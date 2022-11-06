https://ukraina.ru/20221106/1040526936.html

Эксперт рассказал, пойдут ли Россия и Белоруссия в наступление на Западную Украину

Эксперт рассказал, пойдут ли Россия и Белоруссия в наступление на Западную Украину - 06.11.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, пойдут ли Россия и Белоруссия в наступление на Западную Украину

Сформированная в Белоруссии группировка войск Союзного государства создана не с наступательными, а с оборонительными целями. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2022-11-06T04:30

2022-11-06T04:30

2022-11-06T04:30

новости

спецоперация

алексей анпилогов

белоруссия

западная украина

наступление

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Он рассказал, что для наступления вдоль польской границы, чтобы отсечь киевский режим от источников снабжения в странах Запада, необходимы очень серьёзные силы.Он напомнил о попытках киевского режима в 2014 году отсечь Донбасс от российской границы. Тогда ВСУ наступали вдоль российской границы, пытаясь охватить всю донецкую агломерацию вплоть до Луганска.Поэтому рассказы западных СМИ о готовящемся российско-белорусском наступлении на Западной Украине не имеют отношения к реальности, уверен эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221102/1040411935.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, алексей анпилогов, белоруссия, западная украина, наступление