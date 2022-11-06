https://ukraina.ru/20221106/1040538498.html
Военный эксперт рассказал, как Россия слегка придавила ВСУ в Харькове и в "серой зоне"
Военный эксперт рассказал, как Россия слегка придавила ВСУ в Харькове и в "серой зоне" - 06.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия слегка придавила ВСУ в Харькове и в "серой зоне"
Одновременно с ракетными ударами Украины по Белгороду диверсионно-разведывательные группы врага из ствольной артиллерии обстреливали приграничные территории. Но ситуация начала несколько меняться. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T16:43
2022-11-06T16:43
2022-11-06T16:43
новости
россия
всу
харьков
харьковская область
"серая зона"
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Эксперт отметил, что за последние дни наши подразделения подтянули туда последние образцы модернизированной техники (МСТА-С, РСЗО и дальнобойные самоходные гаубицы) и устроили массированный огневой налет по этой "серой зоне" в Харьковской области, используя средства разведки, беспилотники и оперативную информацию.То, что мы ведем огневые обстрелы противника с российской территории, означает огневую подготовку атаки, поэтому можно осторожно предположить, что мы сможем отодвинуть эту "серую зону" от государственной границы, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/00/1034020076_619:0:5568:3712_1920x0_80_0_0_e5df3c67ee4e2db73852636d33e3065f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, харьков, харьковская область, "серая зона"
Новости, Россия, ВСУ, Харьков, Харьковская область, "серая зона"
Военный эксперт рассказал, как Россия слегка придавила ВСУ в Харькове и в "серой зоне"
Одновременно с ракетными ударами Украины по Белгороду диверсионно-разведывательные группы врага из ствольной артиллерии обстреливали приграничные территории. Но ситуация начала несколько меняться. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что за последние дни наши подразделения подтянули туда последние образцы модернизированной техники (МСТА-С, РСЗО и дальнобойные самоходные гаубицы) и устроили массированный огневой налет по этой "серой зоне" в Харьковской области, используя средства разведки, беспилотники и оперативную информацию.
"Мы ликвидировали не только огневые точки, откуда они вели обстрелы, но нанесли удар по военным объектам, по скоплениям подразделений и по местам временной дислокации в этой "серой зоне"", - указал Алехин.
То, что мы ведем огневые обстрелы противника с российской территории, означает огневую подготовку атаки, поэтому можно осторожно предположить, что мы сможем отодвинуть эту "серую зону" от государственной границы, заключил собеседник издания.