https://ukraina.ru/20221104/1040507995.html

Военкор Роман Сапоньков: Никакой катастрофы с флагами в Херсоне нет

Военкор Роман Сапоньков: Никакой катастрофы с флагами в Херсоне нет - 04.11.2022 Украина.ру

Военкор Роман Сапоньков: Никакой катастрофы с флагами в Херсоне нет

Украина.ру, 04.11.2022

2022-11-04T15:19

2022-11-04T15:19

2022-11-04T15:19

интервью

украина

россия

херсон

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Жителей Херсона нужно убедить в серьезности опасности, в необходимости временного отъезда. Ведь в случае негативного варианта развития событий, бои могут происходить в городской застройке, как это было в Мариуполе, считает военный корреспондент Роман Сапоньков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Роман, поговорим о ситуации в Херсоне, вокруг нее множество инсинуаций. Расскажите, что происходит в городе? Вот распространялась информация, что сняли флаг со здания военно-гражданской администрации...- Главный нюанс в том, что это не здание ВГА. Это здание бывшей администрации Херсонской области. После вхождения в состав России, после перехода города под наш контроль - там гражданских служб не размещалось никаких. И такой важный нюанс, что над всеми гражданскими службами, в частности, над Херсонским горсоветом, над мореходкой, над Домом профсоюзов и над остальными учреждениями флаги висят, они никуда не делись.И, судя по всему, так как здание пустовало, его не использовали гражданские ведомства, флаг либо слетел, либо кто-то его забрал как память. Это, конечно, не очень хорошо, но это никакая не катастрофа и не признак того, что все выходят и флаги за собой снимают. По крайней мере, на сегодняшний день это так.- Какая вообще ситуация в городе, какие настроения у людей? Сколько жителей эвакуировались?- Эвакуировались достаточное количество, не могу назвать цифры… Официальная цифра в 70 тысяч человек — это на все правобережье, не только Херсон. А также есть — по городу -официальная цифра в 36 тысяч человек. Но, учитывая, что в городе оставалось в августе, по разным оценкам, от 150 до 200 тысяч человек, плюс, люди активно возвращались — даже если вычесть 36 тысяч, то в городе добрая половина довоенного состава. На улицах много людей, в магазинах много людей, в общественном транспорте, который продолжает работать, тоже много людей, даже не хватает сидячих мест, люди стоят. Это признак того, что людей осталось много.Почему люди не хотят уезжать, хотя их предупреждают о том, что здесь может начаться украинское наступление, артиллерийские удары? Ну, такое неверие, надежда, что их пронесет… мы сразу приводим в пример Мариуполь, там тоже люди так думали — а чем закончилось. Война, к сожалению, не щадит в первую очередь гражданских, прежде всего пожилых и больных людей. Ну, такие люди здесь и остались.Поэтому, призываем еще раз уезжать — к родственникам или по программам эвакуации российских органов власти. В крайнем случае, перетерпеть неудобства неделю-две, потом уже будет понимание какое-то. Если все будет хорошо — вернуться обратно, сказать: ребята, зачем вы все это сделали, вы нас перепугали… Но это будет лучше, чем если мы увидим второй Мариуполь.- Как заставить людей поверить в серьезность угрозы? Мы помним, когда еще мы вместе с вами были в Херсоне, заявления Арестовича — вот наступление, вот наши войска уже в Херсоне, они уже рядом, и т.д. Может быть, из-за этих заявлений люди разуверились в такой возможности - и теперь заявления даже российского генштаба не могут их убедить? Как их убедить?- Совершенно верно, когда мы были с вами здесь в начале марта, в середине марта — мы миллионы раз слышали утверждения украинской пропаганды. И, как ни странно, большинство людей после этого уехали из города. Тогда были колонны автомобилей, уезжавших в разных направлениях. Поэтому, на мой взгляд, все, кто хотел и мог, кто верил в реальность угроз — они выехали. Остались люди, которые либо не верят, либо им некуда просто ехать.Поэтому наиболее эффективный был бы шаг, если со стороны российской власти, будь то на левом берегу или в Крыму, или в Краснодарском крае — были бы продемонстрированы подготовленные места расположения наших граждан, выезжающих отсюда. Тогда бы, конечно, люди ехали более уверенно.Потому, что сейчас бытует мнение, и отчасти оно, к сожалению, подтверждено практикой - так как тяжело сразу вывезти столько людей без сбоев - что выезжают они в никуда и размещаться там будут буквально на полу, а то и вообще в автобусах, такое тоже было - в феврале, перед началом спецоперации, при эвакуации из Донецкой области.Поэтому я думаю, правильно было бы продемонстрировать наличие таких мест. Опять же, наверное, все это будет, если сейчас действительно все понесется — говорят, осталось буквально два-три дня — люди будут переправляться через те же самые переправы пол огнем, вперемешку с экстренными службами; тогда уж люди действительно поверят…Но пока, я считаю, руководство сделало все возможное, была и рассылка, и с экранов говорили, призывали, и организовывали транспорт бесплатный, колонны целые выходили — на комфортабельных, причем, автобусах вывозили, Максимум, что могли, сделали. Дальше будем следить за развитием событий.- В феврале из Донецка была эвакуация, потом люди повозвращались. Там достаточно много людей, несмотря на опасность обстрелов, которые происходят каждый день. Насколько Херсону будет тяжело, насколько велика угроза? Да, ракеты долетают, но фронт достаточно далеко. Мне лично хотелось бы верить, что оборона крепка, исходя из того, что я видел, там далеко не так просто прорваться.- Совершенно верно, линия обороны проходит по тому же рубежу, что и в марте, ничего не изменилось — ну, только на Береславском направлении нас подвинули на 50 километров, но от Херсона это более 80 километров по дорогам, для города это не несет никакой угрозы. Если отстраниться от эмоций, то угрозу Херсону несет растянутость коммуникаций, фронт большой протяженности, он изогнут, пересекает в двух местах реку Ингулец. Наверное. С военной точки зрения, не очень легко его удерживать.Если говорить о военной составляющей, о чем я могу судить из открытых источников, в последний раз, когда была попытка наступления в начале октября, ВСУ как раз на Береславском направлении попытались развить успех, которого они достигли в конце сентября — и там они понесли очень тяжелые потери и откатились. Даже были свидетельства о том, что личный состав 128-й горно-пехотной бригады из Западной Украины, из Закарпаться — отказывался идти в бой.Есть объективные данные, что и наши войска за восемь месяцев боев истощились, и мобилизованные еще не до конца начали даже поступать, не говоря уже о каком-то боевом слаживании. Но, с другой стороны, маневры свежих подразделений на фронте продемонстрировали, что ВСУ можно спокойно бить, там нет абсолютно большей квалификации или супероружия, что успехи ВСУ были достигнуты за счет кратного перевеса в личном составе.Конечно, нас пугает, что там, на той стороне, собралась группировка в 60 тысяч человек, это, конечно, большая и мощная сила... Но - я могу только с уверенностью сказать, что обе стороны нагнетают вот этот туман войны, идет максимальная дезинформация противника - и это правильно. Поэтому, что там на самом деле — об этом знает, наверное, только руководство Генштаба. Нам остается только ждать развития событий и верить в нашу армию, в наших парней, которые на фронте.- Люди были сегодня обеспокоены заявлением Кирилла Стремоусова о том, что войска будут отводить на левобережную сторону. Насколько велика вероятность такого события, ведь это означает уход из городской застройки Херсона?- Я прочитал заявление Стремоусова, мне кажется - тут немного вырвано из контекста. Я не пытаюсь говорить, что он имел в виду нечто другое, но, скорее всего, речь о том, что в случае негативного развития ситуации на фронте, а к этому все готовятся, может быть отход подразделений с каких-то позиций или они будут прижаты к Днепру. В такой ситуации, естественно, с голого поля их отведут, этого логично ожидать. Никто не будет допускать гибель подразделений только для того, чтобы они держали кромку берега в голом поле.Наоборот, оборона сядет на окраинах Херсона, почему жителей и призывают эвакуироваться. Этого даже никто и не скрывает, что при негативном сценарии развития событий, такое может произойти, оборона буде проходить по линии застройки Херсона, то есть, бои будут в городе - новый Мариуполь. Поэтому и просят эвакуироваться. То же самое будет с Береславом, это тоже крупный населенный пункт, за который можно будет зацепится.И получится, что подразделения, отошедшие из полей и засевшие в городской застройке, они будут избыточными, и их по-любому будут отводить через Днепр — хотя бы для перегруппировки и для дальнейшего маневра. Думаю, Кирилл Стремоусов это имел в виду. Но прямо приказа вставать и всем уходить — такого нет, по крайней мере, на данный момент. Понятно, если будет приказ, подразделения его выполнят, но пока что таких объективных данных нет.- О бытовых условиях в городе — транспорт ходит, а свет, вода, отопление, интернет, наличие товаров в магазинах и лекарств в аптеках, как с этим?- Банки ушли, к сожалению — это, я считаю, было несколько преждевременным, но это, конечно, решать собственникам банков, не мне. Рубль поэтому можно завезти только с левого берега, у кого есть такая возможность. Это минус. Перестал работать эквайринг в магазинах, где покупки можно было оплатить картой МИР. Продукты… Неделю назад были проблемы с колбасными изделиями, но сейчас все прилавки насыщены, проблем нет.Были проблемы с приемом рубля, но после заострения внимания на этом — оперативные службы включились и очень быстро навели порядок даже на рынках. Что это было? Думаю, в первую очередь паника. Торговцы боялись, что мы отсюда уйдем, и они останутся с рублевой массой, которую будет невозможно уже потратить. Сейчас рубль принимают практически везде.По поводу всего остального — общественный транспорт ходит, свет, газ без проблем. В целом, после первого шока, когда органы власти объявили об эвакуации… население было в некотором замешательстве, кто-то злорадствовал, кто-то^ наоборот^ опасался. Мне массово пишут люди, спрашивают — вы же нас не бросите, вы же остаетесь здесь, вы никуда не уходите?В целом - город живет полноценной нормальной мирной жизнью. Из минусов, на которых хочется заострить внимание — это отсутствие выплат, пенсий и зарплат бюджетникам. Это очень плохо, но пока я не знаю, чтобы это решалось на правом берегу. Во всем остальном - город живет абсолютно мирной жизнью.

https://ukraina.ru/20221102/1040389714.html

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2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, херсон