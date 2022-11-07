https://ukraina.ru/20221107/1040561118.html
Еще три украинских неонацистских группировки признаны террористическими в РФ
Еще три украинских неонацистских группировки признаны террористическими в РФ - 07.11.2022 Украина.ру
Еще три украинских неонацистских группировки признаны террористическими в РФ
Три украинских праворадикальных группировки были включены в российский перечень организаций, осуществляющих террористическую деятельность, следует из данных Росфинмониторинга 7 ноября
2022-11-07T13:23
2022-11-07T13:23
2022-11-07T13:23
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Соответствующее решение Верховного суда РФ было принято в сентябре. Речь идет о С-14*, Добровольческом движении ОУН*, а также об организации "Черный комитет"*.С-14 ("Сечь") - радикальная организация, основанная в 2009 году известным на Украине активистом Евгением Карасем. Активно участвовала в уличных выступлениях во время госпереворота 2014 года, а затем в боевых действиях в Донбассе. С этой группировкой связывают ряд нападений на цыган, а также убийство журналиста Олеся Бузины в 2015 году. В 2019 году было объявлено о трансформации С-14 в партию "Общество будущего".Добровольческое движение ОУН было создано в 2015 году лидером современной Организации украинских националистов Николаем Кохановским. Является политическим крыло так называемого батальона ОУН. Декларируемая цель организации - построение на Украине националистической диктатуры."Черный комитет" был образован в 2009 году. В составе "Правого сектора"* группировка принимала участие в Евромайдане. После госпереворота занимается антироссийскими акциями (нападение на посольство РФ в Киеве, нападение на отделения российских банков и т.д.), а также нападениями на политических оппонентов. *Деятельность организации запрещена в РФ
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Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/101997/80/1019978074_83:0:1896:1360_1920x0_80_0_0_2180c6ad330881f41b610edc897adc92.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, терроризм, неонацисты, оун, с-14
Новости, Украина, терроризм, неонацисты, ОУН, С-14
Еще три украинских неонацистских группировки признаны террористическими в РФ
Три украинских праворадикальных группировки были включены в российский перечень организаций, осуществляющих террористическую деятельность, следует из данных Росфинмониторинга 7 ноября
Соответствующее решение Верховного суда РФ было принято в сентябре.
Речь идет о С-14*, Добровольческом движении ОУН*, а также об организации "Черный комитет"*.
С-14 ("Сечь") - радикальная организация, основанная в 2009 году известным на Украине активистом Евгением Карасем. Активно участвовала в уличных выступлениях во время госпереворота 2014 года, а затем в боевых действиях в Донбассе. С этой группировкой связывают ряд нападений на цыган, а также убийство журналиста Олеся Бузины в 2015 году. В 2019 году было объявлено о трансформации С-14 в партию "Общество будущего".
Добровольческое движение ОУН было создано в 2015 году лидером современной Организации украинских националистов Николаем Кохановским. Является политическим крыло так называемого батальона ОУН. Декларируемая цель организации - построение на Украине националистической диктатуры.
"Черный комитет" был образован в 2009 году. В составе "Правого сектора"* группировка принимала участие в Евромайдане. После госпереворота занимается антироссийскими акциями (нападение на посольство РФ в Киеве, нападение на отделения российских банков и т.д.), а также нападениями на политических оппонентов.
*Деятельность организации запрещена в РФ