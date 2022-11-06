Минобороны РФ заявило об отраженных атаках украинских войск - 06.11.2022 Украина.ру
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Минобороны РФ заявило об отраженных атаках украинских войск
Минобороны РФ заявило об отраженных атаках украинских войск - 06.11.2022 Украина.ру
Минобороны РФ заявило об отраженных атаках украинских войск
Украинские войска в течение суток пытались идти в наступление в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР, ДНР), Харьковский и Херсонской областях, все атаки были отбиты, заявили 6 ноября в Минобороны РФ
2022-11-06T15:17
2022-11-06T15:17
конашенков
минобороны
атаки
новости
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По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, на красно-лиманском направлении "противник безуспешно атаковал двумя батальонными тактическими группами в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка.Однако "в результате высокоточного удара ВКС России" в районе Красного Лимана было уничтожено до 100 военных противника, в том числе около 40 иностранных наемников, "а также 10 боевых бронированных машин".Конашенков также заявил, что противник силами ротной тактической группы предпринял попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области."На николаево-криворожском направлении противник силами до мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Пятихатки Херсонской области", - сообщил Конашенков.По его словам, "в результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции". Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 10 автомобилей.По его словам, на южно-донецком направлении огнем российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка (ДНР)."Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США", - заявил он.Кроме того, он сообщил, что на купянском направлении усиленная батальонная тактическая группа ВСУ "пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населенного пункта Новоселовское". Конашенков заявил, что ударами армейской авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии и активными действиями российских войск, подразделения противника были остановлены, по ним продолжают наносить огневое поражение. "За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов", - сказал он.
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конашенков, минобороны, атаки, новости
Конашенков, Минобороны, атаки, Новости

Минобороны РФ заявило об отраженных атаках украинских войск

15:17 06.11.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Украинские войска в течение суток пытались идти в наступление в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР, ДНР), Харьковский и Херсонской областях, все атаки были отбиты, заявили 6 ноября в Минобороны РФ
По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, на красно-лиманском направлении "противник безуспешно атаковал двумя батальонными тактическими группами в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка.

Однако "в результате высокоточного удара ВКС России" в районе Красного Лимана было уничтожено до 100 военных противника, в том числе около 40 иностранных наемников, "а также 10 боевых бронированных машин".

Конашенков также заявил, что противник силами ротной тактической группы предпринял попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области.

"На николаево-криворожском направлении противник силами до мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Пятихатки Херсонской области", - сообщил Конашенков.

По его словам, "в результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции".
Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 10 автомобилей.

"Кроме того, применением барражирующих боеприпасов уничтожены две самоходные артиллерийские установки ВСУ в районе населенного пункта Новопетровка Херсонской области", - сказал Конашенков.

По его словам, на южно-донецком направлении огнем российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка (ДНР).

"Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США", - заявил он.

Кроме того, он сообщил, что на купянском направлении усиленная батальонная тактическая группа ВСУ "пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населенного пункта Новоселовское".
Конашенков заявил, что ударами армейской авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии и активными действиями российских войск, подразделения противника были остановлены, по ним продолжают наносить огневое поражение.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов", - сказал он.
 
КонашенковМинобороныатакиНовости
 
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