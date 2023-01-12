https://ukraina.ru/20230112/1042569324.html

Москалькова предупредила о последствиях новых поставок вооружения Украине

Москалькова предупредила о последствиях новых поставок вооружения Украине - 12.01.2023 Украина.ру

Москалькова предупредила о последствиях новых поставок вооружения Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что важно ставить вопрос о прекращении поставок дополнительного вооружения Украине, которые могут привести к очередному витку эскалации

2023-01-12T12:34

2023-01-12T12:34

2023-01-12T12:34

новости

украина

москалькова

вооружение

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Москалькова в Анкаре участвует в международной конференции "Будущее прав человека в XXI веке", на полях которой прошла трехсторонняя встреча омбудсменов Турции, РФ и Украины. Также на этой встрече российский омбудсмен обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу, призвав прекратить поставки оружия Киеву, чтобы избежать дальнейшего обострения вооруженного конфликта.10 января журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщил, что Турция в ноябре поставила Украине кассетные боеприпасы, по имеющимся сведениям, речь идет о боеприпасах, изготовленных во время холодной войны по соглашению с США, предназначенных для уничтожения техники, а Вашингтон не может их экспортировать из-за "высокого уровня брака".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что говорить о достоверности таких публикаций сложно, но Москва следит за развитием ситуации. Россия в курсе поставок Украине турецких дронов Bayraktar, отметил Песков. Он также напомнил, что у Анкары есть обязательства перед НАТО и в рамках собственных двусторонних отношений.Источник РИА Новости в администрации президента Турции опроверг информацию о поставках Киеву кассетных боеприпасов, добавив, что рапространение подобных сообщений нацелено на подрыв мирных усилий Анкары.

https://ukraina.ru/20230111/1042504847.html

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новости, украина, москалькова, вооружение