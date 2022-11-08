В Китае спрогнозировали, как результаты выборов в США повлияют на конфликт на Украине
© AP / Morry Gash
© AP / Morry Gash
В результате намеченных на 8 ноября промежуточных выборов в Конгресс США влияние президента Джо Байдена будет существенно ограничено. Как следствие, военная помощь Вашингтона киевскому режиму может быть уменьшена, хотя общая поддержка продолжится. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 7 ноября в китайской газете Global Times
По мнению издания, общий результат выборов нетрудно предсказать: потеряет ли большинство Демократическая партия только в Палате представителей, или одновременно в Палате и Сенате, президент страны Джо Байден превратится в "хромую утку", и его возможности по влиянию на внешнеполитические события будут ограничены.
С учётом того, что в Республиканской партии растёт недовольство размерами помощи Вашингтона Киеву, вполне вероятно, что она будет уменьшена, говорится в статье.
2 ноября, 12:08Кубинский разведчик предсказал, как результаты выборов в США повлияют на военную помощь КиевуПересмотрит ли Вашингтон политику военной помощи Киеву в сторону уменьшения, если на предстоящих выборах победят республиканцы? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил ветеран кубинской разведки Перси Альварадо
Однако это не значит, что Вашингтон займётся поисками мирного урегулирования, отмечают авторы. Сообщения о том, что США рекомендуют киевскому режиму вступить в переговоры с Россией, вызваны желанием Вашингтона сохранить и увеличить поддержку Киева со стороны европейских стран, говорится в статье.
США не хотят, чтобы военный конфликт между Россией и Украиной закончился в ближайшее время. Чем дольше длится кризис, тем хуже для России и Украины, а также для Европы; в то время как для Вашингтона, чем дольше будет продолжаться конфликт, тем более благоприятным будет его положение
США будут продолжать использовать Украину как свою пешку, чтобы ухудшать положение России и Европы, в то время как Вашингтон платит не слишком высокую цену за конфликт, подытоживает Global Times.