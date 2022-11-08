https://ukraina.ru/20221108/1040596460.html

Национализация и выборы. Вечная украинская парадигма - отобрать, чтобы избраться

Национализация и выборы. Вечная украинская парадигма - отобрать, чтобы избраться - 08.11.2022 Украина.ру

Национализация и выборы. Вечная украинская парадигма - отобрать, чтобы избраться

Украина.ру, 08.11.2022

2022-11-08T12:17

2022-11-08T12:17

2022-11-08T12:17

эксклюзив

украина

выборы

парламентские выборы

национализация

олигархи

деолигархизация

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Главной новостью 7 ноября стало решение Ставки Верховного главнокомандующего о национализации пяти важных предприятий. Не знаем, о чём думали в этот момент киевские "декоммунизаторы", но дата была выбрана со вкусом – действительно, когда ещё национализацией заниматься, кроме как в день 105-й годовщины Октябрьской революции?Владимир Зеленский прокомментировал это так: "пять стратегических предприятий принудительно отчуждаются для нужд военного времени. Некоторые из них почти не работали – теперь будут работать все на оборону". Более того, Зеленский не исключил продолжение национализационной кампании.Среди национализированных предприятий:- 42% акций государственной компании "Укрнафта" и 60% акций компании "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ), принадлежащих группе "Приват".СМИ, со ссылками на окружение Игоря Коломойского, сообщили, что для олигарха это было неприятной неожиданностью. Странно – уже после обыска у Коломойского в связи со злоупотреблениями в "Укрнафте", было понятно, что это неспроста. Тем более, что с самого начала ходили слухи – гарантии Зеленского распространяются только на личную свободу, но не на имущество Коломойского.Что до Кременчугского НПЗ, то это действительно самый современный работающий НПЗ на Украине. И с этой точки зрения его национализация имеет смысл. Интереснее другое – откуда он нефть получает? Судя по имеющейся информации она российская…- Запорожский авиамоторный завод "Мотор Сич". В октябре его владельца Вячеслава Богуслаеваарестовали по обвинению в госизмене.Вполне вероятно, что национализация проводилась в видах налаживания сотрудничества с братьями Байрактар, которые были несколько удивлены репрессиям против Богуслаева – у них, вроде, всё нормально было. Впрочем, возможно всё наоборот и речь идёт о механизме захвата предприятия турками.Насколько известно, заказы для ВСУ (вертолётные моторы, лопасти винтов) выполняются без замечаний.- Кременчугский автомобильный завод, принадлежащий группе "Финансы и Кредит" Константина Жеваго, который после начала СВО уехал с Украины в Европу.Завод производит армейские грузовики, в том числе – в качестве платформ для различных систем вооружения (знаменитая "Богдана" установлена на КрАЗе). Формальных причин для национализации вроде бы не было…- Завод "Запорожтрансформатор", принадлежащий группе "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.На фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины продукция этого завода должна быть востребована. Между тем, само предприятие находится в состоянии банкротства, а Григоришин – гражданин России.Формальное объяснение происходящего – потребности военного времени, но у нас появились другие аналогии.Все пострадавшие олигархи активно участвовали в политической жизни Украины, на разных этапах финансируя разные политические силы. Между тем, на Украине начинается… избирательная кампания.Показателем её начала является активность медиа-окружения Рината Ахметова – вновь появился в публичном пространстве Олег Ляшко, не сокращает активность Наталья Влащенко, ходят слухи о возвращении ахметовских медиа-менеджеров (хотя, казалось бы, куда им возвращаться?). Вообще, среди украинских журналистов, немалая часть которых потеряла работу с начала СВО, настроения меняются на более позитивные, хотя формальных оснований для этого вроде бы нет.Ближайшие парламентские выборы по Конституции должны состояться 29 октября 2023 года, а президентские – 31 марта 2024 года. Разумеется, в условиях военного положения выборы проводить нельзя, но, насколько можно понять, мало к верит в то, что оно сохранится до августа, когда должна начаться активная фаза избирательной кампании. Предполагается, что к лету 2023 года будет достигнуто какое-то перемирие.На фоне этих ожиданий вполне естественно предполагать, что украинские олигархи попытаются взять реванш на выборах 2023-24 года. Понятно, что своей повестки дня у них нет, но вот желание ослабить влияние Зеленского и оспорить его однопартийного большинства в парламенте – есть.Причём, похоже, что ни один из олигархов работать в интересах Зеленского не будет – президент стал самодостаточной фигурой, который, как ему кажется, уже не нуждается в частном финансировании.На этом фоне вполне логично выглядит желание Офиса президента подорвать экономические позиции олигархата. И нам почему-то кажется, что продолжение кампании национализации может касаться областных энергогенерирующих компаний, в основном принадлежащих Ахметову. Причина на поверхности – энергетический кризис и веерные отключения… Мы даже не удивимся, если к началу избирательной кампании у украинцев внезапно появится свет, а из всех утюгов будет звучать информация, что во всём виноваты вовсе не российские бомбардировки, а ненасытные олигархи… Хорошая, кстати, тема для избирательной кампании Зеленского.

https://ukraina.ru/20221107/1040572964.html

https://ukraina.ru/20221102/1040432026.html

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