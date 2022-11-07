https://ukraina.ru/20221107/1040550328.html

Эксперт рассказал, что означают переговоры Салливана с российскими властями

Эксперт рассказал, что означают переговоры Салливана с российскими властями - 07.11.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, что означают переговоры Салливана с российскими властями

Утечка информации о переговорах советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с российскими властями могла появиться, чтобы показать внимание США к теме возможных ядерных угроз со стороны Украины. Таким мнением поделился политолог Борис Межуев, передает 7 ноября РИА Новости

2022-11-07T10:46

2022-11-07T10:46

2022-11-07T10:47

джейк салливан

переговоры

новости

эксперт

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"Я был убежден, что какие-то переговоры ведутся. Удивительно, что раскрываются каналы этих переговоров, потому что обычно не сообщается на эту тему. Причем в самой газете говорится, что Салливан не имеет полной поддержки внутри администрации. То есть это канал связи, не имеющий полной легитимности - это надо учитывать", - отметил эксперт.Он добавил, что неясно, будет ли иметь эффект результат таких переговоров, учитывая отсутствие поддержки Салливана администрацией Джо Байдена."Большой вопрос, если он о чем-то договорится, будет ли это иметь какой-то эффект. Ясно, что ситуация, связанная с использованием ядерного оружия, серьезная. Если вопрос вынесен в отдельный канал переговоров, это означает, что тема в том числе грязной бомбы и использование в принципе ядерной ситуации - это является главной темой переговоров: недопущение использования ядерного оружия нашей и украинской стороной, учитывая возможность ядерного терроризма неядерной страной", - пояснил Межуев.Он отметил, что ведение переговоров - положительный фактор, но вряд ли можно ожидать от них больших прорывов и прекращения боевых действий.По его словам, Салливан также может следить за тем, чтобы не действовала какая-то третья сторона, например, Британия."Недопущение, чтобы третья сторона играла свою игру [может быть его целью], но всеобъемлющие вещи в его полномочия не входят. У меня есть подозрение, что эта администрация Байдена на что-то большее не пойдет точно, только под жестким принуждением со стороны республиканцев, если они победят на выборах в Конгресс", - заключил эксперт.Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

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джейк салливан, переговоры, новости, эксперт