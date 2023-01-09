https://ukraina.ru/20230109/1042451577.html
Путин внес в Госдуму проект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
Путин внес в Госдуму проект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию - 09.01.2023 Украина.ру
Путин внес в Госдуму проект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ закнопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Документ опубликован на сайте Госдумы
2023-01-09T11:13
2023-01-09T11:13
2023-01-09T11:13
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владимир путин
госдума
коррупция
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Владимир Путин предложил денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, к которой Россия присоединилась в 1999 году. "Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года и ратифицированную Российской Федерацией 25 июля 2006 года", - говорится в документе. Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Российскую сторону лишили права участия в обсуждении или принятии докладов, права голоса. Путин предложил денонсировать Конвенцию в силу неприемлемости для России таких условий, а также прекратить участие в ГРЕКО. Правительство России поддерживает законопроект, говорится в пояснительной записке.
https://ukraina.ru/20230105/1042412504.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, госдума, коррупция
Новости, Владимир Путин, Госдума, коррупция
Путин внес в Госдуму проект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ закнопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Документ опубликован на сайте Госдумы
Владимир Путин предложил денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, к которой Россия присоединилась в 1999 году.
"Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года и ратифицированную Российской Федерацией 25 июля 2006 года", - говорится в документе.
Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Российскую сторону лишили права участия в обсуждении или принятии докладов, права голоса.
Путин предложил денонсировать Конвенцию в силу неприемлемости для России таких условий, а также прекратить участие в ГРЕКО. Правительство России поддерживает законопроект, говорится в пояснительной записке.