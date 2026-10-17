https://ukraina.ru/20261017/pvo-rossii-otrazila-massirovannuyu-ataku-za-12-chasov-sbito-610-dronov-vsu-1083878367.html

ПВО России отразила массированную атаку: за 12 часов сбито 610 дронов ВСУ

ПВО России отразила массированную атаку: за 12 часов сбито 610 дронов ВСУ - 17.10.2026 Украина.ру

ПВО России отразила массированную атаку: за 12 часов сбито 610 дронов ВСУ

В ночь на 17 октября с 20:00 до 08:00 мск дежурные расчеты систем противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили 610 украинских беспилотников самолетного типа над шестнадцатью регионами России

2026-10-17T09:57

2026-10-17T09:57

2026-10-17T09:58

новости

россия

украина

краснодарский край

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3e8abdd107e35ca6943ba5defd6b7db9.jpg

По информации Минобороны РФ, беспилотники были перехвачены и ликвидированы в Краснодарском крае, в Московском регионе, в Крыму, а также в Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Смоленской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме того, цели были поражены над акваторией Черного моря.Напомним, накануне в городе Чорткове Тернопольской области тремя ударами дронов российские военные уничтожили иностранное предприятие, которое было одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателем в регионе. По данным источников, речь идёт о предприятии SEBN, которое принадлежит немецко-японской компании. Подробнее — в материале Украина лишилась немецкого завода: дроны сравняли с землёй производство для Porsche и Audi.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

краснодарский край

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, краснодарский край, вооруженные силы украины, украина.ру