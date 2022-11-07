Раздрай или свобода слова: Майкл Бом оценил роль Илона Маска на ближайших выборах - 07.11.2022 Украина.ру
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Раздрай или свобода слова: Майкл Бом оценил роль Илона Маска на ближайших выборах
Раздрай или свобода слова: Майкл Бом оценил роль Илона Маска на ближайших выборах - 07.11.2022 Украина.ру
Раздрай или свобода слова: Майкл Бом оценил роль Илона Маска на ближайших выборах
Во вторник, 8 ноября в США состоятся выборы в Конгресс. Многие эксперты считают, что перевес будет на стороне республиканцев благодаря реформированию сети Twitter новым владельцем Илоном Маском. Так ли это, в интервью изданию Украина.ру ответил американский журналист Майкл Бом
2022-11-07T16:54
2022-11-07T16:54
новости
илон маск
майкл бом
выборы
сша
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Илон Маск стал новым владельцем Twitter, пообещав реформировать ее через возвращение свободы слова. Это факт вызвал волнение в демократической партии. Там решили, что это попытка миллиардера повлиять на мнение избирателей.Также он прокомментировал, каким образом может измениться отношение Вашингтона к Украине в зависимости от того, кто выиграет на предстоящих выборах. Бом уверен, что в этом вопросе американские политики едины, так что перемен на этом "фронте" ожидать не стоит.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221107/1040566320.html
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новости, илон маск, майкл бом, выборы, сша
Новости, Илон Маск, Майкл Бом, выборы, США

Раздрай или свобода слова: Майкл Бом оценил роль Илона Маска на ближайших выборах

16:54 07.11.2022
 
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0
Читать в
Во вторник, 8 ноября в США состоятся выборы в Конгресс. Многие эксперты считают, что перевес будет на стороне республиканцев благодаря реформированию сети Twitter новым владельцем Илоном Маском. Так ли это, в интервью изданию Украина.ру ответил американский журналист Майкл Бом
Илон Маск стал новым владельцем Twitter, пообещав реформировать ее через возвращение свободы слова. Это факт вызвал волнение в демократической партии. Там решили, что это попытка миллиардера повлиять на мнение избирателей.

"Конечно, такой расклад на руку Дональду Трампу и его сторонникам, которые могут использовать одну из самых главных интернет-площадок для продвижения своих интересов. Снятие ограничений с Twitter может усугубить раздрай, обострить социальную и политическую рознь в американском обществе. Именно поэтому до покупки соцсети Маском на нее были введены ограничения: чтобы свести к минимуму слив желчи и общение на языке ненависти. Теперь все это может вернуться в американский социум", - сказал Бом.

Также он прокомментировал, каким образом может измениться отношение Вашингтона к Украине в зависимости от того, кто выиграет на предстоящих выборах. Бом уверен, что в этом вопросе американские политики едины, так что перемен на этом "фронте" ожидать не стоит.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Майкл Бом интервью
15:22
Майкл Бом о выборах в Конгресс США, Илоне Маске и прекращении войны на Украине
 
НовостиИлон МаскМайкл БомвыборыСША
 
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