В Москве "заминированы" все торговые центры - 11.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230111/1042527633.html
В Москве "заминированы" все торговые центры
В Москве "заминированы" все торговые центры - 11.01.2023 Украина.ру
В Москве "заминированы" все торговые центры
Звонок о минировании московских торговых центров, вероятно, поступил с Украины, сообщает 11 января РИА Новости
2023-01-11T12:02
2023-01-11T12:02
новости
звонок
украина
москва
торговый центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/04/1033810485_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8eafd6873571cbab107d509523d94400.jpg
Источник агентства в экстренных службах уточнил, что эвакуация не проводится.Ранее портал по кибербезопасности "Кибрарий" Сбера опубликовал статистику, согласно которой мошенники с Украины совершают около 5 млн звонков россиянам в день.На долю Украины приходится до 90% всех кол-центров, работающих против граждан РФ, мигрантов и украинских беженцев в России, сообщает "Сбер".Отмечается также, что с начала СВО количество этих звонков снизилось на 30%.
https://ukraina.ru/20221201/1041402072.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/04/1033810485_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_154669d05125d046445d27654545fe2f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, звонок, украина, москва, торговый центр
Новости, звонок, Украина, Москва, торговый центр

В Москве "заминированы" все торговые центры

12:02 11.01.2023
 
© pixabay.comмобильный телефон мобильник женщина руки звонить
мобильный телефон мобильник женщина руки звонить
© pixabay.com
Читать в
Звонок о минировании московских торговых центров, вероятно, поступил с Украины, сообщает 11 января РИА Новости
Источник агентства в экстренных службах уточнил, что эвакуация не проводится.
Ранее портал по кибербезопасности "Кибрарий" Сбера опубликовал статистику, согласно которой мошенники с Украины совершают около 5 млн звонков россиянам в день.
На долю Украины приходится до 90% всех кол-центров, работающих против граждан РФ, мигрантов и украинских беженцев в России, сообщает "Сбер".
Отмечается также, что с начала СВО количество этих звонков снизилось на 30%.
генератор - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря 2022, 11:30
Украинские мошенники торгуют несуществующими теплогенераторамиВ Сумской области Украины сообщено о подозрении 24-летнему мужчине и его 18-летней сообщнице, которые продавали несуществующие генераторы. Об этом 1 декабря написал Telegram-канал Украина.ру
 
НовостизвонокУкраинаМоскваторговый центр
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:50Взятие Соледара, ликвидация проекта "анти-Россия". О чём говорили эксперты 11 января
17:43Три к одному. Военный о том, когда Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
17:37"Бесконечный понос может и погубить" - Акопов о главных рисках в противостоянии с Западом. Видео
17:15В Испании рассказали, как Россия будет использовать шахты Соледара
17:15Военный эксперт рассказал, как американские и польские наемники разбирают боевиков ВСУ на части
17:02Целые батальоны и десятки тысяч человек: украинские пленные рассказали о потерях ВСУ в Соледаре
17:00Полковник Владимир Трухан: НАТО – в панике от перспективы прямого столкновения с Россией
16:49Киевский режим в тупике, анонсированное весеннее наступление срывается - Bloomberg
16:42Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео
16:32Владимир Брутер: США пугают Швецию и Финляндию русскими медведями, попутно подбираясь к границам России
16:00Подготовка к сдаче Артёмовска, стратегическая победа, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 11 января
15:58Зеленский во Львове встретился с президентом Польши
15:57Вот в чём соль. Эксперты о ситуации вокруг Соледара
15:44Предсказания противника не сбылись: Путин рассказал, как дальше будет развиваться Россия
15:29Путин потребовал от правительства незамедлительно решить насущные проблемы жителей новых регионов
15:21Путин: Россия продолжит повышать обороноспособность без ущерба для экономики и социальной сферы
15:16"Выполняем поставленные задачи на 5": что сейчас творится в Соледаре. Видео
15:16The New York Times рассказала о последствиях взятия Соледара
15:14"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска
15:04Украина такой же противник США, как Россия и Китай - американский конгрессмен
Лента новостейМолния