https://ukraina.ru/20230111/1042534064.html

Зеленский полгода безуспешно обивает пороги президента Филиппин - глава украинского посольства

Зеленский полгода безуспешно обивает пороги президента Филиппин - глава украинского посольства - 11.01.2023 Украина.ру

Зеленский полгода безуспешно обивает пороги президента Филиппин - глава украинского посольства

Украина неоднократно пыталась связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, чтобы организовать телефонный разговор между ним и Владимиром Зеленским для обсуждения роли Филиппин в ситуации на Украине, однако с июня не получила никакого ответа, заявил временный поверенный в делах посольства Украины на Филиппинах Денис Михайлюк

2023-01-11T14:23

2023-01-11T14:23

2023-01-11T14:23

владимир зеленский

филиппины

президент

новости

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"Мы просили о телефонном разговоре между Зеленским и президентом Маркосом, но пока не получили ответа от офиса президента", — приводит слова дипломата филиппинская газета Inquirer.По его словам, с июня 2022 года украинское внешнеполитическое ведомство дважды в месяц безуспешно пыталось связаться с Маркосом через Министерство иностранных дел Филиппин.Говоря о том, почему филиппинский МИД до сих пор не ответил на запрос Украины, Михайлюк предположил, что Маркос занят внутренними делами страны и не имеет времени на разговоры с Зеленским.В ходе избирательной кампании Маркос, избранный на президентский пост в июне 2022 года, заявлял, что Филиппинам "нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной".

https://ukraina.ru/20230111/1042517855.html

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владимир зеленский, филиппины, президент, новости