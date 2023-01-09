https://ukraina.ru/20230109/1042445099.html

Сенатор Клишас ответил на предложение Медведева действовать по "правилам военного времени"

Сенатор Клишас ответил на предложение Медведева действовать по "правилам военного времени" - 09.01.2023 Украина.ру

Сенатор Клишас ответил на предложение Медведева действовать по "правилам военного времени"

Пока Госдума не приняла законы военного времени и президент их не подписал, в стране действовать можно только по конституции. Об этом 8 января заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в телеграм-канале

2023-01-09T09:11

2023-01-09T09:11

2023-01-09T09:16

госдума

закон

новости

дмитрий медведев

конституция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102091/81/1020918109_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_db1c29f2b214cb87f724a2332c343be4.jpg

Так он прокомментировал слова зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.Медведев ранее выразил мнение, что с теми, кто покинул Россию и желает ей гибели, нужно действовать в соответствии с законом, но "если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени".Поводом к обсуждению мер в отношении россиян, желающих зла своей стране и призывающим к ее расколу, стало интервью актера Артура Смольянинова. Он заявил о готовности "воевать за Украину", добавив, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".Депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело. Депутат Евгений Попов не исключил, что вскоре появится мера наказания для таких людей, как Смольянинов, в виде аннуляции паспорта. Клишас на это заявил, что россияне с аннулированным паспортом остаются гражданами страны и обладают всеми правами, и призвал "не играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав".

https://ukraina.ru/20221227/1042184486.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

госдума, закон, новости, дмитрий медведев, конституция