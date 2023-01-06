"Ни о каком перемирии и речи быть не может!": Пушилин объяснил введение режима тишины
© vk.com / Денис ПушилинДенис Пушилин интервью
© vk.com / Денис Пушилин
Введение режима тишины на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации не значит, что российские военные не будут отвечать на огонь противника, написал 5 января в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин
Решение нашего Президента как человека православного относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова. Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными.
В случае провокаций противника или попыток ВСУ улучшить свои позиции на линии соприкосновения, военные дадут отпор, подчеркнул он.
Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с россйиской стороны, резюмировал Пушилин.
Президент России Владимир Путин приказ министру обороны Сергею Шойгу установить временное прекращение огня на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в честь Рождества. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.
Президент Украины Владимир Зеленский от перемирия отказался.
Прокомментировал перемирие на Рождество и президент США Джо Байден:
"Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин... Я думаю он пытается получить немного кислорода", - заявил Байден.
Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс и вовсе назвал "цинизмом" объявленное Россией перемирие.
Глава Евросовета Шарль Мишель назвал прекращение огня "лицемерием", указав, что отвод российских войск стал бы "единственным серьёзным вариантом восстановления мира и безопасности".
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