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Минобороны РФ заявило об отраженных атаках украинских войск

Минобороны РФ заявило об отраженных атаках украинских войск - 06.11.2022 Украина.ру

Минобороны РФ заявило об отраженных атаках украинских войск

Украинские войска в течение суток пытались идти в наступление в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР, ДНР), Харьковский и Херсонской областях, все атаки были отбиты, заявили 6 ноября в Минобороны РФ

2022-11-06T15:17

2022-11-06T15:17

2022-11-06T15:17

конашенков

минобороны

атаки

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По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, на красно-лиманском направлении "противник безуспешно атаковал двумя батальонными тактическими группами в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка.Однако "в результате высокоточного удара ВКС России" в районе Красного Лимана было уничтожено до 100 военных противника, в том числе около 40 иностранных наемников, "а также 10 боевых бронированных машин".Конашенков также заявил, что противник силами ротной тактической группы предпринял попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области."На николаево-криворожском направлении противник силами до мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Пятихатки Херсонской области", - сообщил Конашенков.По его словам, "в результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции". Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 10 автомобилей.По его словам, на южно-донецком направлении огнем российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка (ДНР)."Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США", - заявил он.Кроме того, он сообщил, что на купянском направлении усиленная батальонная тактическая группа ВСУ "пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населенного пункта Новоселовское". Конашенков заявил, что ударами армейской авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии и активными действиями российских войск, подразделения противника были остановлены, по ним продолжают наносить огневое поражение. "За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов", - сказал он.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

конашенков, минобороны, атаки, новости