https://ukraina.ru/20221107/1040561118.html

Еще три украинских неонацистских группировки признаны террористическими в РФ

Еще три украинских неонацистских группировки признаны террористическими в РФ - 07.11.2022 Украина.ру

Еще три украинских неонацистских группировки признаны террористическими в РФ

Три украинских праворадикальных группировки были включены в российский перечень организаций, осуществляющих террористическую деятельность, следует из данных Росфинмониторинга 7 ноября

2022-11-07T13:23

2022-11-07T13:23

2022-11-07T13:23

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с-14

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Соответствующее решение Верховного суда РФ было принято в сентябре. Речь идет о С-14*, Добровольческом движении ОУН*, а также об организации "Черный комитет"*.С-14 ("Сечь") - радикальная организация, основанная в 2009 году известным на Украине активистом Евгением Карасем. Активно участвовала в уличных выступлениях во время госпереворота 2014 года, а затем в боевых действиях в Донбассе. С этой группировкой связывают ряд нападений на цыган, а также убийство журналиста Олеся Бузины в 2015 году. В 2019 году было объявлено о трансформации С-14 в партию "Общество будущего".Добровольческое движение ОУН было создано в 2015 году лидером современной Организации украинских националистов Николаем Кохановским. Является политическим крыло так называемого батальона ОУН. Декларируемая цель организации - построение на Украине националистической диктатуры."Черный комитет" был образован в 2009 году. В составе "Правого сектора"* группировка принимала участие в Евромайдане. После госпереворота занимается антироссийскими акциями (нападение на посольство РФ в Киеве, нападение на отделения российских банков и т.д.), а также нападениями на политических оппонентов. *Деятельность организации запрещена в РФ

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, терроризм, неонацисты, оун, с-14