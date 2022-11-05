Стремоусов: решения командования нельзя подвергать сомнению - 05.11.2022 Украина.ру
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Стремоусов: решения командования нельзя подвергать сомнению
Стремоусов: решения командования нельзя подвергать сомнению - 05.11.2022 Украина.ру
Стремоусов: решения командования нельзя подвергать сомнению
На пути к победе так или иначе придется принимать решения, которые понравятся не всем, иначе – ждет поражение. Такую мысль в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов
2022-11-05T04:45
2022-11-05T04:45
новости
кирилл стремоусов
решение
командование
херсон
эвакуация
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Решение об эвакуации людей по линии Днепра, возможно, одно из таких – когда не все согласны. Однако жизни мирных жителей и военных превыше этого. Стремоусов подчеркнул, что в условиях, когда укронацисты пытаются кинуть в бой буквально любое количество людей, не считаюсь с потерями, нужно максимально сплотиться."Поэтому все решения, которые будут приниматься руководством, и президентом Российской Федерации, мы будем всегда воспринимать как единственное правильные, продуманные и целесообразные", - подытожил он.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040476051.html
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новости, кирилл стремоусов, решение, командование, херсон, эвакуация
Новости, Кирилл Стремоусов, решение, командование, Херсон, эвакуация

Стремоусов: решения командования нельзя подвергать сомнению

04:45 05.11.2022
 
© скриншот видео "ТСН"Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
© скриншот видео "ТСН"
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На пути к победе так или иначе придется принимать решения, которые понравятся не всем, иначе – ждет поражение. Такую мысль в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов
"Напомню мысль, которую как-то высказал один опытный военный: стратегия без тактики – это долгий мучительный путь к победе, а вот тактика без стратегии – это суета перед поражением. Чтобы не было поражения, возможны моменты, которые могут кому-то не понравиться", - сказал он.
Решение об эвакуации людей по линии Днепра, возможно, одно из таких – когда не все согласны. Однако жизни мирных жителей и военных превыше этого. Стремоусов подчеркнул, что в условиях, когда укронацисты пытаются кинуть в бой буквально любое количество людей, не считаюсь с потерями, нужно максимально сплотиться.
"Поэтому все решения, которые будут приниматься руководством, и президентом Российской Федерации, мы будем всегда воспринимать как единственное правильные, продуманные и целесообразные", - подытожил он.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Кирилл Стремоусов интервью - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 16:19
Кирилл Стремоусов о ситуации в Херсонской области: Возможны вынужденные решения
 
НовостиКирилл СтремоусоврешениекомандованиеХерсонэвакуация
 
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04:45Стремоусов: решения командования нельзя подвергать сомнению
04:30Американцы против: Домрин объяснил, почему в США не слушают мнение избирателей об Украине
04:15Стремоусов объяснил, зачем линию эвакуации отодвинули от Днепра
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