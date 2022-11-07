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Президент Сербии сравнил битву за Херсон со Сталинградской

Президент Сербии сравнил битву за Херсон со Сталинградской - 07.11.2022 Украина.ру

Президент Сербии сравнил битву за Херсон со Сталинградской

Президент Сербии Александр Вучич назвал возможную битву за Херсон решающей в российско-украинском конфликте. Об этом он рассказал в интервью в эфире сербского телеканала PINK 6 ноября

2022-11-07T11:22

2022-11-07T11:22

2022-11-07T11:22

новости

александр вучич

сербия

украина

херсон

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Следующая зима будет сложнее, чем эта, заявил президент Сербии Александр Вучич. Возможная битва за Херсон приведет к напряженности и проблемам, считает он. Сербский лидер сравнил потенциальное обострение в Херсонской области со Сталинградской битвой 1942-1943 годов. Обе стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерийских орудий. На Западе предполагают, что такой битвой смогут разрушить Россию, в России - что так смогут защитить новые регионы и довести военную операцию до конца, считает Вучич. В итоге это создаст "дополнительные проблемы" везде.*Накануне сербское население Косовской Митровицы вышло на протест против принудительной замены сербских автомобильных номеров на косовские.

https://ukraina.ru/20220813/1037636300.html

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новости, александр вучич, сербия, украина, херсон