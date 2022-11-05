Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины - 05.11.2022 Украина.ру
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Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины - 05.11.2022 Украина.ру
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог, публикуемой украинским Министерством цифровой трансформации в ночь на 5 ноября
2022-11-05T09:47
2022-11-05T09:47
новости
спецоперация
удары
противовоздушная оборона
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Согласно этим данным, сигнал воздушной тревоги прозвучали в Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях. Также воздушная тревога была объявлена в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Российские войска начали наносить массированные ракетные удары по территории Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Ранее военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил в интервью изданию Украина.ру, что наносимые по инфраструктурным объектам Украины удары снижают возможности киевского режима по ремонту бронетехники, авиации и артиллерии. А ущерб транспортной инфраструктуре вынуждает переводить железные дороги на тепловозную тягу, которая менее удобна и мобильна. Таким образом, затрудняется военная логистика киевского режима, указал эксперт.
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новости, спецоперация, удары, противовоздушная оборона
Новости, Спецоперация, удары, противовоздушная оборона

Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины

09:47 05.11.2022
 
© Фото : ДСНС / Telegramпожар, возникший в результате ракетного удара
пожар, возникший в результате ракетного удара - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : ДСНС / Telegram
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Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог, публикуемой украинским Министерством цифровой трансформации в ночь на 5 ноября
Согласно этим данным, сигнал воздушной тревоги прозвучали в Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях. Также воздушная тревога была объявлена в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Российские войска начали наносить массированные ракетные удары по территории Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Запуск беспилотников ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 09:47
В Черкасской области дрон-камикадзе ударил по объекту инфраструктурыВ Черкасской власти беспилотник атаковал объект инфраструктуры. Об этом 2 ноября сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец
Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов заявил в интервью изданию Украина.ру, что наносимые по инфраструктурным объектам Украины удары снижают возможности киевского режима по ремонту бронетехники, авиации и артиллерии.
А ущерб транспортной инфраструктуре вынуждает переводить железные дороги на тепловозную тягу, которая менее удобна и мобильна. Таким образом, затрудняется военная логистика киевского режима, указал эксперт.
 
НовостиСпецоперацияударыпротивовоздушная оборона
 
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