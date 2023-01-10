https://ukraina.ru/20230110/1042477448.html

От борща до пса-сапёра. Кто, как и за что на Западе награждает Украину

От борща до пса-сапёра. Кто, как и за что на Западе награждает Украину - 10.01.2023 Украина.ру

От борща до пса-сапёра. Кто, как и за что на Западе награждает Украину

На днях международное агентство Resonance присудило Киеву звание "Лучший город мира 2023 года" в ежегодном рейтинге "100 лучших городов". Далее в списке следуют Лондон, Париж и Нью-Йорк.

2023-01-10T05:35

2023-01-10T05:35

2023-01-10T11:20

эксклюзив

украина

запад

киев

евровидение

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В то же время Киев вошел в двадцатку городов с самым загрязненным воздухом, а в прошлом году не единожды выходил и на первое место по загрязненности. Кроме того, западные экологи подсчитали, что каждый киевлянин в год производит мусора больше собственного веса в 10 раз, а выбрасывает мусора на 100 килограммов больше, чем среднестатистический европеец.Получается странный парадокс: самый лучший город — один из самых загрязненных городов, в котором к тому же полдня нет света. Несомненно, международное агентство Resonance поставило Киев на первое место в контексте конфликта, чтобы Украина могла записать себе в актив еще одну победу, пусть и незаслуженную.В течение последнего года Украине делали много поблажек на Западе, зачастую нарушая собственные правила, но говорит это не столько о симпатиях к этой стране, сколько о важности исхода конфликта для западных финансовых элит.В 2022 году Украина в третий раз победила на Евровидении. За всю историю конкурса Украина была единственной страной, которая всегда проходит в финал. И хотя по правилам конкурса в нем не должно быть ничего политического, но все три раза при победе представителей Украины политика присутствовала. В 2016 году Украина победила с песней «1944» о депортации крымских татар, что должно было привлечь внимание мировой общественности к вхождению Крыма в состав РФ. В 2022 году организаторы песенного конкурса Евровидение сочли уместным заявление представителей Украины с призывом спасти националистов с «Азовстали». Победившая в 2022 году песня группы Kalush Orchestra Stefania своим звучанием напоминает популярный гимн националистов «Батько наш Бандера». Только в этой песне поётся про «Стефанию-маму». Украинские националисты фактически слышат в ней свой гимн.Причем чтобы гарантировать победу украинским исполнителям, организаторы Евровидения пошли на откровенные подтасовки. Представители Румынии, Азербайджана и Грузии публично заявили о подмене их результатов голосования в пользу Украины.«Мы были удивлены, обнаружив, что результат выбора румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга. Организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии», — рассказывала глава румынской делегации Юлиана Марчук.Издание Politico в конце 2022 года признало Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. Ранее сообщалось, что американский журнал Time назвал персоной 2022 года президента Украины Владимира Зеленского и «дух Украины». Премию Сахарова в 2022 году тоже присудили Зеленскому и народу Украины. Ежегодно британское издание The Economist выбирает страну за наибольшие достижения в развитии за последний год. В 2022-м ею стала Украина, несмотря на то что жизнь большинства граждан заметно ухудшилась за последний год.Нобелевская премия мира в 2022 году досталась украинскому Центру гражданских свобод (ЦГС) — НПО, которое было одним из зачинателей Евромайдана, затем фокусировалось исключительно на «нарушении гражданских прав» в российском Крыму, а сейчас занимается фиксацией «преступлений российских военных» в зоне СВО. Впрочем, «нобелевка мира» присуждалась столько раз поджигателям войн, включая Барака Обаму, что давно себя дискредитировала.Одной из поблажек для Украины в 2022 году стало массовое признание голодомора 1932 года «геноцидом украинского народа» западными парламентами и правительствами. До сих пор они отказывались от этого, так как даже логически геноцид может производить один народ над другим, но как геноцид могла проводить Украинская Советская Социалистическая республика, в которой на тот момент большинство членов правящей компартии, руководства администраций и колхозов, а также представителей силовых органов были этнические украинцы? Хотя события 1930-х годов стали историей, историков западных стран не просили делать каких-либо выводов и дополнительных исследований — решение было чисто политическим, чтобы ублажить Киев и осудить Москву хоть таким образом.В марте 2022 года по призыву премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждала вариант с предоставлением сборной Украины прямой путевки на чемпионат мира-2022 в Катаре без отборочных матчей. Однако с реализацией этого плана возникли большие сложности. Если пустить Украину без отбора, то ради нее нужно было бы расширять количество участников чемпионата мира.В 2022 году ЮНЕСКО, организация, которая должна быть вообще вне политики, по настоянию Киева решила признать культурным достоянием украинский борщ. В ЮНЕСКО впервые к этой категории отнесли блюдо, которое по рецепту может сделать любой филиппинский повар. Кроме того, в ЮНЕСКО заявили, что существованию этого культурного наследия, то есть борща, угрожает российская агрессия. Сложно даже представить, что в ЮНЕСКО пошли бы на аналогичный шаг и признали бы, например, ливийский рецепт приготовления кускуса культурным достоянием, которому угрожала агрессия западных стран против Каддафи. Иными словами, даже эта организация проявила двойные стандарты и предвзятость.На многих западных кинофестивалях в 2022 году тоже оценивали не качество режиссуры, сценария или игры актеров, отдав украинцам призы по политическим мотивам.Украинский пес-сапер по кличке Патрон получил специальную награду Каннского кинофестиваля за укрепление связи между человечеством и собаками — Dogmatarian.Бренд сервиса госуслуг «Дія» получил бронзовую статуэтку «Каннских львов» в категории Creative Business Transformation. В том же году даже украинские киберспециалисты критиковали приложение «Дия», утверждая, что оно недостаточно хорошо защищено, а, кроме этого, собирает, хранит и обрабатывает персональные данные, которые можно перехватить во время проверки.«Украинские специалисты по кибербезопасности предупреждали о возможных проблемах еще до запуска первой версии "Дія". Отмечали серьезные недостатки также после публичного запуска этого приложения. Публично и непублично настаивали на недопустимости игнорирования существующих проблем. Но разработчики и идеологи "Дія" продолжают "не замечать" критики, и это уже приводит к реализации некоторых рисков», — говорится в документе, озаглавленном «Что не так с "Дія"», который составили украинские специалисты в области кибербезопасности и телекома. Документ также подтверждается реальными случаями мошенничества с помощью приложения. Иными словами, в Каннах наградили заведомо некачественное и недоработанное приложение, руководствуясь не его функциями и безопасностью, а лишь политическими мотивами.Украинским режиссерам фактически впервые присудили премии на фестивале независимого кино в США Sundance. Европейская киноакадемия присудила премию Eurimages Co-Production Award тоже украинским режиссерам, как «проявление благодарности за растущее качество украинского производства» и в «знак поддержки».В литературе повторилась та же тенденция. Национальную премию Медичи во Франции (аналог Гонкуровской премии) получил роман Андрея Куркова «Серые пчелы», как лучшее зарубежное произведение. В романе речь идет о жизни в «серой зоне» в Донбассе. К героям романа периодически наведываются военные — добрые и заботливые — из ВСУ или злобные и психически ненормальные садисты — из армий республик Донбасса.Украинские фоторепортеры Мстислав Чернов и Евгений Малолетка получили премию «За влияние» от «Репортеров без границ». Эти репортеры в течение 20 дней в марте 2022 года снимали в Мариуполе. И в частности сделали фото окровавленной беременной женщины (Марианны Вышемирской), которое западные СМИ совали во все репортажи. Затем уже осенью украинские СМИ кричали, что Марианна Вышемирская «перешла на сторону врага» — так они называли ее рассказы российским СМИ о реальной ситуации в городе с обстрелами и провокациях украинских националистов. Однако для западных СМИ ее фотография сыграла свою роль, но не её мнение и реальные рассказы о ситуации.В свою очередь, украинских деятелей культуры, не поддерживающих Киев, на Западе лишают возможности выступить. В конце декабря 2022 года известную пианистку и уроженку Киева Валентину Лисицу пригласили выступать в Венеции, узнав, что она украинка, но затем спешно отменили концерт, узнав о ее поддержке народа Донбасса и вступлении в гражданство ДНР в июне 2022 года. Талант и мастерство пианистки во внимание не принимались.Несомненно, и в ЮНЕСКО, и в Нобелевском комитете, и в западных киноакадемиях есть грамотные адекватные люди. И они понимают всю бредовость номинации борща или видят достаточно плохое качество украинской пропагандистской кинопродукции. Однако они сознают также, что зависят от крупных спонсоров своих проектов, что вынуждает их принимать решения, которые Киев мог бы трактовать, как свою победу. Те, кто смеет говорить о какой-либо ответственности украинского правительства или о нарушениях Украиной каких-то прав, на Западе быстро лишаются должностей, наград и самой возможности высказывать свою мысль, не считая многочисленных угроз жизни, поступающих им по соцсетям и в личных сообщениях.При всей многоплановости и разнообразии западного мира, любая организация, постулирующая «независимость» и «объективность», принимает решения, требуемые властями и крупными корпорациями западных стран.Сколько бы западные политологи ни обвиняли КНДР в тоталитаризме, но реальный тоталитаризм (даже по их определениям) как раз и проявился на примере поблажек и незаслуженных наград Украине в 2022 году, демонстрируя связанность и взаимозависимость всех «органов» западной системы. Подобного вряд ли можно было бы ожидать при конфликте Турции с Грецией, войне Израиля с арабскими соседями или возвращении Тайваня «в родную гавань» силовыми методами КНР. Такой акцент на Украине говорит, прежде всего, о том, что для Запада этот конфликт стал в какой-то степени экзистенциальным. В нем западная финансовая система отчаянно борется за свое выживание, а сама по себе Украина, которую редкий американец или британец найдет на карте, на Западе не так уж и важна.

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эксклюзив, украина, запад, киев, евровидение, юнеско, нобелевская премия мира