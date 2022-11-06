https://ukraina.ru/20221106/1040526814.html

"Никто не будет допускать гибель подразделений": Сапоньков об отводе войск на Левый берег Днепра

"Никто не будет допускать гибель подразделений": Сапоньков об отводе войск на Левый берег Днепра - 06.11.2022 Украина.ру

"Никто не будет допускать гибель подразделений": Сапоньков об отводе войск на Левый берег Днепра

Слова заместителя врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова об отводе войск на Левый берег могли быть восприняты неверно, но никто не будет допускать гибель подразделений, объяснил военный корреспондент Роман Сапоньков в интервью Украина.ру

2022-11-06T05:30

2022-11-06T05:30

2022-11-06T05:30

новости

кирилл стремоусов

херсон

эвакуация

оборона

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По его словам, слова Стремоусова могут означать отвод не всей группировки, а отход отдельных подразделений с каких-то позиций или они будут прижаты к Днепру.Сапоньков считает, что оборона может быть выстроена по окраинам Херсона, поэтому местных жителей и призвали эвакуироваться.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20221103/1040497102.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кирилл стремоусов, херсон, эвакуация, оборона