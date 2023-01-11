Секретные материалы времён Майдана. Украина создала новые проблемы Байдену - 11.01.2023 Украина.ру
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Секретные материалы времён Майдана. Украина создала новые проблемы Байдену
Секретные материалы времён Майдана. Украина создала новые проблемы Байдену - 11.01.2023 Украина.ру
Секретные материалы времён Майдана. Украина создала новые проблемы Байдену
Значительная часть политической карьеры президента США Джо Байдена связана с украинским направлением. И сейчас этот факт может сыграть с ним злую шутку
2023-01-11T13:48
2023-01-11T16:04
эксклюзив
сша
джо байден
дональд трамп
украина
разведданные
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В понедельник, 9 января, американские СМИ сообщили об обнаружении в офисном помещении вашингтонского аналитического центра секретных документов. Помещением, как позже подтвердил Белый дом, нынешний глава государства пользовался в 2017—2019 годах, то есть после завершения полномочий вице-президента США и перед началом избирательной кампании. Личные помощники Байдена нашли бумаги, освобождая офисы Пенсильванского центра от личных вещей американского лидера, в коробке с другими материалами.Как выяснил телеканал CNN, речь идёт о докладных записках американской разведки и материалах брифингов по Украине, Ирану и Великобритании, датированных 2013—2016 годами. Это был период второго президентского срока Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом и курировал украинское направление, а на киевском Майдане как раз начинался госпереворот, организованный Белым домом.Сам Байден прокомментировал происходящее 10 января в Мехикона совместной пресс-конференции с лидерами Мексики и Канады по итогам саммита стран Северной Америки: «Люди знают, что я очень серьёзно отношусь к секретным документам, секретным данным. Когда мои юристы разбирались в моём офисе, они нашли какие-то документы в коробке в закрытом шкафчике. Меня оповестили об этой находке. Я с удивлением узнал, что какие-то государственные документы были доставлены в этот офис. Но я не знаю, что в этих документах. Юристы не давали рекомендаций, чтобы я выяснил, что это за документы. Я передал коробки, они передали коробки в архив. Мы в полной мере сотрудничаем в рамках проверки, которая, как я надеюсь, будет вскоре завершена. И тогда будет больше подробностей».Министр юстиции, генеральный прокурор США Меррик Гарленд, распорядился установить, как секретные документы оказались в здании аналитического центра. По результатам проверки Гарленд решит, необходимо ли проведение расследования и назначение спецпрокурора по этому делу.Республиканцы, конечно же, не позволят замять резонансную историю и попытаются выжать из неё максимум пользы для себя. Председатель палаты представителей Кевин Маккарти подчеркнул, что сложившаяся ситуация вызывает очень большое беспокойство, и напомнил об аналогичной ситуации со своим однопартийцем, предыдущим президентом США Дональдом Трампом, которому предъявили подозрение в нарушении закона о шпионаже из-за хранения документов времён его правления в личном поместье. Бумаги изъяла ФБР в ходе обыска в августе 2022 года, а Министерство юстиции США 19 ноября назначило спецпрокурора для расследования.«Когда ФБР собирается обыскать множество домов Джо Байдена, возможно, даже Белый дом? Эти документы, определённо, не были рассекречены», — возмутился Трамп.Суть двух дел одинакова — нарушение хранения государственных документов, но есть большая разница. Во-первых, администрация Байдена незамедлительно проинформировала о найденных документах Национальный архив США (где он должны храниться) и передала их, а представители архива уведомили о произошедшем Министерство юстиции США. Трампа же нынешние власти страны почти полтора года просили передать недостающие государственные документы в архив, но тот отказывался, и тогда Министерству юстиции пришлось выдать ордер на обыск его резиденции в Мар-а-Лаго. Во-вторых, если в офисе Байдена, по словам специального советника президента США Ричарда Заубера, обнаружено «небольшое количество документов с секретными пометками», по сведениям телеканала CBS, около 10 документов, то из поместья Трампа вывезли более 300 документов с грифом «секретно».В-третьих, политики занимали разные должности в периоды, которыми датированы найденные материалы, и, соответственно, обладали разными полномочиями: Трамп, будучи президентом, имел право рассекретить все находившиеся у него документы, Байден как вице-президент этого сделать не мог. Отсюда вытекает четвёртый пункт: единственная категория документов, которые не может рассекретить президент, – относящиеся к ядерной сфере; а именно такие, как писала газета The Washington Post, нашли у Трампа. Среди бумаг Байдена, по информации CBS News, касающихся этой темы нет.Тем не менее сам факт неправильного обращения с секретными документами может стать «политической головной болью» для Байдена, предупреждает агентство Associated Press. Прежде всего эта история может иметь негативный общественный резонанс, что приведёт к ещё большему падению рейтинга хозяина Белого дома, а он и так побил антирекорды среди всех американских лидеров по уровню непопулярности. Также ситуация негативно скажется на Демократической партии в целом.Выясняется интересная подробность: документы в офисе Байдена нашли ещё 2 ноября, но объявили об этом только в начале января. Очевидно, что умолчали, чтобы предотвратить провал демократов на промежуточных выборах в конгресс, которые прошли 8 ноября. По итогам голосования Демпартия потеряла контроль над палатой представителей и чудом сохранила практически равное разделение мандатов в сенате. Не желая потерпеть фиаско, многие члены Демократической партии могут выступить против выдвижения Байдена на второй президентский срок и поддержать кандидатуру другого политика. Так что шансы увидеть в 2024 году второй раунд схватки Байдена и Трампа стремительно уменьшаются.
https://ukraina.ru/20220713/1036288951.html
https://ukraina.ru/20230111/1042513392.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, сша, джо байден, дональд трамп, украина, разведданные
Эксклюзив, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Украина, разведданные

Секретные материалы времён Майдана. Украина создала новые проблемы Байдену

13:48 11.01.2023 (обновлено: 16:04 11.01.2023)
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP / Andrew Harnik
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Значительная часть политической карьеры президента США Джо Байдена связана с украинским направлением. И сейчас этот факт может сыграть с ним злую шутку
В понедельник, 9 января, американские СМИ сообщили об обнаружении в офисном помещении вашингтонского аналитического центра секретных документов.
Помещением, как позже подтвердил Белый дом, нынешний глава государства пользовался в 2017—2019 годах, то есть после завершения полномочий вице-президента США и перед началом избирательной кампании.
Личные помощники Байдена нашли бумаги, освобождая офисы Пенсильванского центра от личных вещей американского лидера, в коробке с другими материалами.
Как выяснил телеканал CNN, речь идёт о докладных записках американской разведки и материалах брифингов по Украине, Ирану и Великобритании, датированных 2013—2016 годами. Это был период второго президентского срока Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом и курировал украинское направление, а на киевском Майдане как раз начинался госпереворот, организованный Белым домом.
Сам Байден прокомментировал происходящее 10 января в Мехикона совместной пресс-конференции с лидерами Мексики и Канады по итогам саммита стран Северной Америки:
«Люди знают, что я очень серьёзно отношусь к секретным документам, секретным данным. Когда мои юристы разбирались в моём офисе, они нашли какие-то документы в коробке в закрытом шкафчике. Меня оповестили об этой находке.
Я с удивлением узнал, что какие-то государственные документы были доставлены в этот офис. Но я не знаю, что в этих документах. Юристы не давали рекомендаций, чтобы я выяснил, что это за документы.
Я передал коробки, они передали коробки в архив. Мы в полной мере сотрудничаем в рамках проверки, которая, как я надеюсь, будет вскоре завершена. И тогда будет больше подробностей».
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Министр юстиции, генеральный прокурор США Меррик Гарленд, распорядился установить, как секретные документы оказались в здании аналитического центра. По результатам проверки Гарленд решит, необходимо ли проведение расследования и назначение спецпрокурора по этому делу.
Республиканцы, конечно же, не позволят замять резонансную историю и попытаются выжать из неё максимум пользы для себя.
Председатель палаты представителей Кевин Маккарти подчеркнул, что сложившаяся ситуация вызывает очень большое беспокойство, и напомнил об аналогичной ситуации со своим однопартийцем, предыдущим президентом США Дональдом Трампом, которому предъявили подозрение в нарушении закона о шпионаже из-за хранения документов времён его правления в личном поместье.
Бумаги изъяла ФБР в ходе обыска в августе 2022 года, а Министерство юстиции США 19 ноября назначило спецпрокурора для расследования.
«Когда ФБР собирается обыскать множество домов Джо Байдена, возможно, даже Белый дом? Эти документы, определённо, не были рассекречены», — возмутился Трамп.
Суть двух дел одинакова — нарушение хранения государственных документов, но есть большая разница.
Во-первых, администрация Байдена незамедлительно проинформировала о найденных документах Национальный архив США (где он должны храниться) и передала их, а представители архива уведомили о произошедшем Министерство юстиции США.
Трампа же нынешние власти страны почти полтора года просили передать недостающие государственные документы в архив, но тот отказывался, и тогда Министерству юстиции пришлось выдать ордер на обыск его резиденции в Мар-а-Лаго.
Во-вторых, если в офисе Байдена, по словам специального советника президента США Ричарда Заубера, обнаружено «небольшое количество документов с секретными пометками», по сведениям телеканала CBS, около 10 документов, то из поместья Трампа вывезли более 300 документов с грифом «секретно».
В-третьих, политики занимали разные должности в периоды, которыми датированы найденные материалы, и, соответственно, обладали разными полномочиями: Трамп, будучи президентом, имел право рассекретить все находившиеся у него документы, Байден как вице-президент этого сделать не мог.
Отсюда вытекает четвёртый пункт: единственная категория документов, которые не может рассекретить президент, – относящиеся к ядерной сфере; а именно такие, как писала газета The Washington Post, нашли у Трампа.
Среди бумаг Байдена, по информации CBS News, касающихся этой темы нет.
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Тем не менее сам факт неправильного обращения с секретными документами может стать «политической головной болью» для Байдена, предупреждает агентство Associated Press.
Прежде всего эта история может иметь негативный общественный резонанс, что приведёт к ещё большему падению рейтинга хозяина Белого дома, а он и так побил антирекорды среди всех американских лидеров по уровню непопулярности. Также ситуация негативно скажется на Демократической партии в целом.
Выясняется интересная подробность: документы в офисе Байдена нашли ещё 2 ноября, но объявили об этом только в начале января. Очевидно, что умолчали, чтобы предотвратить провал демократов на промежуточных выборах в конгресс, которые прошли 8 ноября.
По итогам голосования Демпартия потеряла контроль над палатой представителей и чудом сохранила практически равное разделение мандатов в сенате.
Не желая потерпеть фиаско, многие члены Демократической партии могут выступить против выдвижения Байдена на второй президентский срок и поддержать кандидатуру другого политика. Так что шансы увидеть в 2024 году второй раунд схватки Байдена и Трампа стремительно уменьшаются.
 
ЭксклюзивСШАДжо БайденДональд ТрампУкраинаразведданные
 
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