В Китае спрогнозировали, как результаты выборов в США повлияют на конфликт на Украине - 08.11.2022 Украина.ру
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В Китае спрогнозировали, как результаты выборов в США повлияют на конфликт на Украине
В Китае спрогнозировали, как результаты выборов в США повлияют на конфликт на Украине - 08.11.2022 Украина.ру
В Китае спрогнозировали, как результаты выборов в США повлияют на конфликт на Украине
В результате намеченных на 8 ноября промежуточных выборов в Конгресс США влияние президента Джо Байдена будет существенно ограничено. Как следствие, военная помощь Вашингтона киевскому режиму может быть уменьшена, хотя общая поддержка продолжится. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 7 ноября в китайской газете Global Times
2022-11-08T09:23
2022-11-08T09:23
новости
сша
джо байден
военная помощь
украина
выборы
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По мнению издания, общий результат выборов нетрудно предсказать: потеряет ли большинство Демократическая партия только в Палате представителей, или одновременно в Палате и Сенате, президент страны Джо Байден превратится в "хромую утку", и его возможности по влиянию на внешнеполитические события будут ограничены.С учётом того, что в Республиканской партии растёт недовольство размерами помощи Вашингтона Киеву, вполне вероятно, что она будет уменьшена, говорится в статье.Однако это не значит, что Вашингтон займётся поисками мирного урегулирования, отмечают авторы. Сообщения о том, что США рекомендуют киевскому режиму вступить в переговоры с Россией, вызваны желанием Вашингтона сохранить и увеличить поддержку Киева со стороны европейских стран, говорится в статье.США будут продолжать использовать Украину как свою пешку, чтобы ухудшать положение России и Европы, в то время как Вашингтон платит не слишком высокую цену за конфликт, подытоживает Global Times.
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новости, сша, джо байден, военная помощь, украина, выборы
Новости, США, Джо Байден, военная помощь, Украина, выборы

В Китае спрогнозировали, как результаты выборов в США повлияют на конфликт на Украине

09:23 08.11.2022
 
© AP / Morry Gash
- РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP / Morry Gash
Читать в
В результате намеченных на 8 ноября промежуточных выборов в Конгресс США влияние президента Джо Байдена будет существенно ограничено. Как следствие, военная помощь Вашингтона киевскому режиму может быть уменьшена, хотя общая поддержка продолжится. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 7 ноября в китайской газете Global Times
По мнению издания, общий результат выборов нетрудно предсказать: потеряет ли большинство Демократическая партия только в Палате представителей, или одновременно в Палате и Сенате, президент страны Джо Байден превратится в "хромую утку", и его возможности по влиянию на внешнеполитические события будут ограничены.
С учётом того, что в Республиканской партии растёт недовольство размерами помощи Вашингтона Киеву, вполне вероятно, что она будет уменьшена, говорится в статье.
Выборы президента США - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 12:08
Кубинский разведчик предсказал, как результаты выборов в США повлияют на военную помощь КиевуПересмотрит ли Вашингтон политику военной помощи Киеву в сторону уменьшения, если на предстоящих выборах победят республиканцы? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил ветеран кубинской разведки Перси Альварадо
Однако это не значит, что Вашингтон займётся поисками мирного урегулирования, отмечают авторы. Сообщения о том, что США рекомендуют киевскому режиму вступить в переговоры с Россией, вызваны желанием Вашингтона сохранить и увеличить поддержку Киева со стороны европейских стран, говорится в статье.

США не хотят, чтобы военный конфликт между Россией и Украиной закончился в ближайшее время. Чем дольше длится кризис, тем хуже для России и Украины, а также для Европы; в то время как для Вашингтона, чем дольше будет продолжаться конфликт, тем более благоприятным будет его положение

Global Times
Китайская газета
США будут продолжать использовать Украину как свою пешку, чтобы ухудшать положение России и Европы, в то время как Вашингтон платит не слишком высокую цену за конфликт, подытоживает Global Times.
 
НовостиСШАДжо Байденвоенная помощьУкраинавыборы
 
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