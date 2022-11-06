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Военный эксперт рассказал, как Россия слегка придавила ВСУ в Харькове и в "серой зоне"

Военный эксперт рассказал, как Россия слегка придавила ВСУ в Харькове и в "серой зоне" - 06.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия слегка придавила ВСУ в Харькове и в "серой зоне"

Одновременно с ракетными ударами Украины по Белгороду диверсионно-разведывательные группы врага из ствольной артиллерии обстреливали приграничные территории. Но ситуация начала несколько меняться. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-11-06T16:43

2022-11-06T16:43

2022-11-06T16:43

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"серая зона"

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Эксперт отметил, что за последние дни наши подразделения подтянули туда последние образцы модернизированной техники (МСТА-С, РСЗО и дальнобойные самоходные гаубицы) и устроили массированный огневой налет по этой "серой зоне" в Харьковской области, используя средства разведки, беспилотники и оперативную информацию.То, что мы ведем огневые обстрелы противника с российской территории, означает огневую подготовку атаки, поэтому можно осторожно предположить, что мы сможем отодвинуть эту "серую зону" от государственной границы, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, всу, харьков, харьковская область, "серая зона"