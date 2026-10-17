ПВО России отразила массированную атаку: за 12 часов сбито 610 дронов ВСУ - 17.10.2026 Украина.ру
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ПВО России отразила массированную атаку: за 12 часов сбито 610 дронов ВСУ
ПВО России отразила массированную атаку: за 12 часов сбито 610 дронов ВСУ - 17.10.2026 Украина.ру
ПВО России отразила массированную атаку: за 12 часов сбито 610 дронов ВСУ
В ночь на 17 октября с 20:00 до 08:00 мск дежурные расчеты систем противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили 610 украинских беспилотников самолетного типа над шестнадцатью регионами России
2026-10-17T09:57
2026-10-17T09:58
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По информации Минобороны РФ, беспилотники были перехвачены и ликвидированы в Краснодарском крае, в Московском регионе, в Крыму, а также в Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Смоленской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме того, цели были поражены над акваторией Черного моря.Напомним, накануне в городе Чорткове Тернопольской области тремя ударами дронов российские военные уничтожили иностранное предприятие, которое было одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателем в регионе. По данным источников, речь идёт о предприятии SEBN, которое принадлежит немецко-японской компании. Подробнее — в материале Украина лишилась немецкого завода: дроны сравняли с землёй производство для Porsche и Audi.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ПВО России отразила массированную атаку: за 12 часов сбито 610 дронов ВСУ

09:57 17.10.2026 (обновлено: 09:58 17.10.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© РИА Новости
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В ночь на 17 октября с 20:00 до 08:00 мск дежурные расчеты систем противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили 610 украинских беспилотников самолетного типа над шестнадцатью регионами России
По информации Минобороны РФ, беспилотники были перехвачены и ликвидированы в Краснодарском крае, в Московском регионе, в Крыму, а также в Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Смоленской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме того, цели были поражены над акваторией Черного моря.

Напомним, накануне в городе Чорткове Тернопольской области тремя ударами дронов российские военные уничтожили иностранное предприятие, которое было одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателем в регионе. По данным источников, речь идёт о предприятии SEBN, которое принадлежит немецко-японской компании. Подробнее — в материале Украина лишилась немецкого завода: дроны сравняли с землёй производство для Porsche и Audi.

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