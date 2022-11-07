Президент Сербии сравнил битву за Херсон со Сталинградской - 07.11.2022 Украина.ру
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Президент Сербии сравнил битву за Херсон со Сталинградской
Президент Сербии сравнил битву за Херсон со Сталинградской - 07.11.2022 Украина.ру
Президент Сербии сравнил битву за Херсон со Сталинградской
Президент Сербии Александр Вучич назвал возможную битву за Херсон решающей в российско-украинском конфликте. Об этом он рассказал в интервью в эфире сербского телеканала PINK 6 ноября
2022-11-07T11:22
2022-11-07T11:22
новости
александр вучич
сербия
украина
херсон
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Следующая зима будет сложнее, чем эта, заявил президент Сербии Александр Вучич. Возможная битва за Херсон приведет к напряженности и проблемам, считает он. Сербский лидер сравнил потенциальное обострение в Херсонской области со Сталинградской битвой 1942-1943 годов. Обе стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерийских орудий. На Западе предполагают, что такой битвой смогут разрушить Россию, в России - что так смогут защитить новые регионы и довести военную операцию до конца, считает Вучич. В итоге это создаст "дополнительные проблемы" везде.*Накануне сербское население Косовской Митровицы вышло на протест против принудительной замены сербских автомобильных номеров на косовские.
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новости, александр вучич, сербия, украина, херсон
Новости, Александр Вучич, Сербия, Украина, Херсон

Президент Сербии сравнил битву за Херсон со Сталинградской

11:22 07.11.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич назвал возможную битву за Херсон решающей в российско-украинском конфликте. Об этом он рассказал в интервью в эфире сербского телеканала PINK 6 ноября
Следующая зима будет сложнее, чем эта, заявил президент Сербии Александр Вучич. Возможная битва за Херсон приведет к напряженности и проблемам, считает он. Сербский лидер сравнил потенциальное обострение в Херсонской области со Сталинградской битвой 1942-1943 годов.

"Предстоит Сталинградская битва, битва за Херсон. Это приведет к дополнительной напряженности и проблемам, и именно поэтому важно сохранить мир, и именно поэтому я не хотел участвовать в каких-либо поспешных действиях", - сказал Вучич, объясняя свое желание мирного урегулирования в Косове*.

Обе стороны используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерийских орудий. На Западе предполагают, что такой битвой смогут разрушить Россию, в России - что так смогут защитить новые регионы и довести военную операцию до конца, считает Вучич. В итоге это создаст "дополнительные проблемы" везде.
*Накануне сербское население Косовской Митровицы вышло на протест против принудительной замены сербских автомобильных номеров на косовские.
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Сербия будет сохранять военный нейтралитет - ВучичСербия не нуждается в иностранных военных базах и хочет придерживаться военного нейтралитета. Об этом 12 августа заявил в эфире TV Prva президент страны Александр Вучич
 
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