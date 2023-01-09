Пушилин рассказал о попытке отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов в ДНР

Украинцы повредили две ТЭС в ДНР, под завалами могут быть люди

Две тепловые электростанции (ТЭС) получили повреждения в результате обстрелов населенных пунктов Новый свет и Зугрэс в ДНР украинскими войсками. Об этом 8 января сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)