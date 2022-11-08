Путин пообещал посоветоваться с россиянами о поддержке мобилизованных - 08.11.2022 Украина.ру
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Путин пообещал посоветоваться с россиянами о поддержке мобилизованных
Путин пообещал посоветоваться с россиянами о поддержке мобилизованных - 08.11.2022 Украина.ру
Путин пообещал посоветоваться с россиянами о поддержке мобилизованных
Во время рабочей поездки в Тверскую область президент России Владимир Путин пообещал лично обсудить с россиянами вопросы поддержки мобилизованных. Об этом 8 ноября написали РИА Новости
2022-11-08T08:54
2022-11-08T08:54
новости
мобилизация
владимир путин
поддержка
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Глава региона Игорь Руденя рассказал Путину о ситуации с мобилизацией, в том числе о выплатах призванным на службу. Президент согласился, что подобные темы нужно лично обсуждать с людьми.Владимир Путин уточнил, что сейчас около 80 тысяч мобилизованных находится в зоне специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что внимание нужно уделять каждому из них.В конце октября министр обороны Сергей Шойгу отрапортовал о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября.Министр подтвердил, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек, и дальнейшее комплектование войск продолжится за счет приема добровольцев и контрактников.
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новости, мобилизация, владимир путин, поддержка
Новости, мобилизация, Владимир Путин, поддержка

Путин пообещал посоветоваться с россиянами о поддержке мобилизованных

08:54 08.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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Во время рабочей поездки в Тверскую область президент России Владимир Путин пообещал лично обсудить с россиянами вопросы поддержки мобилизованных. Об этом 8 ноября написали РИА Новости
Глава региона Игорь Руденя рассказал Путину о ситуации с мобилизацией, в том числе о выплатах призванным на службу. Президент согласился, что подобные темы нужно лично обсуждать с людьми.

"Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь", — сказал он.

Владимир Путин уточнил, что сейчас около 80 тысяч мобилизованных находится в зоне специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что внимание нужно уделять каждому из них.
В конце октября министр обороны Сергей Шойгу отрапортовал о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября.
Министр подтвердил, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек, и дальнейшее комплектование войск продолжится за счет приема добровольцев и контрактников.
Страны мира. Греция - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
08:05
В Греции отменили продажу порта, через который Киев получает западное оружиеТендер по продаже порта Александруполис в Греции, через который на Украину везут оружие с Запада, отменяется. Соответствующее заявление сделал на днях премьер страны Кириакос Мицотакис в интервью местному телеканалу ANT1
 
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Заголовок открываемого материала
09:00План по "захвату Крыма", обстрелы ДНР, тайные переговоры Салливана. Главное на Украине на утро 8 ноября
08:54Путин пообещал посоветоваться с россиянами о поддержке мобилизованных
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