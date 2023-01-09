https://ukraina.ru/20230109/1042439415.html

Миномет "Тюльпан". Это еще цветочки от ВС РФ, ягодки будут впереди

Миномет "Тюльпан". Это еще цветочки от ВС РФ, ягодки будут впереди - 09.01.2023 Украина.ру

Миномет "Тюльпан". Это еще цветочки от ВС РФ, ягодки будут впереди

В ходе спецоперации на Украине российская армия применила самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 "Тюльпан"

2023-01-09T06:02

2023-01-09T06:02

2023-01-09T06:08

чем воюют на украине

эксклюзив

вс рф

минометы

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Настоящее чудо инженерной военной техники, конечно, нельзя отнести к новым разработкам российского ВПК, хотя некоторые доработки по усовершенствованию производились. История создания самоходного миномета относится к началу 60-х годов минувшего столетия. Руководство СССР, обеспокоенное значительным отставанием от американцев в гонке ракетных вооружений, придумало выход, потрясший современников своей простотой и гениальностью. Разработанный в спешном порядке советскими конструкторами самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" получил ствол с невероятным калибром 240 мм (диаметр вполне солидного арбуза). Он с одинаковой степенью эффективности мог поразить цель, расположенную на расстоянии от 800 метров до почти 20 километров от места пуска, стабильно укладывая мины в круг диаметром до трех метров. При необходимости "дитя холодной войны", как окрестили его конструкторы, мог наносить акцентированные удары фугасными, зажигательными, кассетными и оптически управляемыми минами, способными взрываться при соприкосновении с целью или через определенное время после нанесения удара. Атомное противостояние 80-х между СССР и США заставило конструкторов "Тюльпана" наделить его поистине уникальной возможностью стрелять минами с нейтронным и ядерным зарядом небольшой мощности. Советский самоходный монстр имеет относительно небольшую скорострельность – 1 выстрел в 62 секунды, но этого вполне достаточно, чтобы посеять хаос в оборонительных порядках противника и поставить перед ним боевую задачу: "Удрать за 60 секунд".Уральский завод транспортного машиностроения начал выпуск минометов 2С4 в 1972 году. До 1988 года, когда лидеры СССР и США договорились свернуть гонку вооружений, было произведено 588 этих самоходных установок. Самоходные "Тюльпаны" чрезвычайно эффектно продемонстрировали свои боевые возможности во время войны в Афганистане, забрасывая мины в горные пещеры, являвшиеся штабами и военными базами боевиков. Существует версия, что Рональд Рейган предлагал тогда СССР заодно утилизировать все самоходные минометы "Тюльпан", называя их "дестабилизирующим оружием" (на тот момент десятки 2С4 были размещены в странах Варшавского договора, прикрывая наиболее опасные участки их границ). Но Михаил Горбачев даже при всей своей уступчивости не мог пойти на сделку. Мотив отказа был прост – Советский Союз не мог в одностороннем порядке утилизировать боевую технику, аналогов которой Америка не имела.Правда, совсем скоро сменившиеся правительства Чехословакии, Восточной Германии и Венгрии настояли на выводе советского контингента со своей территории. Часть оружия и боеприпасов СССР оставил своим тогда еще союзникам, чего нельзя сказать о мощных "Тюльпанах", вернувшихся в резерв Советской Армии в полном объеме.Мне не раз приходилось наблюдать за работой самоходного миномета. При виде этой огромной машины, сложно себе представить ее родство с обычными 82 мм или 120 мм минометами. Между тем это именно миномет. Его калибр равен 240 мм, а масса мины превышает 130 кг. У самой мощной пушки 2С7М Малка калибр только 203 мм, а масса снаряда 110 кг. Ни один миномет в мире не может сравниться с "Тюльпаном".Возможно, уникальный самоходный миномет был бы уже сегодня совершенно забыт, однако грянула вторая чеченская война 1999-2000 года. Командование российской армии неоднократно применяло уцелевшие "Тюльпаны" для уничтожения баз боевиков, скрытых в труднодоступной горной местности. Огонь из нее освобождал проходы для попавших в окружение бойцов, позволяя танковым группам наносить неожиданные удары. Теперь "Тюльпан" нашел свое применение в спецоперации на Украине. На видео, предоставленном Минобороны РФ, видно, как оператор беспилотника 1-й Славянской бригады корректирует огонь 240-миллиметровыми снарядами, которые предназначены для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника. На кадрах видны точные попадания в цель и объемные взрывы, разрушающие прочные бетонные укрепления украинского военного объекта.Заряжается 2С4 "Тюльпан" вовсе не по минометному – с казны, при помощи механизированных устройств. И, тем не менее, это не пушка, мина имеет низкую начальную скорость и летит по очень крутой траектории, накрывая цель практически вертикально сверху. Это позволяет стрелять за естественные препятствия и попадать на дно окопа. Конечно, по окопам из "Тюльпана" никто стрелять не будет, его цели — это укрепрайоны, фортификационные сооружения, доты и дзоты, а также объекты, стрельба по которым из орудий меньшего калибра не принесет успеха. Может он стрелять и по скоплениям войск и по городской застройке. Но надо понимать, что мина таких размеров не обладает слишком высокой точностью. Касаясь тактико-технических характеристик "Тюльпана", стоит отметить, самоходный миномет установлен на гусеничное шасси способное обеспечить скорость хода в 64 км/ч и высокую проходимость. Что позволяет быстро менять позицию после стрельбы. Этому способствует дизельный двигатель мощностью 520 л. с. Эта огромная машина имеет длину 7940 мм, ширину 3250 мм, а высоту 3255 мм. А управляется с ней экипаж из 5 человек. 2С4 не имеет башни, ствол миномета расположен открыто в задней части машины, для стрельбы его поднимают вверх, упирая поддон миномета в землю. Все манипуляции по заряжанию и стрельбе выполняются экипажем с грунта.Первоначальной мощности силовой установки этого образца (400 л.с.) катастрофически не хватало для задач самоходной артиллерии. Это привело к ее замене двигателя на В-59У мощностью 520 л.с. Одним из его плюсов является возможность работы, как на дизельном топливе, так и на керосине. К тому же повышение мощности силовой установки привела к необходимости модернизации других узлов шасси, что привело к замене 75 процентов его составных частей.Чтобы исправить этот недостаток, разработчиками был создан управляемый снаряд "Смельчак", наводящийся по лазерному лучу. Имеется и кассетный боеприпас, предназначенный для поражения открытых площадных целей и скоплений живой силы противника. В отличие от пушек, "Тюльпан" не может ставить рекорды по дальности стрельбы. Максимальная дальность составляет всего чуть менее 10 км. Впрочем, есть в боекомплекте реактивные мины, способные улететь и на 19 км. Возимый боекомплект от 10 активно-реактивных мин до 20 обычных. Скорострельность 1 выстрел за 62 секунды.Список боеприпасов, используемых самоходным 240мм минометом 2С4 "Тюльпан", выглядит весьма внушительно. К примеру, 53-Ф-864. Стандартная фугасная мина, являющаяся основой боекомплекта САУ. В зависимости от мощности устанавливаемого заряда дальность ее полета оставляет от 800 до 9650 метров. Масса такой мины равна 130, 7 кг.Есть также мина с ядерным зарядом, эквивалентным 2 килотоннам тротила. Это представитель, так называемого, тактического ядерного вооружения. Дальность полета снаряда составляет 9500 метров.В настоящее время на вооружении армии России, по некоторым данным, находится 40 таких минометов, еще 390 находились на складах до начала 2022 года. "Тюльпаны" со складов активно изымаются и поступают на вооружение.Самоходный миномет 2С4 по своему сочетанию характеристик является уникальным образцом артиллерийского вооружения. В других армиях (кроме тех, которые использовали миномет 2С4) система с подобными характеристиками на вооружении не состояла. Обладание столь мощным вооружением, позволит армии России увереннее преодолевать укрепления противника, подавляя его живую силу мощью настолько крупнокалиберных боеприпасов.ЗФ2. Активно-реактивная мина. Максимальная дальность полета этого снаряда составляет почти 20 км (19690м), минимальная — 15 км.ЗВЗ-5 "Сайда". Представляет собой, специально разработанные зажигательные снаряды, способные выжигать напалмом, огромные площади — более 7,5 тысячи квадратных метров — вызывая там устойчивые очаги горения. Особой гордостью у минометчиков считается ЗВФ4 "Смельчак". Корректируемая мина, то есть минометный снаряд, с возможностью корректировки некоторой части его полета. В случае со "Смельчаком" лазерным целеуказателем корректируется последние несколько секунд нахождения мины в воздухе, что практически исключает возможность противника повлиять на ее траекторию. Непосредственно, изменение курса снаряда осуществляется восемью двигателями малой мощности, расположенными на его корпусе радиально. Дальность стрельбы составляет от 3600 до 9200 метров. ЗВФ4 имеет модификацию "Смельчак-М", отличающийся увеличенным зарядом взрывчатых веществ (ВВ) и более широкой вариативностью дальности полета — от 900 до 9500 метров.

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Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин

эксклюзив, вс рф, минометы