https://ukraina.ru/20221107/1040573998.html

Раздрай или свобода слова: Майкл Бом оценил роль Илона Маска на ближайших выборах

Раздрай или свобода слова: Майкл Бом оценил роль Илона Маска на ближайших выборах - 07.11.2022 Украина.ру

Раздрай или свобода слова: Майкл Бом оценил роль Илона Маска на ближайших выборах

Во вторник, 8 ноября в США состоятся выборы в Конгресс. Многие эксперты считают, что перевес будет на стороне республиканцев благодаря реформированию сети Twitter новым владельцем Илоном Маском. Так ли это, в интервью изданию Украина.ру ответил американский журналист Майкл Бом

2022-11-07T16:54

2022-11-07T16:54

2022-11-07T16:54

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Илон Маск стал новым владельцем Twitter, пообещав реформировать ее через возвращение свободы слова. Это факт вызвал волнение в демократической партии. Там решили, что это попытка миллиардера повлиять на мнение избирателей.Также он прокомментировал, каким образом может измениться отношение Вашингтона к Украине в зависимости от того, кто выиграет на предстоящих выборах. Бом уверен, что в этом вопросе американские политики едины, так что перемен на этом "фронте" ожидать не стоит.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221107/1040566320.html

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новости, илон маск, майкл бом, выборы, сша