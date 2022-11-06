"Никто не будет допускать гибель подразделений": Сапоньков об отводе войск на Левый берег Днепра - 06.11.2022 Украина.ру
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"Никто не будет допускать гибель подразделений": Сапоньков об отводе войск на Левый берег Днепра
"Никто не будет допускать гибель подразделений": Сапоньков об отводе войск на Левый берег Днепра - 06.11.2022 Украина.ру
"Никто не будет допускать гибель подразделений": Сапоньков об отводе войск на Левый берег Днепра
Слова заместителя врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова об отводе войск на Левый берег могли быть восприняты неверно, но никто не будет допускать гибель подразделений, объяснил военный корреспондент Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
2022-11-06T05:30
2022-11-06T05:30
новости
кирилл стремоусов
херсон
эвакуация
оборона
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По его словам, слова Стремоусова могут означать отвод не всей группировки, а отход отдельных подразделений с каких-то позиций или они будут прижаты к Днепру.Сапоньков считает, что оборона может быть выстроена по окраинам Херсона, поэтому местных жителей и призвали эвакуироваться.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, кирилл стремоусов, херсон, эвакуация, оборона
Новости, Кирилл Стремоусов, Херсон, эвакуация, Оборона

"Никто не будет допускать гибель подразделений": Сапоньков об отводе войск на Левый берег Днепра

05:30 06.11.2022
 
© Роман ГнатюкРоман Сапоньков
Роман Сапоньков
© Роман Гнатюк
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Слова заместителя врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова об отводе войск на Левый берег могли быть восприняты неверно, но никто не будет допускать гибель подразделений, объяснил военный корреспондент Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
По его словам, слова Стремоусова могут означать отвод не всей группировки, а отход отдельных подразделений с каких-то позиций или они будут прижаты к Днепру.
В такой ситуации, естественно, с голого поля их отведут, этого логично ожидать. Никто не будет допускать гибель подразделений только для того, чтобы они держали кромку берега в голом поле.
Сапоньков считает, что оборона может быть выстроена по окраинам Херсона, поэтому местных жителей и призвали эвакуироваться.
Полный текст интервью читайте здесь.
Кирилл Стремоусов
3 ноября, 18:45
Стремоусов: Эвакуация в Херсонской области будет продолжена в любом случаеЭвакуация жителей Херсонской области будет продолжена в любом случае, заявил заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру
 
НовостиКирилл СтремоусовХерсонэвакуацияОборона
 
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Заголовок открываемого материала
05:30"Никто не будет допускать гибель подразделений": Сапоньков об отводе войск на Левый берег Днепра
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