https://ukraina.ru/20230109/1042466699.html

Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении - Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении - Минобороны РФ - 09.01.2023 Украина.ру

Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении - Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. Об этом 9 января сообщили в ежедневной сводке Минобороны России

2023-01-09T15:02

2023-01-09T15:02

2023-01-09T15:14

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Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. За сутки уничтожены более 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля, сообщили в Минобороны. Российские войска нанесли огневой удар по скоплениям живой силы противника в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР. Севернее сел Павловка и Шевченко уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на Южно-Донецком направлении уничтожено более 40 военнослужащих ВСУ, две бронированных машины и три пикапа.

https://ukraina.ru/20230109/1042448980.html

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2023

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новости, минобороны, днр, наступление, всу