Евсеев ответил, повторится ли в Запорожской области ситуация с оставлением Херсона - 11.01.2023 Украина.ру
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Евсеев ответил, повторится ли в Запорожской области ситуация с оставлением Херсона
Евсеев ответил, повторится ли в Запорожской области ситуация с оставлением Херсона - 11.01.2023 Украина.ру
Евсеев ответил, повторится ли в Запорожской области ситуация с оставлением Херсона
Ситуация на запорожском направлении принципиально отличается от той, что сложилась в правобережной части Херсонской области и привела к оставлению российскими войсками её столицы. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-01-11T07:30
2023-01-11T07:30
новости
спецоперация
евсеев
запорожская область
херсонская область
киевский режим
всу
контрнаступление
сергей шойгу
сергей суровикин
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Он заметил, что оставление Херсона было связано не с ударами ВСУ по российским коммуникациям, а с невозможностью создания имеющимися силами сразу двух боеспособных группировок - на херсонском и запорожском направлениях.Он добавил, что на данный момент киевский режим такую группировку для наступления выделить не может.В начале ноября прошлого года Министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий объединённой группировкой российских войск на Украине Сергей Суровикин приняли решение отвести российские войска от Херсона на левый берег Днепра.Утром 11 ноября была завершена переброска российских подразделений и военной техники с правого берега Днепра в Херсонской области на левый. В тот же день в Херсон вошли первые подразделения ВСУ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, евсеев, запорожская область, херсонская область, киевский режим, всу, контрнаступление, сергей шойгу, сергей суровикин
Новости, Спецоперация, Евсеев, Запорожская область, Херсонская область, киевский режим, ВСУ, контрнаступление, Сергей Шойгу, Сергей Суровикин

Евсеев ответил, повторится ли в Запорожской области ситуация с оставлением Херсона

07:30 11.01.2023
 
© Фото : Пресс-служба президента Украинывизит Владимира Зеленского в Херсон
визит Владимира Зеленского в Херсон - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Ситуация на запорожском направлении принципиально отличается от той, что сложилась в правобережной части Херсонской области и привела к оставлению российскими войсками её столицы. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Он заметил, что оставление Херсона было связано не с ударами ВСУ по российским коммуникациям, а с невозможностью создания имеющимися силами сразу двух боеспособных группировок - на херсонском и запорожском направлениях.

На севере Запорожской области ситуация другая. Это левый берег Днепра. Мы создали там очень серьёзные укрепления. Даже украинская сторона говорит, что для прорыва этих укреплений нужна группировка численностью в 200 тысяч человек

Он добавил, что на данный момент киевский режим такую группировку для наступления выделить не может.
В начале ноября прошлого года Министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий объединённой группировкой российских войск на Украине Сергей Суровикин приняли решение отвести российские войска от Херсона на левый берег Днепра.
Утром 11 ноября была завершена переброска российских подразделений и военной техники с правого берега Днепра в Херсонской области на левый. В тот же день в Херсон вошли первые подразделения ВСУ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
- РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря 2022, 04:45
Кнутов: ВСУ пытаются устроить новый Херсон в МелитополеВСУ пытаются работать по "херсонской схеме", уничтожая коммуникации в районе на запорожском направлении, чтобы в конечном итоге вынудить российские войска оставить Мелитополь. Необходимо серьёзно отнестись к этой угрозе, сказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиСпецоперацияЕвсеевЗапорожская областьХерсонская областькиевский режимВСУконтрнаступлениеСергей ШойгуСергей Суровикин
 
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