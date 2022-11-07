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Украинские послы набросились на Папу Римского

Украинские послы набросились на Папу Римского - 07.11.2022 Украина.ру

Украинские послы набросились на Папу Римского

Послы Украины в нескольких странах мира 7 ноября опубликовали в своих соцсетях посты с осуждением Папы Римского Франциска, который ранее высказал уважение к российскому и украинскому народам и рассказал о гуманизме Федора Достоевского

2022-11-07T14:08

2022-11-07T14:08

2022-11-07T14:08

новости

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

украина

послы

русские

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Накануне, при перелете из Бахрейна, Франциск заявил журналистам, что очень любит народы России и Украины. Он отметил, что очень уважает русский гуманизм и вспомнил Достоевского, который "по сей день вдохновляет нас, христиан, мыслить по-христиански".Эти слова Папы Римского не понравились сразу нескольким украинским дипломатам, которые решили высказать через интернет свое возмущение.Так, посол Украины в Ватикане Андрей Юраш предложил римскому понтифику посмотреть, как украинцы в настоящее время "остались без электричества и воды". Посол Украины в США Оксана Маркарова попыталась опровергнуть слова Франциска о русском гуманизме "несколькими другими произведениями" русских писателей и поэтов, таких как Пушкин, Булгаков и Куприн, однако не уточнила, что конкретно она имеет ввиду.Наиболее резкую отповедь Папе Римскому дал глава украинского диппредставительства в Японии Сергей Корсунский. России следует наносить не ракетные, а бомбовые удары по военным целям на Украине, и соображения гуманизма при этом могут быть учтены, поскольку ВКС имеют на вооружении высокоточные бомбы. Такое мнение в интервью Украина.ру ранее высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

https://ukraina.ru/20221027/1040145631.html

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новости, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), украина, послы, русские