных двусторонних отношений.
Источник РИА Новости в администрации президента Турции опроверг информацию о поставках Киеву кассетных боеприпасов, добавив, что рапространение подобных сообщений нацелено на подрыв мирных усилий Анкары.
БМП Bradley
Вчера, 10:49
Запад перешёл красную черту, а помогут ли ВСУ такие долгожданные AMX-10 RC, Bradley, Marder, Challenger 22023 год начался с пересечения Западом красных линий, до сих пор существовавших в рамках проведения Россией специальной военной операции на Украине, — США и страны Европы готовы поставить ВСУ те типы вооружений, в которых до сих пор Киеву отказывали, дабы не провоцировать эскалацию конфликта
 
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