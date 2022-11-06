Минобороны РФ заявило об отраженных атаках украинских войск
Украинские войска в течение суток пытались идти в наступление в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР, ДНР), Харьковский и Херсонской областях, все атаки были отбиты, заявили 6 ноября в Минобороны РФ
По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, на красно-лиманском направлении "противник безуспешно атаковал двумя батальонными тактическими группами в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка.
Однако "в результате высокоточного удара ВКС России" в районе Красного Лимана было уничтожено до 100 военных противника, в том числе около 40 иностранных наемников, "а также 10 боевых бронированных машин".
Конашенков также заявил, что противник силами ротной тактической группы предпринял попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области.
"На николаево-криворожском направлении противник силами до мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Пятихатки Херсонской области", - сообщил Конашенков.
По его словам, "в результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции".
Однако "в результате высокоточного удара ВКС России" в районе Красного Лимана было уничтожено до 100 военных противника, в том числе около 40 иностранных наемников, "а также 10 боевых бронированных машин".
Конашенков также заявил, что противник силами ротной тактической группы предпринял попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области.
"На николаево-криворожском направлении противник силами до мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Пятихатки Херсонской области", - сообщил Конашенков.
По его словам, "в результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции".
Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 10 автомобилей.
"Кроме того, применением барражирующих боеприпасов уничтожены две самоходные артиллерийские установки ВСУ в районе населенного пункта Новопетровка Херсонской области", - сказал Конашенков.
По его словам, на южно-донецком направлении огнем российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка (ДНР).
"Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США", - заявил он.
Кроме того, он сообщил, что на купянском направлении усиленная батальонная тактическая группа ВСУ "пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населенного пункта Новоселовское".
"Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США", - заявил он.
Кроме того, он сообщил, что на купянском направлении усиленная батальонная тактическая группа ВСУ "пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населенного пункта Новоселовское".
Конашенков заявил, что ударами армейской авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии и активными действиями российских войск, подразделения противника были остановлены, по ним продолжают наносить огневое поражение.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов", - сказал он.