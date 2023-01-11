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Без света, тепла и автобусов. Как Киев начал 2023 год

Без света, тепла и автобусов. Как Киев начал 2023 год - 11.01.2023 Украина.ру

Без света, тепла и автобусов. Как Киев начал 2023 год

Отгуляв новогодние и рождественские празднества, киевляне на этой неделе вновь столкнулись с длительными отключениями электричества. С 9 января, начала рабочей недели, резко увеличилась нагрузка на энергосистему. К тому же по всей Украине ухудшилась погода, что ведет к росту потребления электроэнергии.

2023-01-11T06:07

2023-01-11T06:07

2023-01-11T09:13

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киев

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спецоперация

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Гендиректор украинской компании Yasno Сергей Коваленко объяснил отключения холодами и необходимостью «держать баланс между населением и бизнесом, потому что без работы последнего остановится экономика». Иными словами, на бизнес, функционирование предприятий и на бытовых потребителей сразу электроэнергии не хватает — приходится выбирать.Жители Оболони и Левого берега Киева жалуются, что свет отключают почти на весь день, хотя местные власти твердят о том, что «ситуация стабильна». Еще одной из причин дефицита электроэнергии называют капитальный ремонт одного из блоков Ровенской АЭС, на который накладываются аварии в энергосистеме, вызванные не обстрелами, а изношенностью оборудования.Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире «единого телемарафона» Зеленского заявил, что в феврале планируется запуск новой системы электроснабжения столицы, при которой городу не будет страшен никакой блэкаут, но особых деталей не раскрыл, из чего можно сделать вывод, что это лишь очередная попытка успокоить население. Единственное, что известно об этом плане — он предполагает децентрализацию энергосистемы, то есть создание десятков миниэлектростанций, что требует значительного вложения средств.Следствием длительных отключений стало массовое использование генераторов. Они сейчас тарахтят почти под каждой аптекой или магазином. Но вместе с тем увеличилось и количество пожаров, вызванных взрывами некачественных генераторов. Кроме того, использование генераторов с Нового года подняло цены почти на все товары в среднем на 15%. Предприниматели даже на рынках объясняют подорожание именно дороговизной получаемой от генераторов электроэнергии и затратами на их закупку.Из-за отсутствия электротранспорта Киев сразу же после начала рабочей недели стал в пробках, а на остановках начали толпиться люди в длительном ожидании автобусов. Общественного транспорта городу катастрофически не хватает. Киевляне пачками составляют петиции на сайте Киевской городской администрации с требованием пустить автобусы на маршруты. «Катастрофически не хватает автобусов на маршрутах №1 и №3 трамваев, невозможно добраться на работу и с работы. Люди давят друг друга, травмируются. Это катастрофа», — пишет Ирина Овчаренко на сайте КГА. Киевляне требуют от местных и центральных властей просить больше общественного транспорта у Евросоюза (в качестве гуманитарной помощи), но власти сосредоточены исключительно на военных поставках. Киевский Майдан (Площадь независимости) стал тем временем центром уже отнюдь не митингов, а чуть ли не погостом. Сюда ежедневно в гробах для церемонии прощания привозят из-под Артемовска (Бахмута) и Соледара украинских националистов и бывших активистов Евромайдана. Покойные активисты «Свободы» и Союза украинской молодежи, Конгресса украинских националистов и «Азова»* сменяют друг друга в закрытых гробах на том месте, которое 9 лет назад дало им путь в политику и на фронт.В Новый, 2023 год, Киев, когда-то доверившийся радикальным националистам, вступает с темными окнами, толпами мёрзнущих на остановках пассажиров, в ожидании нового наступления со стороны Белоруссии. Украинские власти почти ежедневно то пугают население Киевской области вероятностью нового наступления, то утверждают, что его не будет, а подобные слухи якобы распускают «пророссийские тролли» в соцсетях. Несогласованные и противоречивые заявления властей на этот счет вызывают у киевлян лишь нервозность и множество вопросов.Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что по Киеву в ближайшие дни будет нанесен массированный удар с помощью ракет и ударных беспилотников. В то же время, предупреждения некоторых глав ОСББ Киева или руководителей организаций, призывающие держаться подальше от объектов энергетической инфраструктуры, военных объектов и крупных гостиниц (которые часто забиты иностранными инструкторами и наемниками), объявляют распространением панических слухов.Новый год не принес пока киевлянам какого-то ощущения стабильности и предсказуемости своего ближайшего будущего. Однако именно этого многие из них хотят, судя по опросам, помимо прекращения военных действий и улучшения экономической ситуации. Тем не менее даже первые 10 дней нового года продемонстрировали, что пока тенденция, скорее, обратная.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20221231/1042332670.html

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эксклюзив, киев, украина, спецоперация