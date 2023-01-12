https://ukraina.ru/20230112/1042561932.html

Заседание СБ ООН, танки из Польши, Главное на Украине на утро 12 января

Заседание СБ ООН, танки из Польши, Главное на Украине на утро 12 января - 12.01.2023 Украина.ру

Заседание СБ ООН, танки из Польши, Главное на Украине на утро 12 января

Россия анонсировала проведение заседания Совета безопасности ООН по Украине. Президент Польши Анджей Дуда пояснил, почему Украине передадут лишь одну роту танков

2023-01-12T09:58

2023-01-12T09:58

2023-01-12T10:11

эксклюзив

хроники

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Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский анонсировал на 17 января заседание Совбеза ООН по Украине, которое созвано по инициативе Москвы.Ещё одно заседание Совбеза ООН по Украине, как сообщалось ранее, состоится 13 января.«О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине 17 января, я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их "антироссийское" заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)», — сообщил Полянский в своем телеграм-канале.Кроме того, по его словам, 20 января, в 19:00 Россия проведёт неформальное заседание Совбеза по декабрьским обстрелам Донбасса.«Будут интересные докладчики и факты — как известно, на таких встречах, в отличие от формальных заседаний СБ, мы можем демонстрировать видео- и фотоматериалы. Напишу по этой встрече ближе к делу», — пообещал дипломат.Вопрос обстрелов Донбасса и их последствий поднимался на встрече президента России Владимира Путина и врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина 20 декабря."На встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудили очень значимые темы для жителей Республики: проблемы нехватки воды и сложности отопительного сезона, очередей на контрольных пунктах пропуска на админгранице, повышение зарплат бюджетникам до уровня Ростовской области, введение коэффициента к зарплате коммунальным работникам, которые выполняют свои обязанности в обстреливаемых районах. Обсудили интенсивность обстрелов наших населённых пунктов украинским режимом и возможность увеличения количества современных средств ПВО и усиления контрбатарейной борьбы. Президент по этим вопросам дал поручения соответствующим ведомствам", - рассказал тогда Пушилин.Вооружённые силы Украины постоянно обстреливают Донбасс, а также другие регионы России. При этом обстрелы ведутся не по военным объектам, а по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.Танки из ПольшиПрезидент Польши Анджей Дуда, вернувшись после визита во Львов, объяснил анонсированное им решение передать Украине роту западных танков Leopard 2."Мы будем стремиться на международном уровне, чтобы эта коалиция была сформирована целым рядом стран, которые дадут свой вклад в виде танков, чтобы можно было создать большее танковое подразделение", - заявил Дуда.Он также пояснил, почему Украине передаётся лишь рота танков."Рота - это небольшая, я бы даже сказал символическая, единица, а если таких рот будет больше, то будет создана бригадная боевая группа или ещё большая военная часть, которая будет иметь на самом деле большое военное значение в обороне Украины - вот чего мы хотим достичь", - отметил Дуда.Он выразил надежду, что такое формирование, оснащенное техникой по стандартам НАТО, сможет создать "серьезную блокаду, железную стену" для ВС РФ.Ранее Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard 2 — примерно 10-14 единиц. Зеленский же намекнул, что вслед за Польшей "позитивный сигнал" может поступить от еще одной страны.В то же время, для реэкспорта различных модификаций танков Leopard требуется разрешение Германии. Канцлер последней — Олаф Шольц — в понедельник, 9 января заявил, что он придерживается убеждения в необходимости координировать поставки оружия на Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.При этом стало известно о том, что Великобритания готова предоставить Украине танки Challenger 2. В частности, об этом сообщил 9 января британский телеканал Sky News."Западный источник, знакомый с ходом этих обсуждений, заявил, что уже несколько недель идут дискуссии на тему передачи украинским военным некоторого количества Challenger 2 — основных боевых танков британской армии", — сообщил телеканал.По словам другого источника, Великобритания может отправить Украине 10 единиц Challenger 2. Источник отметил, что эта военная помощь не станет "фактором, меняющим ситуацию". При этом помощь будет значимой, ведь Британия будет первой страной, направившей Украине современные танки западного производства.Sky news также сообщил, что украинским военным придется пройти курс обучения для использования британских танков и поддержания их боеспособности.Ранее Франция также заявила о предоставлении Украине колёсных танков AMX-10RC.Несмотря на всю угрозу поставок западной бронетехники Украине, российские военные эксперты указывают: западные танки, а точнее их разнообразие, могут создать украинцам и проблемы."Относительно планов/намерений/идей передачи Украине техники различных типов скажу следующее: если уж будут передавать, а видимо будут, то чем больше разнообразия, тем лучше. Будет намного удобнее (для нас), если у ВСУ окажется в строю одновременно, например, 500 танков четырех типов (Лео 1, Лео 2, М1А1 Абрамс и Челленджер, например), чем триста танков одного типа (например все триста - М1А1). Просто потому, что во втором случае в боевой готовности одновременно будет больше танков, чем в первом. То же самое касается и всего остального, от автотранспорта до артиллерии. К слову, артиллерийская разнотипица свою лепту в бардак уже вносит", - указал эксперт Илья Крамник.Примечательно, что и сами украинские военные указывают на опасность такого развития событий."Задумчиво наблюдая усилия нашей дипломатии - А Украине шесть типов основных танков нужны что бы что? Что бы хаос в логистике бронетанковых войск был такой же как и в артиллерии?", - отмечалось в одном из телеграм-каналов, который ведут украинские военные.При этом некоторые подозревают, что вместе с западными танками на Украину прибудут и танкисты."2014 год. Где то в Степи нашлось полсотни танков. Нужны были мехводы. Мужиков служивших 20+ лет до нашли. Где мой товарищ был, всего один перевернули, один уронили в реку. Это были советские танки и мехводы. У НАТО они другие. И эксплуатация, и ремонт и электроника. То, чего украинцы таки не умеют. То есть с 300 танков они уронят не 60, а все 120. А потом бой. Недавно на Белгородском наши буржуйскую лёгкую броню взяли. Она не стреляла. Выбили ходовую и все. Украинец-наводчик забыл, какую именно кнопку жать на измене. Вообще, западная быстро улетает. Иная философия конструкции. Потому танки и не давали. Выводов два - первый, танки без танкистов (ремонтников, штабных и тд) хлам. Второй - ихтамнет бывает не только у нас. Пока это выглядит как угроза — попрёте, мы вас раскатаем. Кадровыми дивизиями НАТО. Что дальше - посмотрим", - рассказал автор одного из популярных донецких телеграм-каналов.Таким образом, есть ненулевая вероятность участия западных танкистов в боях на стороне Вооружённых сил Украины.

https://ukraina.ru/20230111/1042551504.html

https://ukraina.ru/20230111/1042540365.html

https://ukraina.ru/20230111/1042527787.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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