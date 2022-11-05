https://ukraina.ru/20221105/1040517187.html

На Украине не хватает денег на Starlink – CNN

На Украине не хватает денег на Starlink – CNN - 05.11.2022 Украина.ру

На Украине не хватает денег на Starlink – CNN

1,3 тысячи терминалов глобальной спутниковой системы Starlink (проект SpaceX) отключены на Украине из-за недофинансирования сообщило CNN 4 ноября

2022-11-05T10:24

2022-11-05T10:24

2022-11-05T10:24

новости

илон маск

спутник

финансирование

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039136841_0:46:801:496_1920x0_80_0_0_ef6a8a2ef53211465a89d32047c8993c.jpg.webp

По информации владельца компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, всего на территории страны находится около 25 тысяч терминалов.Ранее Пентагон прекратил финансирование спутников Starlink и Маск пообещал оплачивать их самостоятельно.После его скандальных публикаций в Twitter, в которых бизнесмен призвал к мирным переговорам и предложил "отдать" Крым России, ряд украинских политиков и журналистов резко и нецензурно высказались в его адрес.Послав их "к черту" Маск пообещал продолжить финансирование в ущерб своей компании.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала не соответствующими действительности сообщения СМИ о проверке деятельности Маска за высказывания последнего по Украине и заявила, что Пентагон и правительство США не оказывали на него никакого давления. Украинский политический эксперт Василий Апасов посоветовал соотечественникам впредь "следить за языком", чтобы Маск, все же, не отключил спутники.

https://ukraina.ru/20221102/1040437584.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, илон маск, спутник, финансирование, украина