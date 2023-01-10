Пушилин прокомментировал переименование Артёмовска - 10.01.2023 Украина.ру
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Пушилин прокомментировал переименование Артёмовска
Пушилин прокомментировал переименование Артёмовска - 10.01.2023 Украина.ру
Пушилин прокомментировал переименование Артёмовска
После формирования органов власти в каждом населенном пункте ДНР, местные жители должны в ходе референдумов принять решение, оставить ли названия городов, существующие сейчас, или вернуть те, которые были до декоммунизации, написал 10 января в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
2023-01-10T10:31
2023-01-10T10:33
новости
артемовск
артёмовск (бахмут)
денис пушилин
декоммунизация
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Прежде чем этим заниматься, подчеркнул Пушилин, необходимо создать в городах элементарные условия жизни.Публикация Пушилина связана с дискуссией между журналистами Андреем Медведевым и Маргаритой Симоньян. Медведев написал, что название Артёмовск сводит историю города к "краткому курсу истории ВКП (б)", а Бахмут – русский город, основанный царем Иваном Грозным.При этом Симоньян написала, что местные жители в ДНР, напротив, хотели бы возвращения старых названий, так как новые ассоциируются у них с киевским режимом.Артёмовск (Бахмут) находится под контролем ВСУ, за город идут бои.
https://ukraina.ru/20230109/1042466114.html
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новости, артемовск, артёмовск (бахмут), денис пушилин, декоммунизация
Новости, Артемовск, Артёмовск (Бахмут), Денис Пушилин, декоммунизация

Пушилин прокомментировал переименование Артёмовска

10:31 10.01.2023 (обновлено: 10:33 10.01.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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После формирования органов власти в каждом населенном пункте ДНР, местные жители должны в ходе референдумов принять решение, оставить ли названия городов, существующие сейчас, или вернуть те, которые были до декоммунизации, написал 10 января в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Прежде чем этим заниматься, подчеркнул Пушилин, необходимо создать в городах элементарные условия жизни.
После Украины мы заходим обычно в разрушенные города – апокалипсические картины Волновахи и Мариуполя еще у всех перед глазами. Киевский режим действует, как всегда, цинично: декоммунизируя советские названия, вначале меняет их на прежние, дореволюционные, а потом делает все, чтобы эти русские города стереть с лица земли.
Публикация Пушилина связана с дискуссией между журналистами Андреем Медведевым и Маргаритой Симоньян. Медведев написал, что название Артёмовск сводит историю города к "краткому курсу истории ВКП (б)", а Бахмут – русский город, основанный царем Иваном Грозным.
При этом Симоньян написала, что местные жители в ДНР, напротив, хотели бы возвращения старых названий, так как новые ассоциируются у них с киевским режимом.
Артёмовск (Бахмут) находится под контролем ВСУ, за город идут бои.
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