https://ukraina.ru/20230111/1042509425.html

Евсеев ответил, повторится ли в Запорожской области ситуация с оставлением Херсона

Евсеев ответил, повторится ли в Запорожской области ситуация с оставлением Херсона - 11.01.2023 Украина.ру

Евсеев ответил, повторится ли в Запорожской области ситуация с оставлением Херсона

Ситуация на запорожском направлении принципиально отличается от той, что сложилась в правобережной части Херсонской области и привела к оставлению российскими войсками её столицы. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-01-11T07:30

2023-01-11T07:30

2023-01-11T07:30

новости

спецоперация

евсеев

запорожская область

херсонская область

киевский режим

всу

контрнаступление

сергей шойгу

сергей суровикин

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Он заметил, что оставление Херсона было связано не с ударами ВСУ по российским коммуникациям, а с невозможностью создания имеющимися силами сразу двух боеспособных группировок - на херсонском и запорожском направлениях.Он добавил, что на данный момент киевский режим такую группировку для наступления выделить не может.В начале ноября прошлого года Министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий объединённой группировкой российских войск на Украине Сергей Суровикин приняли решение отвести российские войска от Херсона на левый берег Днепра.Утром 11 ноября была завершена переброска российских подразделений и военной техники с правого берега Днепра в Херсонской области на левый. В тот же день в Херсон вошли первые подразделения ВСУ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221217/1041870058.html

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новости, спецоперация, евсеев, запорожская область, херсонская область, киевский режим, всу, контрнаступление, сергей шойгу, сергей суровикин