https://ukraina.ru/20221105/1040517187.html
На Украине не хватает денег на Starlink – CNN
На Украине не хватает денег на Starlink – CNN - 05.11.2022 Украина.ру
На Украине не хватает денег на Starlink – CNN
1,3 тысячи терминалов глобальной спутниковой системы Starlink (проект SpaceX) отключены на Украине из-за недофинансирования сообщило CNN 4 ноября
2022-11-05T10:24
2022-11-05T10:24
2022-11-05T10:24
новости
илон маск
спутник
финансирование
украина
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По информации владельца компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, всего на территории страны находится около 25 тысяч терминалов.Ранее Пентагон прекратил финансирование спутников Starlink и Маск пообещал оплачивать их самостоятельно.После его скандальных публикаций в Twitter, в которых бизнесмен призвал к мирным переговорам и предложил "отдать" Крым России, ряд украинских политиков и журналистов резко и нецензурно высказались в его адрес.Послав их "к черту" Маск пообещал продолжить финансирование в ущерб своей компании.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала не соответствующими действительности сообщения СМИ о проверке деятельности Маска за высказывания последнего по Украине и заявила, что Пентагон и правительство США не оказывали на него никакого давления. Украинский политический эксперт Василий Апасов посоветовал соотечественникам впредь "следить за языком", чтобы Маск, все же, не отключил спутники.
https://ukraina.ru/20221102/1040437584.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, илон маск, спутник, финансирование, украина
Новости, Илон Маск, спутник, финансирование, Украина
На Украине не хватает денег на Starlink – CNN
1,3 тысячи терминалов глобальной спутниковой системы Starlink (проект SpaceX) отключены на Украине из-за недофинансирования сообщило CNN 4 ноября
По информации владельца компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, всего на территории страны находится около 25 тысяч терминалов.
Ранее Пентагон прекратил финансирование спутников Starlink и Маск пообещал оплачивать их самостоятельно.
После его скандальных публикаций в Twitter, в которых бизнесмен призвал к мирным переговорам и предложил "отдать" Крым России, ряд украинских политиков и журналистов резко и нецензурно высказались в его адрес.
Послав их "к черту" Маск пообещал продолжить финансирование в ущерб своей компании.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала не соответствующими действительности сообщения СМИ о проверке деятельности Маска за высказывания последнего по Украине и заявила, что Пентагон и правительство США не оказывали на него никакого давления.
Украинский политический эксперт Василий Апасов посоветовал соотечественникам впредь "следить за языком", чтобы Маск, все же, не отключил спутники.