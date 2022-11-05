https://ukraina.ru/20221105/1040507422.html

Стремоусов: решения командования нельзя подвергать сомнению

Стремоусов: решения командования нельзя подвергать сомнению - 05.11.2022 Украина.ру

Стремоусов: решения командования нельзя подвергать сомнению

На пути к победе так или иначе придется принимать решения, которые понравятся не всем, иначе – ждет поражение. Такую мысль в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов

2022-11-05T04:45

2022-11-05T04:45

2022-11-05T04:45

новости

кирилл стремоусов

решение

командование

херсон

эвакуация

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Решение об эвакуации людей по линии Днепра, возможно, одно из таких – когда не все согласны. Однако жизни мирных жителей и военных превыше этого. Стремоусов подчеркнул, что в условиях, когда укронацисты пытаются кинуть в бой буквально любое количество людей, не считаюсь с потерями, нужно максимально сплотиться."Поэтому все решения, которые будут приниматься руководством, и президентом Российской Федерации, мы будем всегда воспринимать как единственное правильные, продуманные и целесообразные", - подытожил он.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221103/1040476051.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кирилл стремоусов, решение, командование, херсон, эвакуация