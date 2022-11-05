https://ukraina.ru/20221105/1040516411.html
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины - 05.11.2022 Украина.ру
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог, публикуемой украинским Министерством цифровой трансформации в ночь на 5 ноября
2022-11-05T09:47
2022-11-05T09:47
2022-11-05T09:47
новости
спецоперация
удары
противовоздушная оборона
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Согласно этим данным, сигнал воздушной тревоги прозвучали в Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях. Также воздушная тревога была объявлена в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Российские войска начали наносить массированные ракетные удары по территории Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Ранее военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил в интервью изданию Украина.ру, что наносимые по инфраструктурным объектам Украины удары снижают возможности киевского режима по ремонту бронетехники, авиации и артиллерии. А ущерб транспортной инфраструктуре вынуждает переводить железные дороги на тепловозную тягу, которая менее удобна и мобильна. Таким образом, затрудняется военная логистика киевского режима, указал эксперт.
https://ukraina.ru/20221102/1040411409.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, удары, противовоздушная оборона
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог, публикуемой украинским Министерством цифровой трансформации в ночь на 5 ноября
Согласно этим данным, сигнал воздушной тревоги прозвучали в Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях. Также воздушная тревога была объявлена в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Российские войска начали наносить массированные ракетные удары по территории Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил в интервью
изданию Украина.ру, что наносимые по инфраструктурным объектам Украины удары снижают возможности киевского режима по ремонту бронетехники, авиации и артиллерии.
А ущерб транспортной инфраструктуре вынуждает переводить железные дороги на тепловозную тягу, которая менее удобна и мобильна. Таким образом, затрудняется военная логистика киевского режима, указал эксперт.