"Ни о каком перемирии и речи быть не может!": Пушилин объяснил введение режима тишины - 06.01.2023 Украина.ру
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"Ни о каком перемирии и речи быть не может!": Пушилин объяснил введение режима тишины
"Ни о каком перемирии и речи быть не может!": Пушилин объяснил введение режима тишины - 06.01.2023 Украина.ру
"Ни о каком перемирии и речи быть не может!": Пушилин объяснил введение режима тишины
Введение режима тишины на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации не значит, что российские военные не будут отвечать на огонь противника, написал 5 января в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин
2023-01-06T11:23
2023-01-06T11:23
новости
перемирие
рождество
денис пушилин
спецоперация
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В случае провокаций противника или попыток ВСУ улучшить свои позиции на линии соприкосновения, военные дадут отпор, подчеркнул он.Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с россйиской стороны, резюмировал Пушилин.Президент России Владимир Путин приказ министру обороны Сергею Шойгу установить временное прекращение огня на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в честь Рождества. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.Президент Украины Владимир Зеленский от перемирия отказался.Прокомментировал перемирие на Рождество и президент США Джо Байден:"Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин... Я думаю он пытается получить немного кислорода", - заявил Байден.Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс и вовсе назвал "цинизмом" объявленное Россией перемирие.Глава Евросовета Шарль Мишель назвал прекращение огня "лицемерием", указав, что отвод российских войск стал бы "единственным серьёзным вариантом восстановления мира и безопасности".
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новости, перемирие, рождество, денис пушилин, спецоперация
Новости, перемирие, Рождество, Денис Пушилин, Спецоперация

"Ни о каком перемирии и речи быть не может!": Пушилин объяснил введение режима тишины

11:23 06.01.2023
 
© vk.com / Денис ПушилинДенис Пушилин интервью
Денис Пушилин интервью - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© vk.com / Денис Пушилин
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Введение режима тишины на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации не значит, что российские военные не будут отвечать на огонь противника, написал 5 января в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин
Решение нашего Президента как человека православного относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова. Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными.
В случае провокаций противника или попыток ВСУ улучшить свои позиции на линии соприкосновения, военные дадут отпор, подчеркнул он.
Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с россйиской стороны, резюмировал Пушилин.
Президент России Владимир Путин приказ министру обороны Сергею Шойгу установить временное прекращение огня на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в честь Рождества. В соответствии с поручением президента указ о прекращении огня был отдан в войска.
Президент Украины Владимир Зеленский от перемирия отказался.
Прокомментировал перемирие на Рождество и президент США Джо Байден:
"Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин... Я думаю он пытается получить немного кислорода", - заявил Байден.
Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс и вовсе назвал "цинизмом" объявленное Россией перемирие.
Глава Евросовета Шарль Мишель назвал прекращение огня "лицемерием", указав, что отвод российских войск стал бы "единственным серьёзным вариантом восстановления мира и безопасности".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 10:26
Отвергнутое перемирие, раскольники в Лавре. Главное на Украине на утро 6 январяПрезидент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу установить режим прекращения огня по линии боевого соприкосновения с 12.00 6 января до 24.00 7 января, однако и Украина, и Запад отвергли Рождественское перемирие. "Православная церковь Украины" проведёт службу на Рождество в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры
 
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