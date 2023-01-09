Пушилин рассказал о попытке отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов в ДНР
Российские силы в Донецкой Народной Республике (ДНР) усиливают работу противовоздушной обороны (ПВО) и активизируют контрбатарейную борьбу. Об этом заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24"
Он напомнил, что в новогодние праздники Вооруженные силы Украины продолжали обстрелы территории ДНР.
В частности, огонь велся по Старобешевской и Зуевской тепловым электростанциям (ТЭС).
"К сожалению, по Старобешево - две сотрудницы погибли. Противник старается нанести как можно больший ущерб жителям республики и делает это в самых уязвимых местах. Поэтому мы со своей стороны увеличиваем работу ПВО, усиливаем контрбатарейную работу. И, конечно, наша главная задача - отодвинуть противника от наших крупных населенных пунктов", - сказал Пушилин.
"К сожалению, по Старобешево - две сотрудницы погибли. Противник старается нанести как можно больший ущерб жителям республики и делает это в самых уязвимых местах. Поэтому мы со своей стороны увеличиваем работу ПВО, усиливаем контрбатарейную работу. И, конечно, наша главная задача - отодвинуть противника от наших крупных населенных пунктов", - сказал Пушилин.
8 января, 11:48Украинцы повредили две ТЭС в ДНР, под завалами могут быть людиДве тепловые электростанции (ТЭС) получили повреждения в результате обстрелов населенных пунктов Новый свет и Зугрэс в ДНР украинскими войсками. Об этом 8 января сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)