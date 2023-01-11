Евсеев ответил, повторится ли в Запорожской области ситуация с оставлением Херсона
© Фото : Пресс-служба президента Украинывизит Владимира Зеленского в Херсон
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Ситуация на запорожском направлении принципиально отличается от той, что сложилась в правобережной части Херсонской области и привела к оставлению российскими войсками её столицы. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Он заметил, что оставление Херсона было связано не с ударами ВСУ по российским коммуникациям, а с невозможностью создания имеющимися силами сразу двух боеспособных группировок - на херсонском и запорожском направлениях.
На севере Запорожской области ситуация другая. Это левый берег Днепра. Мы создали там очень серьёзные укрепления. Даже украинская сторона говорит, что для прорыва этих укреплений нужна группировка численностью в 200 тысяч человек
Он добавил, что на данный момент киевский режим такую группировку для наступления выделить не может.
В начале ноября прошлого года Министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий объединённой группировкой российских войск на Украине Сергей Суровикин приняли решение отвести российские войска от Херсона на левый берег Днепра.
Утром 11 ноября была завершена переброска российских подразделений и военной техники с правого берега Днепра в Херсонской области на левый. В тот же день в Херсон вошли первые подразделения ВСУ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
17 декабря 2022, 04:45Кнутов: ВСУ пытаются устроить новый Херсон в МелитополеВСУ пытаются работать по "херсонской схеме", уничтожая коммуникации в районе на запорожском направлении, чтобы в конечном итоге вынудить российские войска оставить Мелитополь. Необходимо серьёзно отнестись к этой угрозе, сказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов