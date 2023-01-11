Юрта несокрушимости в Буче – частная инициатива казахских бизнесменов – МИД Казахстана - 11.01.2023 Украина.ру
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Юрта несокрушимости в Буче – частная инициатива казахских бизнесменов – МИД Казахстана
Юрта несокрушимости в Буче – частная инициатива казахских бизнесменов – МИД Казахстана - 11.01.2023 Украина.ру
Юрта несокрушимости в Буче – частная инициатива казахских бизнесменов – МИД Казахстана
Власти Казахстана не имеют отношения к установке "Юрты несокрушимости" в Буче Киевской области, заявил 11 января РИА Новости официальный представитель казахского МИД Айбек Смадияров
2023-01-11T11:39
2023-01-11T11:39
новости
пункты несокрушимости
буча
казахстан
мид
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"Посольство не участвовало, это инициатива только частных казахстанских компаний", — подтвердил Смадияров.Юрта представляет собой стандартный Пункт Несокрушимости, какие сейчас появляются по всей Украине: в них люди могут согреться, зарядить электронные приборы, выпить чаю, поработать в отсутствие электричества дома.Секретарь горсовета Бучи Тарас Шаправский накануне сообщил, что она была открыта при поддержке Казахстана, однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что власти Казахстана предоставили Москве доказательства своей непричастности к пункту обогрева в Киевской области.Казахстан находится в объективно тяжелом положении, рассказал в интервью Украина.ру заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Практически вся экономика Астаны продана транснациональным кампаниям американского и англо-голландского происхождения. Казахстан прекрасно понимает, что будет с его экономкой, если он открыто выступит в поддержку России.Мы должны это понимать — не поощрять, но понимать. Легко говорить: мы им столько сделали, заговор предотвратили [массовые протесты в Казахстане в январе 2022 г], а они такие-сякие… Однако, когда мы помогали Казахстану, это во многом была и поддержка себе. Также не надо забывать поговорку, которой, к сожалению, сейчас руководствуются все в мире – когда услуга оказана, она уже ничего не стоит, заключил эксперт.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, пункты несокрушимости, буча, казахстан, мид
Новости, пункты несокрушимости, Буча, Казахстан, МИД

Юрта несокрушимости в Буче – частная инициатива казахских бизнесменов – МИД Казахстана

11:39 11.01.2023
 
© bucha-rada.gov.ua
© bucha-rada.gov.ua
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Власти Казахстана не имеют отношения к установке "Юрты несокрушимости" в Буче Киевской области, заявил 11 января РИА Новости официальный представитель казахского МИД Айбек Смадияров
"Посольство не участвовало, это инициатива только частных казахстанских компаний", — подтвердил Смадияров.
Юрта представляет собой стандартный Пункт Несокрушимости, какие сейчас появляются по всей Украине: в них люди могут согреться, зарядить электронные приборы, выпить чаю, поработать в отсутствие электричества дома.
Секретарь горсовета Бучи Тарас Шаправский накануне сообщил, что она была открыта при поддержке Казахстана, однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что власти Казахстана предоставили Москве доказательства своей непричастности к пункту обогрева в Киевской области.
Казахстан находится в объективно тяжелом положении, рассказал в интервью Украина.ру заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Практически вся экономика Астаны продана транснациональным кампаниям американского и англо-голландского происхождения. Казахстан прекрасно понимает, что будет с его экономкой, если он открыто выступит в поддержку России.
Мы должны это понимать — не поощрять, но понимать. Легко говорить: мы им столько сделали, заговор предотвратили [массовые протесты в Казахстане в январе 2022 г], а они такие-сякие… Однако, когда мы помогали Казахстану, это во многом была и поддержка себе. Также не надо забывать поговорку, которой, к сожалению, сейчас руководствуются все в мире – когда услуга оказана, она уже ничего не стоит, заключил эксперт.
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