https://ukraina.ru/20230109/1042451577.html

Путин внес в Госдуму проект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Путин внес в Госдуму проект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию - 09.01.2023 Украина.ру

Путин внес в Госдуму проект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ закнопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Документ опубликован на сайте Госдумы

2023-01-09T11:13

2023-01-09T11:13

2023-01-09T11:13

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коррупция

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Владимир Путин предложил денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, к которой Россия присоединилась в 1999 году. "Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года и ратифицированную Российской Федерацией 25 июля 2006 года", - говорится в документе. Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Российскую сторону лишили права участия в обсуждении или принятии докладов, права голоса. Путин предложил денонсировать Конвенцию в силу неприемлемости для России таких условий, а также прекратить участие в ГРЕКО. Правительство России поддерживает законопроект, говорится в пояснительной записке.

https://ukraina.ru/20230105/1042412504.html

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2023

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новости, владимир путин, госдума, коррупция