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"Украинским родителям придется объяснить это своим детям": Песков прокомментировал скандал с Чебурашкой

"Украинским родителям придется объяснить это своим детям": Песков прокомментировал скандал с Чебурашкой - 11.01.2023 Украина.ру

"Украинским родителям придется объяснить это своим детям": Песков прокомментировал скандал с Чебурашкой

Запрет на просмотр российского фильма "Чебурашка" на Украине может объяснить только украинское правительство, заявил в ответ на вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 января

2023-01-11T13:55

2023-01-11T13:55

2023-01-11T13:55

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В связи с премьерой фильма Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" в школах киевской области стали появляться плакаты, на которых мультипликационного героя называют "оккупантом" и призывают детей, которым он нравится, уезжать в Россию.В России фильм стал самым успешным по кассовым сборам за прошедшие выходные. В прокате он собрал более трех миллиардов рублей.

https://ukraina.ru/20221110/1040646639.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, скандал, песков, дети, украина