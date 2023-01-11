https://ukraina.ru/20230111/1042527633.html

В Москве "заминированы" все торговые центры

В Москве "заминированы" все торговые центры - 11.01.2023 Украина.ру

В Москве "заминированы" все торговые центры

Звонок о минировании московских торговых центров, вероятно, поступил с Украины, сообщает 11 января РИА Новости

2023-01-11T12:02

2023-01-11T12:02

2023-01-11T12:02

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торговый центр

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Источник агентства в экстренных службах уточнил, что эвакуация не проводится.Ранее портал по кибербезопасности "Кибрарий" Сбера опубликовал статистику, согласно которой мошенники с Украины совершают около 5 млн звонков россиянам в день.На долю Украины приходится до 90% всех кол-центров, работающих против граждан РФ, мигрантов и украинских беженцев в России, сообщает "Сбер".Отмечается также, что с начала СВО количество этих звонков снизилось на 30%.

https://ukraina.ru/20221201/1041402072.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, звонок, украина, москва, торговый центр