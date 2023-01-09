Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении - Минобороны РФ
15:02 09.01.2023 (обновлено: 15:14 09.01.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. Об этом 9 января сообщили в ежедневной сводке Минобороны России
Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. За сутки уничтожены более 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля, сообщили в Минобороны.
"Наносится комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля", - говорится в сообщении.
Российские войска нанесли огневой удар по скоплениям живой силы противника в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР. Севернее сел Павловка и Шевченко уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на Южно-Донецком направлении уничтожено более 40 военнослужащих ВСУ, две бронированных машины и три пикапа.
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