Эксперт рассказал, пойдут ли Россия и Белоруссия в наступление на Западную Украину - 06.11.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, пойдут ли Россия и Белоруссия в наступление на Западную Украину
Эксперт рассказал, пойдут ли Россия и Белоруссия в наступление на Западную Украину - 06.11.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, пойдут ли Россия и Белоруссия в наступление на Западную Украину
Сформированная в Белоруссии группировка войск Союзного государства создана не с наступательными, а с оборонительными целями. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2022-11-06T04:30
2022-11-06T04:30
новости
спецоперация
алексей анпилогов
белоруссия
западная украина
наступление
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Он рассказал, что для наступления вдоль польской границы, чтобы отсечь киевский режим от источников снабжения в странах Запада, необходимы очень серьёзные силы.Он напомнил о попытках киевского режима в 2014 году отсечь Донбасс от российской границы. Тогда ВСУ наступали вдоль российской границы, пытаясь охватить всю донецкую агломерацию вплоть до Луганска.Поэтому рассказы западных СМИ о готовящемся российско-белорусском наступлении на Западной Украине не имеют отношения к реальности, уверен эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, алексей анпилогов, белоруссия, западная украина, наступление
Новости, Спецоперация, Алексей Анпилогов, Белоруссия, Западная Украина, наступление

Эксперт рассказал, пойдут ли Россия и Белоруссия в наступление на Западную Украину

04:30 06.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения "Щит Союза-2015"
Российско-белорусские учения Щит Союза-2015 - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Сформированная в Белоруссии группировка войск Союзного государства создана не с наступательными, а с оборонительными целями. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Он рассказал, что для наступления вдоль польской границы, чтобы отсечь киевский режим от источников снабжения в странах Запада, необходимы очень серьёзные силы.

Для этого нужно даже не 20 тысяч человек, а 50-100 тысяч, чтобы обеспечить такого рода блокаду западных границ. Да и вообще эта затея – авантюрная

Алексей Анпилогов
Алексей Анпилогов
Военный эксперт
Он напомнил о попытках киевского режима в 2014 году отсечь Донбасс от российской границы. Тогда ВСУ наступали вдоль российской границы, пытаясь охватить всю донецкую агломерацию вплоть до Луганска.

"Дойдя до Изварино и получив линию снабжения чуть ли не в 150 км вдоль границы, войска попали в окружение. Они бросали технику и склады боеприпасов. Они понесли тяжелые потери в личном составе и материальной части", - рассказал Анпилогов.

Поэтому рассказы западных СМИ о готовящемся российско-белорусском наступлении на Западной Украине не имеют отношения к реальности, уверен эксперт.
Военные сборы войск теробороны в Минской области
2 ноября, 09:57
В Минобороны Белоруссии раскрыли задачи объединенной группировки войскУ объединенной группировки войск России и Белоруссии сугубо оборонительные задачи, заявил министр обороны РБ Виктор Хренин 2 ноября
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияАлексей АнпилоговБелоруссияЗападная Украинанаступление
 
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