Пушилин рассказал о попытке отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов в ДНР - 09.01.2023 Украина.ру
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Пушилин рассказал о попытке отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов в ДНР
Пушилин рассказал о попытке отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов в ДНР - 09.01.2023 Украина.ру
Пушилин рассказал о попытке отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов в ДНР
Российские силы в Донецкой Народной Республике (ДНР) усиливают работу противовоздушной обороны (ПВО) и активизируют контрбатарейную борьбу. Об этом заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24"
2023-01-09T10:31
2023-01-09T10:31
тэс
новости
денис пушилин
днр
вооруженные силы украины
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Он напомнил, что в новогодние праздники Вооруженные силы Украины продолжали обстрелы территории ДНР. В частности, огонь велся по Старобешевской и Зуевской тепловым электростанциям (ТЭС)."К сожалению, по Старобешево - две сотрудницы погибли. Противник старается нанести как можно больший ущерб жителям республики и делает это в самых уязвимых местах. Поэтому мы со своей стороны увеличиваем работу ПВО, усиливаем контрбатарейную работу. И, конечно, наша главная задача - отодвинуть противника от наших крупных населенных пунктов", - сказал Пушилин.
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тэс, новости, денис пушилин, днр, вооруженные силы украины
ТЭС, Новости, Денис Пушилин, ДНР, Вооруженные силы Украины

Пушилин рассказал о попытке отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов в ДНР

10:31 09.01.2023
 
© vk.com / Денис ПушилинДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© vk.com / Денис Пушилин
Читать в
Российские силы в Донецкой Народной Республике (ДНР) усиливают работу противовоздушной обороны (ПВО) и активизируют контрбатарейную борьбу. Об этом заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24"
Он напомнил, что в новогодние праздники Вооруженные силы Украины продолжали обстрелы территории ДНР.
В частности, огонь велся по Старобешевской и Зуевской тепловым электростанциям (ТЭС).

"К сожалению, по Старобешево - две сотрудницы погибли. Противник старается нанести как можно больший ущерб жителям республики и делает это в самых уязвимых местах. Поэтому мы со своей стороны увеличиваем работу ПВО, усиливаем контрбатарейную работу. И, конечно, наша главная задача - отодвинуть противника от наших крупных населенных пунктов", - сказал Пушилин.
Ввод в эксплуатацию новой электростанции - Джубгинской ТЭС - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 11:48
Украинцы повредили две ТЭС в ДНР, под завалами могут быть людиДве тепловые электростанции (ТЭС) получили повреждения в результате обстрелов населенных пунктов Новый свет и Зугрэс в ДНР украинскими войсками. Об этом 8 января сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
ТЭСНовостиДенис ПушилинДНРВооруженные силы Украины
 
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