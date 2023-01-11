https://ukraina.ru/20230111/1042517336.html

Роль США в конфликте, модернизированное оружие, бегство ВСУ. Главное на Украине на утро 11 января

Роль США в конфликте, модернизированное оружие, бегство ВСУ. Главное на Украине на утро 11 января - 11.01.2023 Украина.ру

Роль США в конфликте, модернизированное оружие, бегство ВСУ. Главное на Украине на утро 11 января

Украина.ру, 11.01.2023

2023-01-11T09:00

2023-01-11T09:00

2023-01-11T10:11

оружие

всу

минобороны

днр

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антонов

посол

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россия

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Посол Антонов доказал участие США в украинском конфликте. ВСУ обстреляли Чернухино в ЛНР из РСЗО HIMARS. Минобороны России сообщило о применении модернезированного оружия и бегстве националистовРешение Пентагона организовать обучение украинских военных применению и обслуживанию комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot («Пэтриот») на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл (штат Оклахома) является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Он привел в пример обозревателей газеты Washington Post («Вашингтон пост»), которые открыто признали, что тренировка военнослужащих ВСУ в США означает расширение американской вовлеченности в противостояние.Они же отметили, что администрация более не ограничивается укреплением оборонного потенциала Киева, а передает республике новые вооружения с целью повышения ее наступательных возможностей.«Последний аргумент, звучащий из уст местных журналистов, красноречиво показывает: Вашингтон осознанно вводил нашу страну и мировое сообщество в заблуждение, говоря о стремлении укрепить способность Украины к самозащите. Подлинная цель администрации [США] — нанести России как можно больший урон на поле боя руками украинцев», — подчеркнул российский дипломат.До этого пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил на брифинге для журналистов, что США начнут обучение украинских военных применению и обслуживанию комплексов Patriot на следующей неделе на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл, и на подготовку потребуется несколько месяцев.Представитель военного ведомства США констатировал, что для эксплуатации и обслуживания одной батареи Patriot «требуется около 90 человек».Власти США сообщили в декабре, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на 1,85 млрд долларов, в который впервые войдет батарея Patriot.Москва уже неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Украине. Как заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью ВС России в случае их поставки Киеву.Армейские мобильные зенитные ракетные комплексы Patriot начали поступать на вооружение в США в 1980-х годах. Они производятся корпорацией Raytheon («Рейтеон») и способны поражать самолеты, беспилотники, крылатые ракеты, баллистические ракеты средней и меньшей дальности. Одна батарея включает от пяти до восьми передвижных установок. На платформе могут располагаться пусковые контейнеры для 4 или 16 ракет, в зависимости от модификации.Атаки ВСУУкраинские военные за сутки десять раз обстреляли различные населенные пункты в ДНР, выпустив более 100 боеприпасов. Об этом в среду сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Из-за обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель Республики, одиннадцать человек, включая ребенка в Снежном и восьмерых горняков шахты имени А. А. Скочинского в Кировском районе Донецка, получили ранения.Ночью украинские военные выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс») по населенному пункту Чернухино в Луганской Народной Республике (ЛНР). «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 1:10 мск населенного пункта Чернухино с применением РСЗО HIMARS (6 ракет)», — говорится в телеграм-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Модернизированное оружие и бегство ВСУРоссийская армейская авиация начала применять в рамках спецоперации на Украине модернизированные вертолеты Ка-52М, оснащенные ракетами «Изделие 305».«В рамках специальной военной операции силами армейской авиации ВКС России в настоящее время применяются модернизированные ударные вертолеты Ка-52М. В частности, Ка-52М наносят удары по бронетехнике и объектам Украины, а также скоплениям живой силы противника новыми высокоточными ракетами "Изделие 305", которые ранее использовались только с борта вертолетов Ми-28НМ», — рассказал информированный источник РИА «Новости».По его словам, «возможность применения нового боеприпаса делает Ка-52М наряду с Ми-28НМ важнейшим ударным средством переднего края, позволяющим поражать командные пункты, склады ГСМ, ангары с техникой и прочие важные объекты».Он уточнил, что ранее для эксплуатации в Воздушно-космические силы была передана первая эскадрилья Ка-52М.Модернизированный вертолет Ка-52М разработан по итогам применения базовой версии машины Ка-52А «Аллигатор» в Сирии. Ка-52М получил новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты «Атака» (с дальностью 4−6 километров), «Вихрь» (8 километров), «Вихрь-М» (10 километров) и «Изделие 305» (более 14 километров).Новая ракета «305», известная и как «Изделие 305», была впервые представлена на выставке «Армия-2021». Ракета разработана коломенской компанией КБМ и предназначена для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 25 килограммов и обеспечивает высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров на максимальной дальности до 14,5 километра.В свою очередь, в Минобороны РФ рассказали, что российские военные применяют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» для уничтожения украинских войск.На распространенном российским военным ведомством видео показана подготовка машины ТОС-1А «Солнцепек» к боевому применению и пуск термобарических снарядов по позициям украинских войск.Как сообщалось, «Солнцепек» действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.По официальным данным, в настоящее время на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ стоят тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». ТОС-1А «Солнцепек» — более современная система, разработана в 2001 году на шасси танка Т-72.Вооруженные силы РФ начали получать тяжелые огнеметные системы нового поколения — ТОС-2, сообщал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.По данным Минобороны, украинские националисты стали чаще сдаваться в плен в зоне работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А в ходе спецоперации.«В командовании ЦВО отмечают высокую эффективность применения тяжелых огнеметных систем, а также, что в зоне работы экипажей ТОС украинские националисты все чаще добровольно сдаются в плен, оставляя свои позиции и игнорируя приказы своих командиров», — сообщили в российском военном ведомстве.В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что под Соледаром были подразделения, которые бежали с линии фронта.«Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут... Когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник», — сказал Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).В среду руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.

https://ukraina.ru/20230110/1042507469.html

https://ukraina.ru/20230110/1042493226.html

https://ukraina.ru/20230110/1042482046.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

оружие, всу, минобороны, днр, лнр, антонов, посол, сша, украина, россия, главное, эксклюзив, спецоперация