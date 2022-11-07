Эксперт рассказал, что означают переговоры Салливана с российскими властями
10:46 07.11.2022 (обновлено: 10:47 07.11.2022)
© скриншотСоветник президента США Джейк Салливан
© скриншот
Утечка информации о переговорах советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с российскими властями могла появиться, чтобы показать внимание США к теме возможных ядерных угроз со стороны Украины. Таким мнением поделился политолог Борис Межуев, передает 7 ноября РИА Новости
"Я был убежден, что какие-то переговоры ведутся. Удивительно, что раскрываются каналы этих переговоров, потому что обычно не сообщается на эту тему. Причем в самой газете говорится, что Салливан не имеет полной поддержки внутри администрации. То есть это канал связи, не имеющий полной легитимности - это надо учитывать", - отметил эксперт.
Он добавил, что неясно, будет ли иметь эффект результат таких переговоров, учитывая отсутствие поддержки Салливана администрацией Джо Байдена.
"Большой вопрос, если он о чем-то договорится, будет ли это иметь какой-то эффект. Ясно, что ситуация, связанная с использованием ядерного оружия, серьезная. Если вопрос вынесен в отдельный канал переговоров, это означает, что тема в том числе грязной бомбы и использование в принципе ядерной ситуации - это является главной темой переговоров: недопущение использования ядерного оружия нашей и украинской стороной, учитывая возможность ядерного терроризма неядерной страной", - пояснил Межуев.
Он отметил, что ведение переговоров - положительный фактор, но вряд ли можно ожидать от них больших прорывов и прекращения боевых действий.
Он добавил, что неясно, будет ли иметь эффект результат таких переговоров, учитывая отсутствие поддержки Салливана администрацией Джо Байдена.
"Большой вопрос, если он о чем-то договорится, будет ли это иметь какой-то эффект. Ясно, что ситуация, связанная с использованием ядерного оружия, серьезная. Если вопрос вынесен в отдельный канал переговоров, это означает, что тема в том числе грязной бомбы и использование в принципе ядерной ситуации - это является главной темой переговоров: недопущение использования ядерного оружия нашей и украинской стороной, учитывая возможность ядерного терроризма неядерной страной", - пояснил Межуев.
Он отметил, что ведение переговоров - положительный фактор, но вряд ли можно ожидать от них больших прорывов и прекращения боевых действий.
"Больших переговоров с украинской стороной, связанных с принуждением украинской стороны к прекращению боевых действий, не будет - у Салливана таких полномочий нет. Недоведение ситуации до предельной степени эскалации, отказ от терактов - его главная задача, чтобы украинская сторона не наносила удар по мосту, по коммуникациям, по трубам", - считает эксперт.
По его словам, Салливан также может следить за тем, чтобы не действовала какая-то третья сторона, например, Британия.
"Недопущение, чтобы третья сторона играла свою игру [может быть его целью], но всеобъемлющие вещи в его полномочия не входят. У меня есть подозрение, что эта администрация Байдена на что-то большее не пойдет точно, только под жестким принуждением со стороны республиканцев, если они победят на выборах в Конгресс", - заключил эксперт.
"Недопущение, чтобы третья сторона играла свою игру [может быть его целью], но всеобъемлющие вещи в его полномочия не входят. У меня есть подозрение, что эта администрация Байдена на что-то большее не пойдет точно, только под жестким принуждением со стороны республиканцев, если они победят на выборах в Конгресс", - заключил эксперт.
Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Салливан на протяжении последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.