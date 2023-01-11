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"Украинским родителям придется объяснить это своим детям": Песков прокомментировал скандал с Чебурашкой
"Украинским родителям придется объяснить это своим детям": Песков прокомментировал скандал с Чебурашкой - 11.01.2023 Украина.ру
"Украинским родителям придется объяснить это своим детям": Песков прокомментировал скандал с Чебурашкой
Запрет на просмотр российского фильма "Чебурашка" на Украине может объяснить только украинское правительство, заявил в ответ на вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 января
2023-01-11T13:55
2023-01-11T13:55
2023-01-11T13:55
новости
скандал
песков
дети
украина
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В связи с премьерой фильма Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" в школах киевской области стали появляться плакаты, на которых мультипликационного героя называют "оккупантом" и призывают детей, которым он нравится, уезжать в Россию.В России фильм стал самым успешным по кассовым сборам за прошедшие выходные. В прокате он собрал более трех миллиардов рублей.
https://ukraina.ru/20221110/1040646639.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, скандал, песков, дети, украина
Новости, скандал, Песков, дети, Украина
"Украинским родителям придется объяснить это своим детям": Песков прокомментировал скандал с Чебурашкой
Запрет на просмотр российского фильма "Чебурашка" на Украине может объяснить только украинское правительство, заявил в ответ на вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 января
Это надо не нам объяснять, это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям Украины.
В связи с премьерой фильма Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" в школах киевской области стали появляться плакаты, на которых мультипликационного героя называют "оккупантом" и призывают детей, которым он нравится, уезжать в Россию.
В России фильм стал самым успешным по кассовым сборам за прошедшие выходные. В прокате он собрал более трех миллиардов рублей.