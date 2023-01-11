https://ukraina.ru/20230111/1042517855.html
"Типичный жулик и попрошайка": в США откровенно раскритиковали Зеленского
"Типичный жулик и попрошайка": в США откровенно раскритиковали Зеленского - 11.01.2023 Украина.ру
"Типичный жулик и попрошайка": в США откровенно раскритиковали Зеленского
Читатели американского издания Breitbart раскритиковали Владимира Зеленского из-за выступления на "Золотом глобусе – 2023". Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье
2023-01-11T09:10
2023-01-11T09:10
2023-01-11T09:10
новости
владимир зеленский
сша
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Церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2022 год состоялась в ночь с 10 на 11 января."Особое послание мира: "Дайте денег, дайте военного снаряжения, дайте денег, еды и лекарств — и денег. Да, и денег побольше!" – спрогнозировал речь Зеленского Charles Boisvert."А после своей речи Зе снова пустит шляпу по кругу. Чур, только крупные купюры, пожалуйста!" – согласился с предыдущим комментатором King Jeremy the Wicked."Так, стоп! мужик, который наотрез отмел все мирные переговоры, выступит с посланием мира? Ну уж нет, я на эту клюкву не покупаюсь!" – отметила tilda.Колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак ранее заявил, что Зеленскому в текущем году может грозить война с украинскими олигархами.
https://ukraina.ru/20230110/1042477448.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, владимир зеленский, сша
"Типичный жулик и попрошайка": в США откровенно раскритиковали Зеленского
Читатели американского издания Breitbart раскритиковали Владимира Зеленского из-за выступления на "Золотом глобусе – 2023". Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье
Церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2022 год состоялась в ночь с 10 на 11 января.
"Зеленский — типичный жулик и попрошайка. Вроде нынешнего обитателя Белого дома. У Зеленского руки в крови, и по собственной глупости он подверг смертельной опасности своих же соотечественников", - резюмировал Bill Green.
"Особое послание мира: "Дайте денег, дайте военного снаряжения, дайте денег, еды и лекарств — и денег. Да, и денег побольше!" – спрогнозировал речь Зеленского Charles Boisvert.
"А после своей речи Зе снова пустит шляпу по кругу. Чур, только крупные купюры, пожалуйста!" – согласился с предыдущим комментатором King Jeremy the Wicked.
"Зеленский — гений попрошайничества. Величайший в истории", - написал Rear Admiral Buttigieg.
"Так, стоп! мужик, который наотрез отмел все мирные переговоры, выступит с посланием мира? Ну уж нет, я на эту клюкву не покупаюсь!" – отметила tilda.
Колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак ранее заявил, что Зеленскому в текущем году может грозить война с украинскими олигархами.