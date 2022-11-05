На Украине не хватает денег на Starlink – CNN - 05.11.2022 Украина.ру
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На Украине не хватает денег на Starlink – CNN
На Украине не хватает денег на Starlink – CNN - 05.11.2022 Украина.ру
На Украине не хватает денег на Starlink – CNN
1,3 тысячи терминалов глобальной спутниковой системы Starlink (проект SpaceX) отключены на Украине из-за недофинансирования сообщило CNN 4 ноября
2022-11-05T10:24
2022-11-05T10:24
новости
илон маск
спутник
финансирование
украина
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По информации владельца компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, всего на территории страны находится около 25 тысяч терминалов.Ранее Пентагон прекратил финансирование спутников Starlink и Маск пообещал оплачивать их самостоятельно.После его скандальных публикаций в Twitter, в которых бизнесмен призвал к мирным переговорам и предложил "отдать" Крым России, ряд украинских политиков и журналистов резко и нецензурно высказались в его адрес.Послав их "к черту" Маск пообещал продолжить финансирование в ущерб своей компании.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала не соответствующими действительности сообщения СМИ о проверке деятельности Маска за высказывания последнего по Украине и заявила, что Пентагон и правительство США не оказывали на него никакого давления. Украинский политический эксперт Василий Апасов посоветовал соотечественникам впредь "следить за языком", чтобы Маск, все же, не отключил спутники.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, илон маск, спутник, финансирование, украина
Новости, Илон Маск, спутник, финансирование, Украина

На Украине не хватает денег на Starlink – CNN

10:24 05.11.2022
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
Читать в
1,3 тысячи терминалов глобальной спутниковой системы Starlink (проект SpaceX) отключены на Украине из-за недофинансирования сообщило CNN 4 ноября
По информации владельца компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, всего на территории страны находится около 25 тысяч терминалов.
Ранее Пентагон прекратил финансирование спутников Starlink и Маск пообещал оплачивать их самостоятельно.
После его скандальных публикаций в Twitter, в которых бизнесмен призвал к мирным переговорам и предложил "отдать" Крым России, ряд украинских политиков и журналистов резко и нецензурно высказались в его адрес.
Послав их "к черту" Маск пообещал продолжить финансирование в ущерб своей компании.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала не соответствующими действительности сообщения СМИ о проверке деятельности Маска за высказывания последнего по Украине и заявила, что Пентагон и правительство США не оказывали на него никакого давления.
Украинский политический эксперт Василий Апасов посоветовал соотечественникам впредь "следить за языком", чтобы Маск, все же, не отключил спутники.
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