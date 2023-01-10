https://ukraina.ru/20230110/1042485426.html

Пушилин прокомментировал переименование Артёмовска

Пушилин прокомментировал переименование Артёмовска - 10.01.2023 Украина.ру

Пушилин прокомментировал переименование Артёмовска

После формирования органов власти в каждом населенном пункте ДНР, местные жители должны в ходе референдумов принять решение, оставить ли названия городов, существующие сейчас, или вернуть те, которые были до декоммунизации, написал 10 января в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

2023-01-10T10:31

2023-01-10T10:31

2023-01-10T10:33

новости

артемовск

артёмовск (бахмут)

денис пушилин

декоммунизация

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Прежде чем этим заниматься, подчеркнул Пушилин, необходимо создать в городах элементарные условия жизни.Публикация Пушилина связана с дискуссией между журналистами Андреем Медведевым и Маргаритой Симоньян. Медведев написал, что название Артёмовск сводит историю города к "краткому курсу истории ВКП (б)", а Бахмут – русский город, основанный царем Иваном Грозным.При этом Симоньян написала, что местные жители в ДНР, напротив, хотели бы возвращения старых названий, так как новые ассоциируются у них с киевским режимом.Артёмовск (Бахмут) находится под контролем ВСУ, за город идут бои.

https://ukraina.ru/20230109/1042466114.html

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новости, артемовск, артёмовск (бахмут), денис пушилин, декоммунизация