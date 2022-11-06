https://ukraina.ru/20221106/1040526814.html
"Никто не будет допускать гибель подразделений": Сапоньков об отводе войск на Левый берег Днепра
"Никто не будет допускать гибель подразделений": Сапоньков об отводе войск на Левый берег Днепра - 06.11.2022 Украина.ру
"Никто не будет допускать гибель подразделений": Сапоньков об отводе войск на Левый берег Днепра
Слова заместителя врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова об отводе войск на Левый берег могли быть восприняты неверно, но никто не будет допускать гибель подразделений, объяснил военный корреспондент Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
2022-11-06T05:30
2022-11-06T05:30
2022-11-06T05:30
новости
кирилл стремоусов
херсон
эвакуация
оборона
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По его словам, слова Стремоусова могут означать отвод не всей группировки, а отход отдельных подразделений с каких-то позиций или они будут прижаты к Днепру.Сапоньков считает, что оборона может быть выстроена по окраинам Херсона, поэтому местных жителей и призвали эвакуироваться.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20221103/1040497102.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кирилл стремоусов, херсон, эвакуация, оборона
Новости, Кирилл Стремоусов, Херсон, эвакуация, Оборона
"Никто не будет допускать гибель подразделений": Сапоньков об отводе войск на Левый берег Днепра
Слова заместителя врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова об отводе войск на Левый берег могли быть восприняты неверно, но никто не будет допускать гибель подразделений, объяснил военный корреспондент Роман Сапоньков в интервью Украина.ру