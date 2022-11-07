https://ukraina.ru/20221107/1040558260.html

Доходы украинских банков сократились в семь раз

Доходы украинских банков сократились в семь раз - 07.11.2022 Украина.ру

Доходы украинских банков сократились в семь раз

Совокупная чистая прибыль украинских банков сократилась в 7 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе Национального банка Украины

2022-11-07T12:33

2022-11-07T12:33

2022-11-07T12:55

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нацбанк

украина

доходы

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Совокупная чистая прибыль украинских банков за период с января по сентябрь 2022 года составила 7,4 млрд гривен (12,4 млрд рублей). Доход за аналогичный период прошлого года составил 51,4 млрд гривен (86,6 млрд рублей). Рентабельность капитала банковского секора составила 4,3% в сравнении с 32,1% год назад. Динамика обусловлена ростом отчислений в резерыы и ущербом от боевых действий, сообщили в Нацбанке Украины. За первое полугодие 2022 года украинские банки сформировали резервы в объеме 99 млрд гривен (166,9 млрд рублей), темпы роста чистого процентного дохода замедлились до 26% (январь 2021 года - 35%), сократился на 16% (28% - в прошлом году) чистый комиссионный доход. Низкий спрос на банковские услуги объясняют боевыми действиями.

https://ukraina.ru/20221103/1040488367.html

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новости, нацбанк, украина, доходы