https://ukraina.ru/20230109/1042445099.html
Сенатор Клишас ответил на предложение Медведева действовать по "правилам военного времени"
Сенатор Клишас ответил на предложение Медведева действовать по "правилам военного времени" - 09.01.2023 Украина.ру
Сенатор Клишас ответил на предложение Медведева действовать по "правилам военного времени"
Пока Госдума не приняла законы военного времени и президент их не подписал, в стране действовать можно только по конституции. Об этом 8 января заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в телеграм-канале
2023-01-09T09:11
2023-01-09T09:11
2023-01-09T09:16
госдума
закон
новости
дмитрий медведев
конституция
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Так он прокомментировал слова зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.Медведев ранее выразил мнение, что с теми, кто покинул Россию и желает ей гибели, нужно действовать в соответствии с законом, но "если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени".Поводом к обсуждению мер в отношении россиян, желающих зла своей стране и призывающим к ее расколу, стало интервью актера Артура Смольянинова. Он заявил о готовности "воевать за Украину", добавив, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".Депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело. Депутат Евгений Попов не исключил, что вскоре появится мера наказания для таких людей, как Смольянинов, в виде аннуляции паспорта. Клишас на это заявил, что россияне с аннулированным паспортом остаются гражданами страны и обладают всеми правами, и призвал "не играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав".
https://ukraina.ru/20221227/1042184486.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума, закон, новости, дмитрий медведев, конституция
Сенатор Клишас ответил на предложение Медведева действовать по "правилам военного времени"
09:11 09.01.2023 (обновлено: 09:16 09.01.2023)
Пока Госдума не приняла законы военного времени и президент их не подписал, в стране действовать можно только по конституции. Об этом 8 января заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в телеграм-канале
Так он прокомментировал слова зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.
Медведев ранее выразил мнение, что с теми, кто покинул Россию и желает ей гибели, нужно действовать в соответствии с законом, но "если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени".
"Конечно, по закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом — только по конституции и по закону", — подчеркнул Клишас.
Поводом к обсуждению мер в отношении россиян, желающих зла своей стране и призывающим к ее расколу, стало интервью актера Артура Смольянинова. Он заявил о готовности "воевать за Украину", добавив, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".
Депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело. Депутат Евгений Попов не исключил, что вскоре появится мера наказания для таких людей, как Смольянинов, в виде аннуляции паспорта.
Клишас на это заявил, что россияне с аннулированным паспортом остаются гражданами страны и обладают всеми правами, и призвал "не играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав".