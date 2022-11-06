Военный эксперт рассказал, как Россия слегка придавила ВСУ в Харькове и в "серой зоне" - 06.11.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Россия слегка придавила ВСУ в Харькове и в "серой зоне"
Военный эксперт рассказал, как Россия слегка придавила ВСУ в Харькове и в "серой зоне" - 06.11.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия слегка придавила ВСУ в Харькове и в "серой зоне"
Одновременно с ракетными ударами Украины по Белгороду диверсионно-разведывательные группы врага из ствольной артиллерии обстреливали приграничные территории. Но ситуация начала несколько меняться. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-11-06T16:43
2022-11-06T16:43
новости
россия
всу
харьков
харьковская область
"серая зона"
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Эксперт отметил, что за последние дни наши подразделения подтянули туда последние образцы модернизированной техники (МСТА-С, РСЗО и дальнобойные самоходные гаубицы) и устроили массированный огневой налет по этой "серой зоне" в Харьковской области, используя средства разведки, беспилотники и оперативную информацию.То, что мы ведем огневые обстрелы противника с российской территории, означает огневую подготовку атаки, поэтому можно осторожно предположить, что мы сможем отодвинуть эту "серую зону" от государственной границы, заключил собеседник издания.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу, харьков, харьковская область, "серая зона"
Новости, Россия, ВСУ, Харьков, Харьковская область, "серая зона"

Военный эксперт рассказал, как Россия слегка придавила ВСУ в Харькове и в "серой зоне"

16:43 06.11.2022
 
© AP / Bernat ArmangueХарьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие
Харьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP / Bernat Armangue
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Одновременно с ракетными ударами Украины по Белгороду диверсионно-разведывательные группы врага из ствольной артиллерии обстреливали приграничные территории. Но ситуация начала несколько меняться. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что за последние дни наши подразделения подтянули туда последние образцы модернизированной техники (МСТА-С, РСЗО и дальнобойные самоходные гаубицы) и устроили массированный огневой налет по этой "серой зоне" в Харьковской области, используя средства разведки, беспилотники и оперативную информацию.
"Мы ликвидировали не только огневые точки, откуда они вели обстрелы, но нанесли удар по военным объектам, по скоплениям подразделений и по местам временной дислокации в этой "серой зоне"", - указал Алехин.
То, что мы ведем огневые обстрелы противника с российской территории, означает огневую подготовку атаки, поэтому можно осторожно предположить, что мы сможем отодвинуть эту "серую зону" от государственной границы, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУХарьковХарьковская область"серая зона"
 
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