https://ukraina.ru/20221108/1040591800.html

В Китае спрогнозировали, как результаты выборов в США повлияют на конфликт на Украине

В Китае спрогнозировали, как результаты выборов в США повлияют на конфликт на Украине - 08.11.2022 Украина.ру

В Китае спрогнозировали, как результаты выборов в США повлияют на конфликт на Украине

В результате намеченных на 8 ноября промежуточных выборов в Конгресс США влияние президента Джо Байдена будет существенно ограничено. Как следствие, военная помощь Вашингтона киевскому режиму может быть уменьшена, хотя общая поддержка продолжится. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 7 ноября в китайской газете Global Times

2022-11-08T09:23

2022-11-08T09:23

2022-11-08T09:23

новости

сша

джо байден

военная помощь

украина

выборы

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По мнению издания, общий результат выборов нетрудно предсказать: потеряет ли большинство Демократическая партия только в Палате представителей, или одновременно в Палате и Сенате, президент страны Джо Байден превратится в "хромую утку", и его возможности по влиянию на внешнеполитические события будут ограничены.С учётом того, что в Республиканской партии растёт недовольство размерами помощи Вашингтона Киеву, вполне вероятно, что она будет уменьшена, говорится в статье.Однако это не значит, что Вашингтон займётся поисками мирного урегулирования, отмечают авторы. Сообщения о том, что США рекомендуют киевскому режиму вступить в переговоры с Россией, вызваны желанием Вашингтона сохранить и увеличить поддержку Киева со стороны европейских стран, говорится в статье.США будут продолжать использовать Украину как свою пешку, чтобы ухудшать положение России и Европы, в то время как Вашингтон платит не слишком высокую цену за конфликт, подытоживает Global Times.

https://ukraina.ru/20221102/1040418312.html

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новости, сша, джо байден, военная помощь, украина, выборы