Эксперт рассказал, пойдут ли Россия и Белоруссия в наступление на Западную Украину
Сформированная в Белоруссии группировка войск Союзного государства создана не с наступательными, а с оборонительными целями. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Он рассказал, что для наступления вдоль польской границы, чтобы отсечь киевский режим от источников снабжения в странах Запада, необходимы очень серьёзные силы.
Для этого нужно даже не 20 тысяч человек, а 50-100 тысяч, чтобы обеспечить такого рода блокаду западных границ. Да и вообще эта затея – авантюрная
Он напомнил о попытках киевского режима в 2014 году отсечь Донбасс от российской границы. Тогда ВСУ наступали вдоль российской границы, пытаясь охватить всю донецкую агломерацию вплоть до Луганска.
"Дойдя до Изварино и получив линию снабжения чуть ли не в 150 км вдоль границы, войска попали в окружение. Они бросали технику и склады боеприпасов. Они понесли тяжелые потери в личном составе и материальной части", - рассказал Анпилогов.
Поэтому рассказы западных СМИ о готовящемся российско-белорусском наступлении на Западной Украине не имеют отношения к реальности, уверен эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.