Удар по западным спонсорам: Царев объяснил, зачем ВС РФ разрушают трансформаторы на Украине - 08.11.2022 Украина.ру
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Удар по западным спонсорам: Царев объяснил, зачем ВС РФ разрушают трансформаторы на Украине
Удар по западным спонсорам: Царев объяснил, зачем ВС РФ разрушают трансформаторы на Украине - 08.11.2022 Украина.ру
Удар по западным спонсорам: Царев объяснил, зачем ВС РФ разрушают трансформаторы на Украине
Из-за ударов российских военных по украинской энергетической инфраструктуре западные спонсоры киевского режима теряют существенные средства, что сделает их более сговорчивыми, заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру
2022-11-08T07:45
2022-11-08T07:45
новости
энергетика
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В Киеве 7 ноября начались экстренные отключения электроэнергии из-за ее дефицита, сообщили в энергохолдинге ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова. По всей стране при этом идут плановые отключения электричества."Мы понимаем, что сейчас война исключительно поддерживается за счет западных денег, западного вооружения. Нанося удар по экономике Украины, мы наносим удар по кошельку западных спонсоров войны — будет проще договориться о том, чтобы война прекратилась", - сказал Царев.Он отметил, что выводить из строя трансформаторы легче, чем, к примеру, уничтожать мосты. Трансформаторы "наполнены легкогорючим маслом, под высоким напряжением, они и так сами по себе время от времени загораются", добавил политик.Полностью интервью Царева можно прочитать на сайте Украина.ру.
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новости, энергетика, украина, россия
Новости, энергетика, Украина, Россия

Удар по западным спонсорам: Царев объяснил, зачем ВС РФ разрушают трансформаторы на Украине

07:45 08.11.2022
 
© Арина Тихомирова/Украина.руОлег Царев
Олег Царев
© Арина Тихомирова/Украина.ру
Читать в
Из-за ударов российских военных по украинской энергетической инфраструктуре западные спонсоры киевского режима теряют существенные средства, что сделает их более сговорчивыми, заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру
В Киеве 7 ноября начались экстренные отключения электроэнергии из-за ее дефицита, сообщили в энергохолдинге ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова. По всей стране при этом идут плановые отключения электричества.
"Мы понимаем, что сейчас война исключительно поддерживается за счет западных денег, западного вооружения. Нанося удар по экономике Украины, мы наносим удар по кошельку западных спонсоров войны — будет проще договориться о том, чтобы война прекратилась", - сказал Царев.
Он отметил, что выводить из строя трансформаторы легче, чем, к примеру, уничтожать мосты. Трансформаторы "наполнены легкогорючим маслом, под высоким напряжением, они и так сами по себе время от времени загораются", добавил политик.
Полностью интервью Царева можно прочитать на сайте Украина.ру.
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 11:45
Возить не на чем? Военный эксперт о том, как удары по энергетике остановили наступление ВСУНельзя исключать, что удары российских ВКС по энергетической инфраструктуре Украины действительно остановили наступление противника на отдельных участках, как об этом заявляет Минобороны РФ. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
 
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