"Украинским родителям придется объяснить это своим детям": Песков прокомментировал скандал с Чебурашкой - 11.01.2023 Украина.ру
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"Украинским родителям придется объяснить это своим детям": Песков прокомментировал скандал с Чебурашкой
"Украинским родителям придется объяснить это своим детям": Песков прокомментировал скандал с Чебурашкой - 11.01.2023 Украина.ру
"Украинским родителям придется объяснить это своим детям": Песков прокомментировал скандал с Чебурашкой
Запрет на просмотр российского фильма "Чебурашка" на Украине может объяснить только украинское правительство, заявил в ответ на вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 января
2023-01-11T13:55
2023-01-11T13:55
новости
скандал
песков
дети
украина
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В связи с премьерой фильма Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" в школах киевской области стали появляться плакаты, на которых мультипликационного героя называют "оккупантом" и призывают детей, которым он нравится, уезжать в Россию.В России фильм стал самым успешным по кассовым сборам за прошедшие выходные. В прокате он собрал более трех миллиардов рублей.
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новости, скандал, песков, дети, украина
Новости, скандал, Песков, дети, Украина

"Украинским родителям придется объяснить это своим детям": Песков прокомментировал скандал с Чебурашкой

13:55 11.01.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКукла – персонаж Чебурашка из серии мультфильмов про Чебурашку в музее "Союзмультфильма".
Кукла – персонаж Чебурашка из серии мультфильмов про Чебурашку в музее Союзмультфильма. - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Запрет на просмотр российского фильма "Чебурашка" на Украине может объяснить только украинское правительство, заявил в ответ на вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 января
Это надо не нам объяснять, это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям Украины.
В связи с премьерой фильма Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" в школах киевской области стали появляться плакаты, на которых мультипликационного героя называют "оккупантом" и призывают детей, которым он нравится, уезжать в Россию.
В России фильм стал самым успешным по кассовым сборам за прошедшие выходные. В прокате он собрал более трех миллиардов рублей.
Тигран Кеосаян интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 18:29
Тигран Кеосаян про мультфильм "Жил-был пес" и ситуацию на Украине: "Похмелье будет тяжелым"
 
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