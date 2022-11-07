https://ukraina.ru/20221107/1040558260.html
Доходы украинских банков сократились в семь раз
Доходы украинских банков сократились в семь раз - 07.11.2022 Украина.ру
Доходы украинских банков сократились в семь раз
Совокупная чистая прибыль украинских банков сократилась в 7 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе Национального банка Украины
2022-11-07T12:33
2022-11-07T12:33
2022-11-07T12:55
новости
нацбанк
украина
доходы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102081/16/1020811611_0:197:3762:2313_1920x0_80_0_0_6c078621f157f5ed5101d02ebf3e9ee6.jpg
Совокупная чистая прибыль украинских банков за период с января по сентябрь 2022 года составила 7,4 млрд гривен (12,4 млрд рублей). Доход за аналогичный период прошлого года составил 51,4 млрд гривен (86,6 млрд рублей). Рентабельность капитала банковского секора составила 4,3% в сравнении с 32,1% год назад. Динамика обусловлена ростом отчислений в резерыы и ущербом от боевых действий, сообщили в Нацбанке Украины. За первое полугодие 2022 года украинские банки сформировали резервы в объеме 99 млрд гривен (166,9 млрд рублей), темпы роста чистого процентного дохода замедлились до 26% (январь 2021 года - 35%), сократился на 16% (28% - в прошлом году) чистый комиссионный доход. Низкий спрос на банковские услуги объясняют боевыми действиями.
https://ukraina.ru/20221103/1040488367.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102081/16/1020811611_210:0:3554:2508_1920x0_80_0_0_364799accc65d35782bd344c52f2af78.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нацбанк, украина, доходы
Доходы украинских банков сократились в семь раз
12:33 07.11.2022 (обновлено: 12:55 07.11.2022)
Совокупная чистая прибыль украинских банков сократилась в 7 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе Национального банка Украины
Совокупная чистая прибыль украинских банков за период с января по сентябрь 2022 года составила 7,4 млрд гривен (12,4 млрд рублей). Доход за аналогичный период прошлого года составил 51,4 млрд гривен (86,6 млрд рублей). Рентабельность капитала банковского секора составила 4,3% в сравнении с 32,1% год назад. Динамика обусловлена ростом отчислений в резерыы и ущербом от боевых действий, сообщили в Нацбанке Украины.
"По состоянию на 1 октября 2022 года из 67 платежеспособных банков 44 учреждения были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 25,6 млрд грн, 23 – убыточными, с убытком 18,2 млрд грн", - говорится в сообщении.
За первое полугодие 2022 года украинские банки сформировали резервы в объеме 99 млрд гривен (166,9 млрд рублей), темпы роста чистого процентного дохода замедлились до 26% (январь 2021 года - 35%), сократился на 16% (28% - в прошлом году) чистый комиссионный доход. Низкий спрос на банковские услуги объясняют боевыми действиями.