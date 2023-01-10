https://ukraina.ru/20230110/1042478881.html

Как живет Одесса. Пока Зеленский дожимает местные элиты, простые граждане — под прессом СБУ

Как живет Одесса. Пока Зеленский дожимает местные элиты, простые граждане — под прессом СБУ - 10.01.2023 Украина.ру

Как живет Одесса. Пока Зеленский дожимает местные элиты, простые граждане — под прессом СБУ

В Одессе продолжается активное давление на местные элиты, в отношении которых все чаще возбуждаются уголовные дела за коррупцию.

2023-01-10T06:33

2023-01-10T06:33

2023-01-10T11:06

эксклюзив

украина

одесса

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В понедельник, 9 января, из СИЗО под залог в 3,2 млн гривен вышел вице-губернатор региона Олег Муратов, арестованный 5 января по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В тот же день на период следствия его временно отстранили от исполнения обязанностей.Дело вице-губернатора МуратоваЧиновнику инкриминировали две статьи Уголовного кодекса Украины: мошенничество в крупных размерах (ч. 4 ст. 190) и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369). По данным СБУ, он собирался решить вопрос о закрытии уголовного дела, в котором фигурировал руководитель одного из структурных подразделений областной военной администрации. Цена вопроса — 35 тыс. долларов, из которых задокументировали передачу 27 тыс. некоему должностному лицу. По слухам, попросила Муратова об «услуге» депутат облсовета от партии «Слуга народа», начальник финансового управления обладминистрации Марина Зинченко. По иронии судьбы при обыске у него нашли около 80 тыс. незадекларированных долларов — почти такую же сумму подозреваемый отдал в виде залога. Интересно, что вице-губернатор в своих оправданиях пытался рассказать, что дело — это «происки российских агентов».Муратов довольно давно занимал различные должности в местной власти Одесчины: с 2002 по 2015 годы трудился в обладминистрации и даже возглавлял управление экономики. Избежав «люстрации», в 2016-20 гг был руководителем Южного офиса Государственной аудиторской службы. В 2020 году стал заместителем губернатора Сергея Гриневецкого. Несмотря на скромные официальные доходы, чиновник отнюдь не бедствовал, совместно с супругой владея двумя квартирами в Одессе, семью земельными участками в Одесской и Херсонской областях. Следовательно, Муратов весьма активно участвовал в освоении бюджетных средств в рамках существовавшего в регионе коррупционного консенсуса эпохи Зеленского, который держался на компромиссах между местными элитами и Офисом президента. Однако, несмотря на сомнительное прошлое, он сумел усидеть в своем кресле. После начала российской СВО заместитель губернатора подставлял плечо уже новому начальнику — бывшему «айдаровцу»* Максиму Марченко. Уволив Гриневецкого, команда Зеленского не стала «обнулять» всю властную вертикаль Одесской области.Поэтому в данном контексте можно рассмотреть две версии. Первая — из Муратова лепят фигуру, от которой удобно избавиться, сделав из него некоего козла отпущения за многие неприглядные делишки областной власти. Ведь «региональное» прошлое вполне способствует формированию иллюзии «очищения» системы. Вторая версия: Киев и его западные кураторы ведут системную работу по переделу власти и собственности в Одесской области, результатом чего должно быть отстранение местных элит от финансовых потоков. То, что арест Муратова комментировали замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, сам губернатор области, а также главы местной прокуратуры и СБУ, явно свидетельствует о его спланированном характере.Впрочем, дело Муратова — далеко не единичное.Дело Кауфмана — Грановского: коррупционная вертикаль в одесской мэрииПроводимые месяцем ранее обыски в помещениях мэрии Одессы, а также задержания теряющих влияние кураторов региона Бориса Кауфмана и Александра Грановского почему-то таких высокопоставленных, как дело Муратова, комментариев не удостоились. Хотя дело Кауфмана — Грановского имеет не менее значимый характер, поскольку напрямую затрагивает интересы местных элит. По версии Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), в Одессе с 2021 года действовала преступная организация, которая «взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки за счет местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом».Главными подозреваемыми являются известные одесские бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский. Более известен первый — владелец табачной компании «Тедис Украина», считавшийся близким к Офису Зеленского. В деле также фигурируют некий Константин Ефремов, а также члены команды мэра Труханова: вице-мэры Олег Брындак и Михаил Кучук, директор финансового департамента горсовета Светлана Бедрега.По версии следствия, городские чиновники систематически получали от бизнесменов взятки за решение нужных им вопросов. В частности, из материалов подозрения, оглашенных прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в ходе избрания меры пресечения Кауфману и Грановскому следует, что Брындак за последние полгода получил от них через Ефремова 250 тысяч гривен и 40 тысяч долларов, Кучук — 900 тысяч гривен, Бедрега — 300 тысяч гривен.При этом все чиновники в системе находятся довольно давно. Вице-мэр Брындак являлся одним из ближайших соратников Труханова и считается тем, кто умеет договориться с депутатами по поводу принятия нужных мэру решений. Кучук еще во времена мэрской каденции Эдуарда Гурвица занимался «обилечиванием» всех застройщиков и подрядчиков. Он курировал вопросы капитального строительства, департамента архитектуры и ГАСК. Бедрега же занимает должность директора городского финансового департамента горсовета уже 20 лет и явно была не только в теме распила городского бюджета, но и в доле. Кстати, Кучук, поняв, что может оказаться за решеткой, предпочел не испытывать судьбу и уехал заграницу и заочно подал в отставку.Влияние Кауфмана недооценить трудно, ведь именно он являлся коммуникатором между Трухановым и командой Зеленского. С его участием в свое время в Одессе был обеспечен комфортный режим сосуществования: Киев не мешал одесским элитам доить местный бюджет, а те, в свою очередь, обеспечивали лояльность и управляемость, а также помощь в освоении бюджета, выделяемого на общегосударственные программы. Кауфман и Грановский за 2019—2021 гг. действительно создали вертикаль из «прикормленных» чиновников мэрии, через которых решались любые нужные им вопросы. В политическом аспекте это было оформлено как союз в городском и областном советах партии мэра Труханова «Доверяй делам», порошенковской «Евросолидарности», состоящей в основном из людей нардепа Алексея Гончаренко и пропрезидентской «Слуги народа». Причем последняя из-за низкого результата на местных выборах 2020 года фактически была на правах младшего партнера.Элиты «перетряхнут», но одесситам не станет лучшеВпрочем, российское СВО этот компромисс нарушила. Мечущийся между интересами одесситов, давлением украинских националистов и желаниями чиновников Офиса президента мэр Одессы Труханов серьезно потерял свои позиции. А Зеленский и Ко, почувствовав свое всевластие и незаменимость для Запада, пошли в наступление на местные элиты, которые отнюдь не горели желанием быть слепыми исполнителями воли Банковой. Впрочем, сейчас мэры городов, руководители областей, их соратники бессильны что-либо противопоставить скатывающемуся в сверхцентрализацию и национализм Киеву. Ведь слишком активное возмущение нынешним государственным курсом чревато получением клейма «коллаборанта», «изменника» или «агента Кремля». Все пока идет к тому, что Одессу будут дожимать так, чтобы руководство региона сформировалось из полностью преданных людей Зеленскому и Ермаку. Нынешнее же принудят уйти, кого «по-хорошему», других же — с помощью уголовных дел.Рядовым же одесситам от процесса «перетряхивания» элит лучше не станет: их возможность влиять на процессы стремится к нулю из-за военного положения и тотальных репрессий, развязанных в стране. Не проходит и дня, чтобы СБУ или прокуратура не отчитались о поимке очередных «врагов народа», чьи обвинения зачастую абсурдны. Таких как бабушки, доведенные до крайнего недовольства отключениями света, или женщина, якобы организовавшая сбор пожертвований… для корпуса Народной милиции ДНР. Точная статистика уголовных дел с явным политическим окрасом по Одессе отсутствует, но очевидно, что таковых сотни. К сожалению, количество людей в застенках киевского режима будет нарастать, ибо он заинтересован в дальнейшем устрашении оппонентов и явно стремится набрать побольше нелояльных граждан для обмена, означающего, по сути, выдворение из страны несогласных и оппозиции.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20221223/1042088722.html

https://ukraina.ru/20230107/1042428927.html

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2023

Виталий Диденко

Виталий Диденко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виталий Диденко

эксклюзив, украина, одесса