https://ukraina.ru/20230106/1042416176.html

"Ни о каком перемирии и речи быть не может!": Пушилин объяснил введение режима тишины

"Ни о каком перемирии и речи быть не может!": Пушилин объяснил введение режима тишины - 06.01.2023 Украина.ру

"Ни о каком перемирии и речи быть не может!": Пушилин объяснил введение режима тишины

Введение режима тишины на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации не значит, что российские военные не будут отвечать на огонь противника, написал 5 января в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин

2023-01-06T11:23

2023-01-06T11:23

2023-01-06T11:23

новости

перемирие

рождество

денис пушилин

спецоперация

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В случае провокаций противника или попыток ВСУ улучшить свои позиции на линии соприкосновения, военные дадут отпор, подчеркнул он.Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с россйиской стороны, резюмировал Пушилин.Президент России Владимир Путин приказ министру обороны Сергею Шойгу установить временное прекращение огня на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в честь Рождества. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.Президент Украины Владимир Зеленский от перемирия отказался.Прокомментировал перемирие на Рождество и президент США Джо Байден:"Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин... Я думаю он пытается получить немного кислорода", - заявил Байден.Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс и вовсе назвал "цинизмом" объявленное Россией перемирие.Глава Евросовета Шарль Мишель назвал прекращение огня "лицемерием", указав, что отвод российских войск стал бы "единственным серьёзным вариантом восстановления мира и безопасности".

https://ukraina.ru/20230106/1042415042.html

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новости, перемирие, рождество, денис пушилин, спецоперация