https://ukraina.ru/20221108/1040591122.html

Путин пообещал посоветоваться с россиянами о поддержке мобилизованных

Путин пообещал посоветоваться с россиянами о поддержке мобилизованных - 08.11.2022 Украина.ру

Путин пообещал посоветоваться с россиянами о поддержке мобилизованных

Во время рабочей поездки в Тверскую область президент России Владимир Путин пообещал лично обсудить с россиянами вопросы поддержки мобилизованных. Об этом 8 ноября написали РИА Новости

2022-11-08T08:54

2022-11-08T08:54

2022-11-08T08:54

новости

мобилизация

владимир путин

поддержка

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Глава региона Игорь Руденя рассказал Путину о ситуации с мобилизацией, в том числе о выплатах призванным на службу. Президент согласился, что подобные темы нужно лично обсуждать с людьми.Владимир Путин уточнил, что сейчас около 80 тысяч мобилизованных находится в зоне специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что внимание нужно уделять каждому из них.В конце октября министр обороны Сергей Шойгу отрапортовал о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября.Министр подтвердил, что в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек, и дальнейшее комплектование войск продолжится за счет приема добровольцев и контрактников.

https://ukraina.ru/20221108/1040589743.html

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новости, мобилизация, владимир путин, поддержка