"Типичный жулик и попрошайка": в США откровенно раскритиковали Зеленского

От борща до пса-сапёра. Кто, как и за что на Западе награждает Украину

На днях международное агентство Resonance присудило Киеву звание "Лучший город мира 2023 года" в ежегодном рейтинге "100 лучших городов". Далее в списке следуют Лондон, Париж и Нью-Йорк.