Путин пообещал посоветоваться с россиянами о поддержке мобилизованных
© РИА Новости . Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ
Во время рабочей поездки в Тверскую область президент России Владимир Путин пообещал лично обсудить с россиянами вопросы поддержки мобилизованных. Об этом 8 ноября написали РИА Новости
Глава региона Игорь Руденя рассказал Путину о ситуации с мобилизацией, в том числе о выплатах призванным на службу. Президент согласился, что подобные темы нужно лично обсуждать с людьми.
"Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь", — сказал он.
Владимир Путин уточнил, что сейчас около 80 тысяч мобилизованных находится в зоне специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что внимание нужно уделять каждому из них.
В конце октября министр обороны Сергей Шойгу отрапортовал о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября.
Министр подтвердил, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек, и дальнейшее комплектование войск продолжится за счет приема добровольцев и контрактников.
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