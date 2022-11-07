Украинские послы набросились на Папу Римского
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОбщая аудиенция Папы Римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане
Послы Украины в нескольких странах мира 7 ноября опубликовали в своих соцсетях посты с осуждением Папы Римского Франциска, который ранее высказал уважение к российскому и украинскому народам и рассказал о гуманизме Федора Достоевского
Накануне, при перелете из Бахрейна, Франциск заявил журналистам, что очень любит народы России и Украины. Он отметил, что очень уважает русский гуманизм и вспомнил Достоевского, который "по сей день вдохновляет нас, христиан, мыслить по-христиански".
Эти слова Папы Римского не понравились сразу нескольким украинским дипломатам, которые решили высказать через интернет свое возмущение.
Так, посол Украины в Ватикане Андрей Юраш предложил римскому понтифику посмотреть, как украинцы в настоящее время "остались без электричества и воды".
Посол Украины в США Оксана Маркарова попыталась опровергнуть слова Франциска о русском гуманизме "несколькими другими произведениями" русских писателей и поэтов, таких как Пушкин, Булгаков и Куприн, однако не уточнила, что конкретно она имеет ввиду.
Наиболее резкую отповедь Папе Римскому дал глава украинского диппредставительства в Японии Сергей Корсунский.
"Понтифики начинают все одинаково, а заканчивают по-разному. Кто-то становится Иоанном Павлом II, кто-то начинает увлекаться "русским гуманизмом" и Достоевским", - написал он.
России следует наносить не ракетные, а бомбовые удары по военным целям на Украине, и соображения гуманизма при этом могут быть учтены, поскольку ВКС имеют на вооружении высокоточные бомбы. Такое мнение в интервью Украина.ру ранее высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
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