Пушилин прокомментировал переименование Артёмовска
10:31 10.01.2023 (обновлено: 10:33 10.01.2023)
После формирования органов власти в каждом населенном пункте ДНР, местные жители должны в ходе референдумов принять решение, оставить ли названия городов, существующие сейчас, или вернуть те, которые были до декоммунизации, написал 10 января в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Прежде чем этим заниматься, подчеркнул Пушилин, необходимо создать в городах элементарные условия жизни.
После Украины мы заходим обычно в разрушенные города – апокалипсические картины Волновахи и Мариуполя еще у всех перед глазами. Киевский режим действует, как всегда, цинично: декоммунизируя советские названия, вначале меняет их на прежние, дореволюционные, а потом делает все, чтобы эти русские города стереть с лица земли.
Публикация Пушилина связана с дискуссией между журналистами Андреем Медведевым и Маргаритой Симоньян. Медведев написал, что название Артёмовск сводит историю города к "краткому курсу истории ВКП (б)", а Бахмут – русский город, основанный царем Иваном Грозным.
При этом Симоньян написала, что местные жители в ДНР, напротив, хотели бы возвращения старых названий, так как новые ассоциируются у них с киевским режимом.
Артёмовск (Бахмут) находится под контролем ВСУ, за город идут бои.
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