Доходы украинских банков сократились в семь раз - 07.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221107/1040558260.html
Доходы украинских банков сократились в семь раз
Доходы украинских банков сократились в семь раз - 07.11.2022 Украина.ру
Доходы украинских банков сократились в семь раз
Совокупная чистая прибыль украинских банков сократилась в 7 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе Национального банка Украины
2022-11-07T12:33
2022-11-07T12:55
новости
нацбанк
украина
доходы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102081/16/1020811611_0:197:3762:2313_1920x0_80_0_0_6c078621f157f5ed5101d02ebf3e9ee6.jpg
Совокупная чистая прибыль украинских банков за период с января по сентябрь 2022 года составила 7,4 млрд гривен (12,4 млрд рублей). Доход за аналогичный период прошлого года составил 51,4 млрд гривен (86,6 млрд рублей). Рентабельность капитала банковского секора составила 4,3% в сравнении с 32,1% год назад. Динамика обусловлена ростом отчислений в резерыы и ущербом от боевых действий, сообщили в Нацбанке Украины. За первое полугодие 2022 года украинские банки сформировали резервы в объеме 99 млрд гривен (166,9 млрд рублей), темпы роста чистого процентного дохода замедлились до 26% (январь 2021 года - 35%), сократился на 16% (28% - в прошлом году) чистый комиссионный доход. Низкий спрос на банковские услуги объясняют боевыми действиями.
https://ukraina.ru/20221103/1040488367.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102081/16/1020811611_210:0:3554:2508_1920x0_80_0_0_364799accc65d35782bd344c52f2af78.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нацбанк, украина, доходы
Новости, Нацбанк, Украина, доходы

Доходы украинских банков сократились в семь раз

12:33 07.11.2022 (обновлено: 12:55 07.11.2022)
 
© Фото : пресс-служба НБУНБУ гривны
НБУ гривны - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : пресс-служба НБУ
Читать в
Совокупная чистая прибыль украинских банков сократилась в 7 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе Национального банка Украины
Совокупная чистая прибыль украинских банков за период с января по сентябрь 2022 года составила 7,4 млрд гривен (12,4 млрд рублей). Доход за аналогичный период прошлого года составил 51,4 млрд гривен (86,6 млрд рублей). Рентабельность капитала банковского секора составила 4,3% в сравнении с 32,1% год назад. Динамика обусловлена ростом отчислений в резерыы и ущербом от боевых действий, сообщили в Нацбанке Украины.
"По состоянию на 1 октября 2022 года из 67 платежеспособных банков 44 учреждения были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 25,6 млрд грн, 23 – убыточными, с убытком 18,2 млрд грн", - говорится в сообщении.
За первое полугодие 2022 года украинские банки сформировали резервы в объеме 99 млрд гривен (166,9 млрд рублей), темпы роста чистого процентного дохода замедлились до 26% (январь 2021 года - 35%), сократился на 16% (28% - в прошлом году) чистый комиссионный доход. Низкий спрос на банковские услуги объясняют боевыми действиями.
верховная рада бюджет - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 16:05
Верховная Рада приняла госбюджет Украины с рекордным дефицитомДепутаты Верховной Рады Украины приняли госбюджет страны на 2023 год. Об этом 3 ноября сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале
 
НовостиНацбанкУкраинадоходы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:11В Киевской области уничтожили памятную доску Булгакова
14:10На Украине национализировали предприятия Коломойского и Богуслаева - СМИ
14:08Украинские послы набросились на Папу Римского
13:49Не по базам в Польше. Военный эксперт о том, куда надо ударить России, чтобы разгромить ВСУ
13:28Россия остается открытой для переговоров с Украиной - Песков
13:27СБУ обвинила митрополита УПЦ МП в разжигании религиозной вражды
13:23Еще три украинских неонацистских группировки признаны террористическими в РФ
13:21"Кац предлагает сдаться". США посылают России миролюбивые сигналы, на которые обижаются в Киеве
13:14Евгений Норин: Если Россия хотя бы не сдаст Херсон в битве с ВСУ, это уже будет большой победой
12:33Доходы украинских банков сократились в семь раз
12:15Херсон сдать или удерживать? Политические и военные аспекты происходящего на юге Украины
12:08Усиление мобилизованными, обстрелы, брошюра для сенаторов. Хроника событий на Украине на 12:00 7 ноября
11:35В Одессе полководцу Суворову накинули петлю на шею
11:22Президент Сербии сравнил битву за Херсон со Сталинградской
11:08Украинский министр попал в скандал из-за пренебрежительного отношения к женщинам
11:01Медведев: убогие марионетки с дьявольским удовольствием применили бы ядерное оружие против россиян
10:59Убыток "Нафтогаза" составил более 57 млрд гривен за полгода
10:46Эксперт рассказал, что означают переговоры Салливана с российскими властями
10:00Папа римский признался в любви к русскому народу
09:51Тяжелая ночь в Херсоне, удар по Донецку. Главное на Украине на утро 7 ноября
Лента новостейМолния